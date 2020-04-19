Главные новости 19 апреля: нарушение карантина на Пасху и смог в Харькове

Несмотря на призывы оставаться дома на Пасху, некоторые украинцы все же пошли в храмы. Жители Харькова страдают от смога, который появился в городе и области. Ситуация с пожарами на Житомирщине ухудшилась, огонь перекинулся на 2 села. Пророссийские боевики на Пасху обстреляли из миномета защитников Песков. Такими были главные новости в Украине и мире в воскресенье, 19 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 19 апреля:

Пасха в Украине

Украинцы впервые в истории отпраздновали Пасху дома, ведь накануне власти и Минздрав призвали граждан соблюдать карантин. Для того, чтобы украинцы не подвергались опасности, все пасхальные службы проводили онлайн, а люди могли купить уже освященные куличи или же освятить их возле дома.

Интересно На авто и телегах: как священники дистанционно освящали корзины – видео со всех уголков страны

Одной из инноваций нынешнего празднования, которую, в частности, рекомендовала ПЦУ, стало освящение корзин просто возле домов. Большинство украинцев смотрели богослужение онлайн, а в социальных сетях даже запустили одноименный флешмоб – "ВеликденьВдома".

Пасху в зоне ООС украинские военные встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Украинские воины освятили писанки, куличи и тоже пробуют их и другие лакомства.

Смотрите фото празднования Пасхи в зоне ООС на Донбассе / фото пресс-центра штаба ООС

Однако праздник не прошел и без нарушителей карантина. По информации Нацполиции, 130 тысяч верующих посетили богослужение в этом году. Это значительно меньше, чем в прошлом году. Заметим, что в 2019 году в храмы пошли 7,5 миллиона человек.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что всего зафиксировали 19 нарушений во время богослужений в таких областях:

в Донецкой области – 4,

в Днепропетровской – 2,

Запорожской – 2,

в Киеве – 1,

в Житомирской – 1,

в Запорожской – 1,

в Ивано-Франковской – 1,

в Ровненской – 1,

в Одесской – 1,

в Тернопольской – 1,

в Харьковской – 1,

в Черкасской – 1,

в Черниговской – 1.

Нарушение карантина на Пасху: главное

Полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре. Во время пасхального богослужения, несмотря на установленные ограничения, верующих впустили внутрь храма. Полиция разбила территорию лавры на квадраты, чтобы люди стояли на безопасном расстоянии друг от друга. Правоохранители также подготовили маски для тех, кто пришел без них.

Прихожане УПЦ Московского патриархата собрались на богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре, что в Донецкой области. Только кое-кто из людей были в масках, а о социальной дистанции нечего и говорить. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Правоохранители сообщили, что в лавре находились примерно 300 человек.

Должны быть готовы ко вспышке коронавируса в Святогорске, – Мендель

В Харькове сразу в двух храмах люди не придерживались правил карантина и собрались на освящение пасхальных корзин примерно по 40 человек.

В Одессе не удалось избежать скопления верующих на Пасху. Люди были без масок и не соблюдали дистанцию

Как Пасху отмечали в Киеве и Львове – читайте по ссылке.

Смог в Харькове

Жители Харькова страдают от смога, который появился в городе и области 19 апреля. Смог может быть связан с пожарами. Сообщается, что смог наблюдается не только в Харькове, но и в области. К примеру, жители Песочина и Дергачей также жалуются на загрязнение воздуха.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 19 апреля в Харькове зафиксировали уровень ИКВ, который достигает 167 единиц. Тогда как показатели в пределах 150–200 говорят о том, что состояние воздуха может быть потенциально опасным.

Вероятные причины смога в Харькове

Смог пришел из Житомирской области, где бушуют мощные пожары.

Это не смог, а дымка, которую могли принести воздушные массы из Киевской и Житомирской областей.

Скорее всего, смог в Харькове продержится до ближайшего дождя.



Уровень загрязнения воздуха в Харькове / Скриншот Saveecobot

Масштабные пожары на Житомирщине

В Житомирской области во время пожара огонь перекинулся на села Острова, Личманы и три хутора: Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. В результате пожара сгорели 39 дачных строений. Более 50 человек эвакуировали в соседние села.

Всего тушение пожаров происходит на территории 4 лесных хозяйств:

"Овруцкое ЛХ",

"Овруцкое СЛХ",

"Словечанское ЛХ",

"Словечанский лесхоз АПК".

Участие в тушении пожара также принимали Вооруженные Силы Украины и представители ГСЧС Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Всего было привлечено 960 человек и 156 единиц техники. Помогали тушить огонь и 3 самолета АН-32П: они сбросили 168 тонн воды.

Стоит прочитать Ермак наведался на места пожаров на Житомирщине и обещает помощь пострадавшим

Что известно о пожарах на Житомирщине?16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области начался лесной пожар. 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села. Спасатели до сих пор пытаются обуздать стихию. Вероятной причиной пожара является поджог сухой травы. По словам главы МВД Авакова, пожары на Житомирщине являются причиной загрязненного воздуха в Киеве.



Штрафы за поджог травы в Украине / Инфографика 24 канала

Минометный обстрел на Пасху

Пророссийские боевики просто на Пасху обстреляли из миномета защитников Песков. На счастье, среди украинских военных обошлось без потерь. На такую наглую провокацию со стороны российских наемников украинские защитники ответили прицельным обстрелом в ответ из штатного вооружения.

Наши подразделения продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения. При этом украинские бойцы придерживаются условий прекращения огня, но готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений,

– заверили в штабе ООС.

На всех трех участках разведения сил по состоянию на 19 апреля ситуация остается стабильной. Стороны соблюдают режим тишины.

К слову, в течение суток 18 апреля пророссийские боевики на Донбассе совершили пять обстрелов украинских позиций. Традиционно, они применяли запрещенное минскими соглашениями оружие. Воины Объединенных сил открывали ответный огонь, вынуждая противника к соблюдению режима тишины.



Карта проведения Операции Объединенных сил / инфографика 24 канала