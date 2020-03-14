21:57
14 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Троянская Валька Матвиенко. Аналог "Паразитов" от Навального
      Вєсті Кремля
      17:57, сегодня
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Главные новости 14 марта: День добровольца, эвакуация украинцев из Италии и Словении

      - Читати новину українською
      Главные новости 14 марта / коллаж 24 канала

      В Украине отметили День добровольца. Украинцев эвакуируют из Италии и Словении из-за коронавируса. Украина временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей. Такими были главные новости 14 марта.

      Самые важные новости в Украине и мире за сегодня, 14 марта:

      День добровольца

      14 марта отмечают День украинского добровольца. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

      Обратите внимание Как добровольческое движение изменило Украину: объяснение участника боевых действий

      В Киеве ветераны войны вышли на марш, чтобы поддержать тех, кто продолжает защищать Украину от российской агрессии.

      Всего участие в марше приняли около 5000 человек. Сначала они сформировали колонны и отправились маршем патриотов через Майдан Независимости, улицу Грушевского, улицу Шелковичную и улицу Банковую, а потом спустились к аллее Героев Небесной Сотни.

      Участие в мероприятии приняли ветераны АТО, добровольцы, участники боевых действий и общественные организации.

      Смотрите фото: как происходил марш по случаю Дня добровольца / Фото 24 канала (Людмила Кушнир)

      Впоследствии участники марша пришли к зданию Офиса президента, где состоялся митинг с участием нескольких тысяч человек. Митингующие выступили с критикой определенных инициатив действующей власти, в частности в рамках переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Одним из последних пунктов марша было посольство России в Украине, куда добровольцы пришли с файерами.

      Кстати Зеленский поздравил добровольцев и призвал создать Мемориал украинских героев

      Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чтят мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. 

      Эвакуация украинцев

      Правительство приняло решение об эвакуации украинцев из Италии на внеочередном заседании.

      Обратите внимание Аваков рассказал, что вскоре ограничения из-за коронавируса будут жестче

      Украина планирует эвакуировать своих граждан из итальянского города Тревизо в регионе Венето 15 марта. Еще один специальный рейс отправят в Словении. Украинцы прилетят в Борисполь во второй половине дня.

      Италия больше всего страдает от коронавируса в Европе. По состоянию на 14 марта заразились 17 тысяч 660 человек, умерли – 1 тысяча 266.

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге заявил, что подобные мероприятия будут проводить регулярно. На борту, который будет лететь с Италии, еще есть 100 лишних мест. Консулы уже делают объявления в Северной Италии для всех, кто хочет эвакуироваться этим рейсом.

      Кроме того, 14 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии КПП на 2 недели для иностранцев. В то же время все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из тех стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.

      К сожалению Коронавирусом заболел украинский дипломат: что известно

      Как уберечься от коронавируса: смотрите видео

      Украина останавливает железнодорожное сообщение с Польшей

      Укрзализныця в ночь на 15 марта временно приостанавливает курсирование пассажирских поездов из Украины в Польшу и наоборот с целью предотвращения распространения коронавируса.

      К теме Приведут ли ограничения на границе к коллапсу: объяснение Госпогранслужбы

      Последние поезда из Польши совершат рейсы 14 марта. В Украину прибудет поезд Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. С Украины же утром 14 марта в Перемышль отправились два поезда Интерсити+.

      Между Украиной и Польшей до сих пор курсировали следующие поезда:

      • два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев – Перемышль;
      • поезда № 67 Киев – Варшава, № 51 Львов – Вроцлав;
      • беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.

      На период временной остановки пассажирского сообщения с Польшей поезда Интерсити будут курсировать во Львов.

      Вернуть деньги за приобретенные билеты можно во всех билетных кассах Укрзализныци или же на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.

      Заметим, что с 17 марта в Украине также полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского сообщения.

      коронавірус як не заразитися
      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Укрзализниця Новости Польши Словения Новости Киева Добровольцы Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:00 Провалы в реформировании: сможет ли Зеленский сохранить сотрудничество с МВФ
      Анна Калюжна
      сегодня , 20:56 Главные новости 14 марта: День добровольца, эвакуация украинцев из Италии и Словении
      Анастасія Зазуляк
      сегодня , 19:37 Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сегодня , 19:00 Вневременная "Толока". Почему фильм обязателен к просмотру
      Єлизавета Герасимюк
      сегодня , 17:17 Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа
      Анастасія Кушпіт
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук