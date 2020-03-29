Главные новости 29 марта: изменения в госбюджете, скандал с братом Ермака
Правительство определилось с изменениями в госбюджет. Нардеп от "Слуги народа" показал видео, как брат Ермака якобы "торгует" государственными должностями. Коронавирус стремительно распространяется по Украине. Зеленский снова обратился к украинцам. Такими были главные новости субботы, 29 марта.
Важнейшие новости за сегодня, 29 марта, в Украине и мире:
Урезание госбюджета: проект решения
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Правительство завершило предварительную работу над изменениями в госбюджет. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. Однако финансирование некоторых направлений пришлось сократить.
Это нужно, чтобы выделить дополнительные деньги на борьбу с распространением коронавируса. В Украине планируют для этого создать Стабилизационный фонд.
Изменения в госбюджете-2020 от правительства Шмыгаля: что предлагают
- Общий доход бюджета уменьшить на примерно 100 миллиардов гривен.
- Дефицит бюджета увеличить на 200 миллиардов гривен.
- Отменить статью, по которой правительство должно было в 2020 году приблизить прожиточный минимум к его реальной величине (расчетная сумма составляла 4 тысячи 251 гривну). Сейчас этот показатель составляет 2 тысячи 27 гривен.
- Сократить расходы на Украинский культурный фонд. Вместо запланированных 700 миллионов гривен предлагают оставить 150 миллионов гривен.
- Финансирование Государственного агентства по вопросам кино сохранить на 60%.
- Частично будут финансировать и деятельность Украинского Института книги. А также сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках. На это выделят 469 миллиардов гривен.
- Почти не уменьшится финансовая поддержка национальных театров – запланировано 1,2 миллиарда гривен.
- В правительстве отмечают, что многие спортивные события в мире, запланированные на 2020 год, перенесли или отменили. Поэтому Кабмин предлагает сократить расходы на спорт.
- Расходы на Министерство внутренних дел сократят на примерно 4 миллиона гривен. В то же время на Министерство образования и науки – более 1 миллиарда 900 миллионов гривен. Интересно, что сокращенные расходы на МВД касаются "не полицейских" статей.
- Полностью предлагают забрать деньги со строительства аэропорта Днепра. В бюджете было запланировано выделение 1 миллиарда гривен.
- Финансирование Музея революции достоинства предлагают уменьшить с 97 миллионов гривен до 30.
- Предлагают сократить финансирование Министерства ветеранов в три раза – на сумму свыше 800 миллионов гривен.
- Общественное вещание хотят сократить на 478 миллионов.
- Планируют добавить дополнительные заимствования в размере 277,5 миллиарда гривен.
- Уменьшают до полумиллиарда гривен приватизацию. На 2020 год доходы от приватизации планировали на уровне 12 миллиардов гривен.
- Предлагают полностью сократить статью расходов на ГФРР и инфраструктурную субвенцию для объединенных территориальных общин.
- В то же время увеличивают Пенсионный фонд на более 19 миллиардов гривен.
- На Министерство здравоохранения выделят дополнительно более 472 миллионов гривен.
Эти изменения рассмотрит согласительный совет парламента. А уже 30 марта на внеочередном заседании за них будет голосовать Верховная Рада.
Какие еще вопросы Рада рассмотрит на внеочередном заседании:
- процессинг карточек для "Укрпочты";
- возможность применять врачам экспериментальные методики во время лечения коронавируса;
- ответственности за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;
- законопроекты о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам;
- кадровые вопросы;
- возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;
- возможность проведения отдаленных заседаний парламента.
Скандал из-за видео с братом Ермака
Смотрите также Лео Герос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"
29 марта депутат от "Слуги народа" Лео Герос опубликовал видео с участием родного брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. Нардеп утверждает, что Ермак через своего брата продает государственные должности.
Впоследствии Лео Герос заявил, что уже отправил обращение в НАБУ относительно Ермака.
Смотрите видео с участием брата Ермака:
Реакция Андрея Ермака
Руководитель Офиса Президента заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с его братом Денисом Ермаком. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Ермак заверил, что он и его семья – честные и порядочные люди.
Он также обратился к Леросу, отметив, что знает, почему нардеп так поступает. "Но если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел", – добавил руководитель Офиса Президента. И подчеркнул, что Леросу придется "отвечать публично за каждое слово лжи".
Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео может быть причастен бывший глава АП Андрей Богдан. Бутусов также напомнил, что Лерос входил в группу депутатов, которые устроили "внутреннее сопротивление" плану Ермака на Донбассе.
Коронавирус в Украине: последние новости
Актуально Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине подтвердили 475 случаев заболевания COVID-19. В Киеве подтвердили 82 случая заражения, а в Киевской области – 45. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине.
- К сожалению, 10 человек умерли. Летальные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровненской и Сумской областях.
- Зато шестеро украинцев выздоровели. Их уже выписали из больниц.
- Случаи заражения коронавирусом обнаружили во всех областях, кроме Кировоградской. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – бывший заместитель председателя Киевской ОГА. Он неделю боролся с недугом.
- В мире зарегистрировали более 663,8 тысячи случаев коронавируса. Еще 28 марта инфицированных было 593,3 тысячи.
- Также во всем мире, к сожалению, зафиксировали 30 822 смертельных случая. Зато побороли болезнь за это время 139 451 человек.
- Лидером по количеству случаев является США. Там вирус подтвердили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек, умерли – 2185. В то же время более 20 тысяч новых случаев приходится именно на Соединенные Штаты. Также значительно выросло количество зараженных лиц в Италии, Испании, Франции, Германии и других странах Европы.
Внимание! Больше новостей о коронавирусе в Украине и в мире по состоянию на 29 марта – читайте по ссылке.
Как отличить коронавирус от похожих инфекций / Инфографика 24 канала
Обращение Зеленского к украинцам
Актуально Зеленский назвал 3 сценария для Украины с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное обращение к украинцам по эпидемии коронавируса и карантину в Украине.
Главные тезисы выступления президента
- Зеленский сообщил, что второй самолет из Китая доставил в Украину 300 тысяч респираторов и 35 тысяч костюмов для врачей, полицейских и спасателей, а также почти 2 миллиона масок для населения. Груз распределили и направили в регионы. Самолет ночью снова вернется в Китай за следующим грузом.
- Со вторника два дополнительных самолета будут доставлять медицинское оборудование и защитные костюмы. Все рейсы будут осуществлять регулярно и до полного обеспечения больниц и аптек.
- Украинцы, которые не успели попасть из-за границы на родину до 28 марта и вернутся позже, должны обязательно пройти двухнедельную обсервацию.
- Местом обсервации могут стать отели. С ними уже достигнуты предварительные договоренности. Все локации подготовят к требованиям ВОЗ.
- Каждый ребенок будет иметь свободный доступ к знаниям, для этого сейчас работают каналы дистанционного образования. А с 6 апреля стартует "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов будут учителями, сейчас продолжаются съемки уроков для всех школьников, всех классов. Они регулярно будут идти на украинских телеканалах.
- Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 30 марта. На нем должны рассматривать законы, после принятия которых Украина сможет получить более 10 миллиардов долларов помощи. Будущее Украины и ее бюджета будет лежать на плечах депутатов, которые могут принять или отклонить важные решения.
- Изменения в бюджет существенно переработаны. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, членов наблюдательных советов.
- Правительство максимально сохранило расходы на культуру и спорт. Удалось сохранить далеко не все, но это временная экономия.
- Стабилизационный фонд будет существовать для поддержки врачей, учителей, пенсионеров и тех, кто потерял работу.
- Партия "Слуга народа" полностью отказалась от бюджетного финансирования. Деньги перейдут на нужды медиков.
Есть три сценария распространения коронавируса в Украине:
1. От 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Такой сценарий не является катастрофой.
2. 25% больных.
3. Более 50% больных.
- Карантин – это не каникулы. Парки, пляжи и шашлыки должны подождать. Стоит оставаться дома и не выходить на улицу.
- В завершение Зеленский выразил веру в то, что скоро наступит светлое и здоровое время для всей Украины.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
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