Главные новости 20 апреля: когда в Украине будет пик COVID-19, потери на войне

В правительстве ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на начало мая 2020 года. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ, трое военных получили ранения, из них один, к сожалению, умер. Качество атмосферного воздуха в Киеве и ряде областей улучшилось. Украинцы отметили поливальный понедельник. Такими были главные новости в Украине и мире за понедельник, 20 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 20 апреля:

Когда ожидать пик коронавируса в Украине

В украинском правительстве ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на начало мая 2020 года. После его прохождения Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

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Заметим, что ранее пик коронавируса ожидали примерно 14 – 15 апреля, а затем говорили о 17 апреля. Впоследствии в Минздраве сказали, что новая вспышка заражений коронавирусом в Украине может произойти через пять – десять дней после Пасхальных праздников. Причина – много украинцев, которые несмотря на карантин, пошли в церковь, где могли заразиться.

Что известно о пике коронавируса?Количество инфицированных на пике заболевания – это математическое моделирование на основе данных различных стран мира.



Сейчас Минздрав пытается максимально растянуть пик, чтобы не допустить ситуацию, когда система здравоохранения будет перегружена. Ведь в таком случае не будет хватать врачей и не будет возможности лечить всех.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 20 апреля в Украине зафиксировали 5 710 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умер 151 человек, впрочем выздороветь удалось 359 больным.

заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умер 151 человек, впрочем выздороветь удалось 359 больным. В Украине продолжается общенациональный карантин – до 24 апреля , однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.

, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации. У 1 074 медиков в Украине подтвердили коронавирус , из них 43 – за прошедшие сутки.

, из них 43 – за прошедшие сутки. 20 апреля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в Украине семь областей не подали никакой информации относительно тестирования украинцев на коронавирус. В частности, это касается Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Потери на фронте

С начала суток 20 апреля на фронте было спокойно, однако уже в обед оккупанты нарушили режим тишины, обстреляв позиции украинских военных. Трое защитников получили пулевое ранение. Их госпитализировали. К сожалению, травмы, которые получил один из воинов, оказались несовместимыми с жизнью.

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В штабе ООС отметили, что такие действия боевиков безнаказанными не остались. Военные Объединенных сил ответили на атаку врага. Сейчас о потерях противника ничего неизвестно.

Обратите внимание! На Донбассе на Пасху, 19 апреля, пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских бойцов нет.



Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

Воздух в Киеве очистился

Качество атмосферного воздуха в Киеве и ряде областей Украины наконец улучшилось. В общем концентрация пыли и остатков горения близка к норме. Показатели качества воздуха улучшились в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Полтавской областях.

Качество воздуха улучшилось благодаря:

усилиям пожарных;

изменению направления ветра и кратковременным дождям.

Добавим, что несколько дней подряд Киев находился на 10 месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели уровня загрязнения значительно превышали норму. Еще 19 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 96 пунктов (умеренный уровень опасности) при норме в 50 пунктов.

По состоянию на вечер 20 апреля Киев оказался на 52 месте с индексом 49, который характеризуется как "хороший" уровень.

Загрязнение воздуха в Украине: главное

Несколько дней подряд Киев находился на 10 месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели уровня загрязнения значительно превышали норму. Все из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, которые вспыхнули в результате поджога сухой травы.

находился на 10 месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели уровня загрязнения значительно превышали норму. Все из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, которые вспыхнули в результате поджога сухой травы. Разрушительным является пожар и в Житомирской области. Из-за костра сгорели уже 39 домов, а более 50 человек эвакуировали. Говорят, что дым от пожаров мог вызвать смог в соседних областях.

области. Из-за костра сгорели уже 39 домов, а более 50 человек эвакуировали. Говорят, что дым от пожаров мог вызвать смог в соседних областях. Жители Харькова страдают от смога, который появился в городе и области 19 апреля. Смог может быть связан с пожарами.



Что делать из-за загрязненного воздуха / Инфографика 24 канала

Поливальный понедельник на карантине

Поливальный понедельник традиционно отмечают на следующий день после Пасхи. Однако в этом году праздник прошел несколько необычно, ведь из-за карантина украинцам запретили массовые собрания. Поэтому в 2020 году Поливальный понедельник празднуют в семейном кругу, или же привлекают к развлечениям соседей.

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Поливальный понедельник в 2019 и 2020 годах во Львове / Коллаж 24 канала

Как в предыдущие годы отмечали Поливальный понедельник

Праздник отмечают в разных городах Украины, но самые интересные мероприятия проходили в Киеве и Львове.

К примеру, во Львове три года подряд на Площади Рынок обустраивали специальный водяной городок. У городской ратуши устанавливали зоны набора воды, а также "сухую зону", где посетители праздника могли обсушиться и переодеться.

три года подряд на Площади Рынок обустраивали специальный водяной городок. У городской ратуши устанавливали зоны набора воды, а также "сухую зону", где посетители праздника могли обсушиться и переодеться. В 2019 году на Поливальный понедельник киевляне собирались в Национальном музее архитектуры и быта. Там они водили хороводы, вызывали солнце. А также, используя старинные предметы, обливали всех вокруг.

Больше о традициях празднования Поливального понедельника – читайте в материале 24 канала.