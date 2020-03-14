Главные новости 14 марта: День добровольца, эвакуация украинцев из Италии и Словении

В Украине отметили День добровольца. Украинцев эвакуируют из Италии и Словении из-за коронавируса. Украина временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей. Такими были главные новости 14 марта.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня, 14 марта:

День добровольца

14 марта отмечают День украинского добровольца. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

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В Киеве ветераны войны вышли на марш, чтобы поддержать тех, кто продолжает защищать Украину от российской агрессии.

Всего участие в марше приняли около 5000 человек. Сначала они сформировали колонны и отправились маршем патриотов через Майдан Независимости, улицу Грушевского, улицу Шелковичную и улицу Банковую, а потом спустились к аллее Героев Небесной Сотни.

Участие в мероприятии приняли ветераны АТО, добровольцы, участники боевых действий и общественные организации.

Смотрите фото: как происходил марш по случаю Дня добровольца / Фото 24 канала (Людмила Кушнир)

Впоследствии участники марша пришли к зданию Офиса президента, где состоялся митинг с участием нескольких тысяч человек. Митингующие выступили с критикой определенных инициатив действующей власти, в частности в рамках переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Одним из последних пунктов марша было посольство России в Украине, куда добровольцы пришли с файерами.

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Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чтят мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Эвакуация украинцев

Правительство приняло решение об эвакуации украинцев из Италии на внеочередном заседании.

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Украина планирует эвакуировать своих граждан из итальянского города Тревизо в регионе Венето 15 марта. Еще один специальный рейс отправят в Словении. Украинцы прилетят в Борисполь во второй половине дня.

Италия больше всего страдает от коронавируса в Европе. По состоянию на 14 марта заразились 17 тысяч 660 человек, умерли – 1 тысяча 266.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге заявил, что подобные мероприятия будут проводить регулярно. На борту, который будет лететь с Италии, еще есть 100 лишних мест. Консулы уже делают объявления в Северной Италии для всех, кто хочет эвакуироваться этим рейсом.

Кроме того, 14 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии КПП на 2 недели для иностранцев. В то же время все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из тех стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.

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Украина останавливает железнодорожное сообщение с Польшей

Укрзализныця в ночь на 15 марта временно приостанавливает курсирование пассажирских поездов из Украины в Польшу и наоборот с целью предотвращения распространения коронавируса.

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Последние поезда из Польши совершат рейсы 14 марта. В Украину прибудет поезд Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. С Украины же утром 14 марта в Перемышль отправились два поезда Интерсити+.

Между Украиной и Польшей до сих пор курсировали следующие поезда:

два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев – Перемышль;

поезда № 67 Киев – Варшава, № 51 Львов – Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.

На период временной остановки пассажирского сообщения с Польшей поезда Интерсити будут курсировать во Львов.

Вернуть деньги за приобретенные билеты можно во всех билетных кассах Укрзализныци или же на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.

Заметим, что с 17 марта в Украине также полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского сообщения.



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