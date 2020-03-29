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      Главные новости 29 марта: изменения в госбюджете, скандал с братом Ермака

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      Главные новости 29 марта / Коллаж 24 канала

      Правительство определилось с изменениями в госбюджет. Нардеп от "Слуги народа" показал видео, как брат Ермака якобы "торгует" государственными должностями. Коронавирус стремительно распространяется по Украине. Зеленский снова обратился к украинцам. Такими были главные новости субботы, 29 марта.

      Важнейшие новости за сегодня, 29 марта, в Украине и мире:

      Урезание госбюджета: проект решения

      Интересно Обойтись без сокращений бюджета – не удастся: Зеленский рассказал, куда пойдут деньги

      Правительство завершило предварительную работу над изменениями в госбюджет. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. Однако финансирование некоторых направлений пришлось сократить.

      Это нужно, чтобы выделить дополнительные деньги на борьбу с распространением коронавируса. В Украине планируют для этого создать Стабилизационный фонд.

      Изменения в госбюджете-2020 от правительства Шмыгаля: что предлагают

      • Общий доход бюджета уменьшить на примерно 100 миллиардов гривен.
      • Дефицит бюджета увеличить на 200 миллиардов гривен.
      • Отменить статью, по которой правительство должно было в 2020 году приблизить прожиточный минимум к его реальной величине (расчетная сумма составляла 4 тысячи 251 гривну). Сейчас этот показатель составляет 2 тысячи 27 гривен.
      • Сократить расходы на Украинский культурный фонд. Вместо запланированных 700 миллионов гривен предлагают оставить 150 миллионов гривен.
      • Финансирование Государственного агентства по вопросам кино сохранить на 60%.
      • Частично будут финансировать и деятельность Украинского Института книги. А также сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках. На это выделят 469 миллиардов гривен.
      • Почти не уменьшится финансовая поддержка национальных театров – запланировано 1,2 миллиарда гривен.
      • В правительстве отмечают, что многие спортивные события в мире, запланированные на 2020 год, перенесли или отменили. Поэтому Кабмин предлагает сократить расходы на спорт.
      • Расходы на Министерство внутренних дел сократят на примерно 4 миллиона гривен. В то же время на Министерство образования и науки – более 1 миллиарда 900 миллионов гривен. Интересно, что сокращенные расходы на МВД касаются "не полицейских" статей.
      • Полностью предлагают забрать деньги со строительства аэропорта Днепра. В бюджете было запланировано выделение 1 миллиарда гривен.
      • Финансирование Музея революции достоинства предлагают уменьшить с 97 миллионов гривен до 30.
      • Предлагают сократить финансирование Министерства ветеранов в три раза – на сумму свыше 800 миллионов гривен.
      • Общественное вещание хотят сократить на 478 миллионов.
      • Планируют добавить дополнительные заимствования в размере 277,5 миллиарда гривен.
      • Уменьшают до полумиллиарда гривен приватизацию. На 2020 год доходы от приватизации планировали на уровне 12 миллиардов гривен.
      • Предлагают полностью сократить статью расходов на ГФРР и инфраструктурную субвенцию для объединенных территориальных общин.
      • В то же время увеличивают Пенсионный фонд на более 19 миллиардов гривен.
      • На Министерство здравоохранения выделят дополнительно более 472 миллионов гривен.

      Эти изменения рассмотрит согласительный совет парламента. А уже 30 марта на внеочередном заседании за них будет голосовать Верховная Рада.

      Какие еще вопросы Рада рассмотрит на внеочередном заседании:

      • процессинг карточек для "Укрпочты";
      • возможность применять врачам экспериментальные методики во время лечения коронавируса;
      • ответственности за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;
      • законопроекты о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам;
      • кадровые вопросы;
      • возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;
      • возможность проведения отдаленных заседаний парламента.

      Скандал из-за видео с братом Ермака

      Смотрите также Лео Герос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"

      29 марта депутат от "Слуги народа" Лео Герос опубликовал видео с участием родного брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. Нардеп утверждает, что Ермак через своего брата продает государственные должности.

      Впоследствии Лео Герос заявил, что уже отправил обращение в НАБУ относительно Ермака.

      Смотрите видео с участием брата Ермака:

      Реакция Андрея Ермака

      Руководитель Офиса Президента заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с его братом Денисом Ермаком. Об этом он написал в фейсбуке.

      По его словам, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Ермак заверил, что он и его семья – честные и порядочные люди.

      Он также обратился к Леросу, отметив, что знает, почему нардеп так поступает. "Но если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел", – добавил руководитель Офиса Президента. И подчеркнул, что Леросу придется "отвечать публично за каждое слово лжи".

      Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео может быть причастен бывший глава АП Андрей Богдан. Бутусов также напомнил, что Лерос входил в группу депутатов, которые устроили "внутреннее сопротивление" плану Ермака на Донбассе.

      Коронавирус в Украине: последние новости

      Актуально Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине подтвердили 475 случаев заболевания COVID-19. В Киеве подтвердили 82 случая заражения, а в Киевской области – 45. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине.
      • К сожалению, 10 человек умерли. Летальные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровненской и Сумской областях.
      • Зато шестеро украинцев выздоровели. Их уже выписали из больниц.
      • Случаи заражения коронавирусом обнаружили во всех областях, кроме Кировоградской. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
      • Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – бывший заместитель председателя Киевской ОГА. Он неделю боролся с недугом.
      • В мире зарегистрировали более 663,8 тысячи случаев коронавируса. Еще 28 марта инфицированных было 593,3 тысячи.
      • Также во всем мире, к сожалению, зафиксировали 30 822 смертельных случая. Зато побороли болезнь за это время 139 451 человек.
      • Лидером по количеству случаев является США. Там вирус подтвердили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек, умерли – 2185. В то же время более 20 тысяч новых случаев приходится именно на Соединенные Штаты. Также значительно выросло количество зараженных лиц в Италии, Испании, Франции, Германии и других странах Европы.

      Внимание! Больше новостей о коронавирусе в Украине и в мире по состоянию на 29 марта – читайте по ссылке.

      коронавірус
      Как отличить коронавирус от похожих инфекций / Инфографика 24 канала

      Обращение Зеленского к украинцам

      Актуально Зеленский назвал 3 сценария для Украины с коронавирусом

      Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное обращение к украинцам по эпидемии коронавируса и карантину в Украине.

      Главные тезисы выступления президента

      • Зеленский сообщил, что второй самолет из Китая доставил в Украину 300 тысяч респираторов и 35 тысяч костюмов для врачей, полицейских и спасателей, а также почти 2 миллиона масок для населения. Груз распределили и направили в регионы. Самолет ночью снова вернется в Китай за следующим грузом.
      • Со вторника два дополнительных самолета будут доставлять медицинское оборудование и защитные костюмы. Все рейсы будут осуществлять регулярно и до полного обеспечения больниц и аптек.
      • Украинцы, которые не успели попасть из-за границы на родину до 28 марта и вернутся позже, должны обязательно пройти двухнедельную обсервацию.
      • Местом обсервации могут стать отели. С ними уже достигнуты предварительные договоренности. Все локации подготовят к требованиям ВОЗ.
      • Каждый ребенок будет иметь свободный доступ к знаниям, для этого сейчас работают каналы дистанционного образования. А с 6 апреля стартует "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов будут учителями, сейчас продолжаются съемки уроков для всех школьников, всех классов. Они регулярно будут идти на украинских телеканалах.
      • Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 30 марта. На нем должны рассматривать законы, после принятия которых Украина сможет получить более 10 миллиардов долларов помощи. Будущее Украины и ее бюджета будет лежать на плечах депутатов, которые могут принять или отклонить важные решения.
      • Изменения в бюджет существенно переработаны. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, членов наблюдательных советов.
      • Правительство максимально сохранило расходы на культуру и спорт. Удалось сохранить далеко не все, но это временная экономия.
      • Стабилизационный фонд будет существовать для поддержки врачей, учителей, пенсионеров и тех, кто потерял работу.
      • Партия "Слуга народа" полностью отказалась от бюджетного финансирования. Деньги перейдут на нужды медиков.

      Есть три сценария распространения коронавируса в Украине:

      1. От 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Такой сценарий не является катастрофой.
      2. 25% больных.
      3. Более 50% больных.

      • Карантин – это не каникулы. Парки, пляжи и шашлыки должны подождать. Стоит оставаться дома и не выходить на улицу.
      • В завершение Зеленский выразил веру в то, что скоро наступит светлое и здоровое время для всей Украины.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Автор: Эмал Наби, Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Бюджет 2020 Кабинет Министров Украины
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