Главные новости 12 марта: новые случаи коронавируса в Украине, беспорядки на встрече с Сивохо

Коронавирус продолжает свирепствовать в Мире. В Украине уже трое зараженных. Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. Но получил пинков от бойцов "Азова". Падение курса гривны и обвал на фондовых рынках. Pornhub открыл бесплатный доступ к порно из-за коронавируса. Такими были главные новости 12 марта.

Самые важные новости в Украине и мире за 12 марта:

Новые случаи коронавируса в Украине

Советуем ознакомиться По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

Минздрав сообщает о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине. Следовательно, количество больных увеличилось до трех.

Говорится о женщине пенсионного возраста из Житомирской области и мужчине из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

В Минздраве отметили, что пациенты изолированы, им оказывается соответствующее лечение. Также в ведомстве заверили, что отслеживают людей, которые контактировали с больными.

Первый день карантина в Украине: как это было

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране. За несоблюдение карантина предвидена уголовная ответственность. Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.

По состоянию на 12 марта учебные заведения закрыли: в Киеве и области, Львове, Черновицкой области, Ивано-Франковский и Одесской. Также есть сообщения Харьковской ОГА о закрытии школ по всей области.

Кабмин в 22 часа 12 марта планирует перекрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями . КПП перекрывать на границе с Евросоюзом, Польшей, Венгрией, Румынией. Пешие переходы в Шегинях и Раве-Русской, что во Львовской области, также закроют. Все контрольно-пропускные пункты будут закрыты до 3 апреля.

. КПП перекрывать на границе с Евросоюзом, Польшей, Венгрией, Румынией. Пешие переходы в Шегинях и Раве-Русской, что во Львовской области, также закроют. Все контрольно-пропускные пункты будут закрыты до 3 апреля. Авиакомпания МАУ из-за распространения коронавируса в мире отменяет около 2 тысяч рейсов весной 2020 года. Среди них будут и четыре внутренних рейса по Украине.

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступила более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение относительно карантинных мероприятий в Верховной Раде. Это должно остановить распространение китайского коронавируса в Украине.

Важно! МАУ полностью останавливает авиасообщение с Италией. Сейчас компания прекратила полеты по двум итальянским направлениям, на очереди – еще два. Относительно других отмененных направлений по миру – читайте здесь.



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Распространение коронавируса в мире и Украине: последние новости

Самая сложная ситуация среди европейских стран в Италии. Там заболели более 15 тысяч людей, умерших более 1000.

Страны ограничивают пересечение границы, а то и вообще запрещают въезд, в частности соседи Украины. Авиакомпании сокращают и отменяют рейсы. А на границах действует усиленный санитарный контроль.

Пока не существует вакцины от заболевания. Однако Китай и Соединенные Штаты заявили, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Как уберечь себя от коронавируса: советы

Обязательно мойте руки с мылом;

Когда чихаете или кашляете – закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя;

Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;

Обязательно мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

Побитие Сивохо

Интересная мысль Платформа примирение с Донбассом: что не так делает Сивохо

Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали 12 марта. В презентации приняли участие журналисты, конфликтологи, работники Офиса Президента и нового Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание, где Сивохо презентовал платформу. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.

Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Их отправили в Печерское райуправление полиции Киева. Известно, что десять задержанных допросили и уже отпустили.

Сам Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, потому что война – это бизнес и большие деньги. Политик заявил, что "это не остановит наше движение к миру".

Реакция секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на потасовку его советника Сергея Сивохо с активистами. Он отметил, что применение физической силы в любом случае недопустимо. Кроме этого, секретарь СНБО отметил, что Сергей Сивохо является одним из его 11 внештатных советников.

Он добавил, что все внештатные советники имеют свою позицию, которая может отличаться от его собственной или же кардинально с ней расходиться.

Сивохо побили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

Что такое платформа примирения?

Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать". Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.

Украинская экономика в условиях мирового финансового кризиса

Стоит знать Учетную ставку опять понизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев

Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что пока нет оснований для объявления дефолта в Украине. Поэтому такой вариант пока даже не рассматривается. В то же время, по его словам экономика пострадает и к этому стоит быть готовым.

Что такое дефолт?

Дефолт – это, фактически, банкротство. Состояние, когда страна не имеет возможности выплачивать деньги по своим внешним обязательствам. В таком состоянии страна фактически находится на перепутье – с одной стороны мир может просто экономически изолировать ее, а с другой пример Аргентины показал, что международные партнеры могут поддержать страну, простив ей часть долгов.

Национальный банк решил снизить учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых. В Нацбанке ожидают, что инфляция будет низкой в течение почти всего года. И увеличится до 4,8% осенью.

Что такое учетная ставка?

Это монетарный инструмент. Она касается многих украинцев, ведь именно от нее зависит процент на кредиты и депозиты, ипотеку, уровень инфляции и курс гривны. Учетная ставка является базовой. Сейчас ее снизили до 10%. То есть под этот процент Центральный банк (в Украине – Нацбанк) ссужает деньги коммерческим банкам. Те, в свою очередь, добавляют к этому проценту свои проценты, под которые ссужают деньги населению и бизнесу. То есть первое на что влияет учетная ставка – это кредиты. Если судить по этому, то людям лучше, чтобы учетная ставка была ниже.

Важно! Если учетная ставка высокая – люди экономят и кладут деньги на депозиты, если учетная ставка низкая – людям выгодно брать кредиты и это стимулирует экономику. В начале 2020 ставка на депозиты в среднем была 13,97%.

Во время ограничительных мер из-за коронавируса деньги тоже будут попадать на карантин. Нацбанк будет обеззараживать все банкноты, которые получает от коммерческих банков, и держать их 2 недели в изоляции.

Во время карантина в Украине банковская система будет работать в обычном режиме.

Фондовые биржи продолжает лихорадить

Актуально Фондовые биржи в Нью-Йорке вновь обвалились: что стало причиной

Фондовые биржи в США снова обвалились во время отрытия торгов аж на 7%. Индекс S&P 500 упал на 7,02%, Nasdaq Composite — на 7,03%, Dow Jones — на 7,2%. Из-за этого торги решили приостановить на 15 минут.

Падение на рынках ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за резкого распространения коронавируса в Мире. Также на очередной обвал повлияло решение американского президента Дональда Трампа запретить въезд в США из Европы.



Обвал на фондовых рынках / Фото CNN

Что случилось с мировыми фондовыми рынками и мировой экономикой?

ОПЕК и Россия 9 марта не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Это спровоцировало падение цен на нефть на 30%. Это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Также акции международных фондовых бирж стремительно опустились.



Это стало самым сильным удешевлением с 2008 года. Торги приостановили уже второй раз за неделю. Впервые это произошло 9 марта, после обвала цен на нефть. В четверг цена на нефть Brent упала на 6,4% – до 33,54 долларов за баррель из-за ценовой войны и снижения спроса. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,672% с 0,817% в среду. Фондовые рынки в Западной Европе также снижаются. Stoxx 600 упал более чем на 10%. Сегодняшнее падение может стать рекордным.

Бесплатное порно

Интересно Pornhub открыл бесплатный доступ к порно из-за коронавируса

Популярный ресурс Pornhub решил сделать жителям Италии бесплатный премиум-доступ. Так в компании хотят поддержать страну, которая больше всех в Европе страдает от коронавируса.

Соответствующее сообщение можно увидеть на главной странице Pornhub, если заходить с итальянского домена. Премиум-доступ для жителей Италии будет бесплатным до 3 апреля.

Интересно! Италия заняла 7-е место среди 20 стран, которые в 2019 году имели на Pornhub наибольший трафик.

Как объясняет свое решение Pornhub

В компании говорят, что их к такому шагу подтолкнули меры итальянского правительства по профилактике инфекции. То есть, итальянцам, живущим в провинциях, закрытым на карантин, запрещено выходить на улицу без письменного документа.

Поэтому Pornhub решил помочь итальянцам в течение недель, которые они проведут дома. Также ресурс имеет намерение пожертвовать итальянцам свой процентный доход с платформы ModelHub за март.

Отметим, что аналогичное решение приняло руководства другого крупного порноресурса xHamster. В итоге аудитория сайта выросла на 22%.

К слову, в феврале бесплатный доступ к порно предоставлял еще один популярный пикантный ресурс CamSoda. Условными счастливчиками стали пассажиры изолированного тогда в Японии судна Diamond Princess. На тот момент на лайнере коронавирусом заболели более 200 человек.



Сообщение о бесплатном доступе на Pornhub для итальянцев / Скриншот