Главные новости 29 марта: изменения в госбюджете, скандал с братом Ермака

Правительство определилось с изменениями в госбюджет. Нардеп от "Слуги народа" показал видео, как брат Ермака якобы "торгует" государственными должностями. Коронавирус стремительно распространяется по Украине. Зеленский снова обратился к украинцам. Такими были главные новости субботы, 29 марта.

Важнейшие новости за сегодня, 29 марта, в Украине и мире:

Урезание госбюджета: проект решения

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Правительство завершило предварительную работу над изменениями в госбюджет. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. Однако финансирование некоторых направлений пришлось сократить.

Это нужно, чтобы выделить дополнительные деньги на борьбу с распространением коронавируса. В Украине планируют для этого создать Стабилизационный фонд.

Изменения в госбюджете-2020 от правительства Шмыгаля: что предлагают

Общий доход бюджета уменьшить на примерно 100 миллиардов гривен.

Дефицит бюджета увеличить на 200 миллиардов гривен.

Отменить статью, по которой правительство должно было в 2020 году приблизить прожиточный минимум к его реальной величине (расчетная сумма составляла 4 тысячи 251 гривну). Сейчас этот показатель составляет 2 тысячи 27 гривен.

Сократить расходы на Украинский культурный фонд. Вместо запланированных 700 миллионов гривен предлагают оставить 150 миллионов гривен.

Финансирование Государственного агентства по вопросам кино сохранить на 60%.

Частично будут финансировать и деятельность Украинского Института книги. А также сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках. На это выделят 469 миллиардов гривен.

Почти не уменьшится финансовая поддержка национальных театров – запланировано 1,2 миллиарда гривен.

В правительстве отмечают, что многие спортивные события в мире, запланированные на 2020 год, перенесли или отменили. Поэтому Кабмин предлагает сократить расходы на спорт.

Расходы на Министерство внутренних дел сократят на примерно 4 миллиона гривен. В то же время на Министерство образования и науки – более 1 миллиарда 900 миллионов гривен. Интересно, что сокращенные расходы на МВД касаются "не полицейских" статей.

Полностью предлагают забрать деньги со строительства аэропорта Днепра. В бюджете было запланировано выделение 1 миллиарда гривен.

Финансирование Музея революции достоинства предлагают уменьшить с 97 миллионов гривен до 30.

Предлагают сократить финансирование Министерства ветеранов в три раза – на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Общественное вещание хотят сократить на 478 миллионов.

Планируют добавить дополнительные заимствования в размере 277,5 миллиарда гривен.

Уменьшают до полумиллиарда гривен приватизацию. На 2020 год доходы от приватизации планировали на уровне 12 миллиардов гривен.

Предлагают полностью сократить статью расходов на ГФРР и инфраструктурную субвенцию для объединенных территориальных общин.

В то же время увеличивают Пенсионный фонд на более 19 миллиардов гривен.

На Министерство здравоохранения выделят дополнительно более 472 миллионов гривен.

Эти изменения рассмотрит согласительный совет парламента. А уже 30 марта на внеочередном заседании за них будет голосовать Верховная Рада.

Какие еще вопросы Рада рассмотрит на внеочередном заседании:

процессинг карточек для "Укрпочты";

возможность применять врачам экспериментальные методики во время лечения коронавируса;

ответственности за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;

законопроекты о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам;

кадровые вопросы;

возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;

возможность проведения отдаленных заседаний парламента.

Скандал из-за видео с братом Ермака

Смотрите также Лео Герос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"

29 марта депутат от "Слуги народа" Лео Герос опубликовал видео с участием родного брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. Нардеп утверждает, что Ермак через своего брата продает государственные должности.

Впоследствии Лео Герос заявил, что уже отправил обращение в НАБУ относительно Ермака.

Смотрите видео с участием брата Ермака:

Реакция Андрея Ермака

Руководитель Офиса Президента заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с его братом Денисом Ермаком. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Ермак заверил, что он и его семья – честные и порядочные люди.

Он также обратился к Леросу, отметив, что знает, почему нардеп так поступает. "Но если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел", – добавил руководитель Офиса Президента. И подчеркнул, что Леросу придется "отвечать публично за каждое слово лжи".

Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео может быть причастен бывший глава АП Андрей Богдан. Бутусов также напомнил, что Лерос входил в группу депутатов, которые устроили "внутреннее сопротивление" плану Ермака на Донбассе.

Коронавирус в Украине: последние новости

Актуально Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы

Согласно данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине подтвердили 475 случаев заболевания COVID-19. В Киеве подтвердили 82 случая заражения, а в Киевской области – 45. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине.

К сожалению, 10 человек умерли. Летальные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровненской и Сумской областях.

Зато шестеро украинцев выздоровели. Их уже выписали из больниц.

Случаи заражения коронавирусом обнаружили во всех областях, кроме Кировоградской. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – бывший заместитель председателя Киевской ОГА. Он неделю боролся с недугом.

В мире зарегистрировали более 663,8 тысячи случаев коронавируса. Еще 28 марта инфицированных было 593,3 тысячи.

Также во всем мире, к сожалению, зафиксировали 30 822 смертельных случая. Зато побороли болезнь за это время 139 451 человек.

Лидером по количеству случаев является США. Там вирус подтвердили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек, умерли – 2185. В то же время более 20 тысяч новых случаев приходится именно на Соединенные Штаты. Также значительно выросло количество зараженных лиц в Италии, Испании, Франции, Германии и других странах Европы.

Внимание! Больше новостей о коронавирусе в Украине и в мире по состоянию на 29 марта – читайте по ссылке.



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Обращение Зеленского к украинцам

Актуально Зеленский назвал 3 сценария для Украины с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное обращение к украинцам по эпидемии коронавируса и карантину в Украине.

Главные тезисы выступления президента

Зеленский сообщил, что второй самолет из Китая доставил в Украину 300 тысяч респираторов и 35 тысяч костюмов для врачей, полицейских и спасателей, а также почти 2 миллиона масок для населения. Груз распределили и направили в регионы. Самолет ночью снова вернется в Китай за следующим грузом.

Со вторника два дополнительных самолета будут доставлять медицинское оборудование и защитные костюмы. Все рейсы будут осуществлять регулярно и до полного обеспечения больниц и аптек.

Украинцы, которые не успели попасть из-за границы на родину до 28 марта и вернутся позже, должны обязательно пройти двухнедельную обсервацию.

Местом обсервации могут стать отели. С ними уже достигнуты предварительные договоренности. Все локации подготовят к требованиям ВОЗ.

Каждый ребенок будет иметь свободный доступ к знаниям, для этого сейчас работают каналы дистанционного образования. А с 6 апреля стартует "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов будут учителями, сейчас продолжаются съемки уроков для всех школьников, всех классов. Они регулярно будут идти на украинских телеканалах.

Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 30 марта. На нем должны рассматривать законы, после принятия которых Украина сможет получить более 10 миллиардов долларов помощи. Будущее Украины и ее бюджета будет лежать на плечах депутатов, которые могут принять или отклонить важные решения.

Изменения в бюджет существенно переработаны. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, членов наблюдательных советов.

Правительство максимально сохранило расходы на культуру и спорт. Удалось сохранить далеко не все, но это временная экономия.

Стабилизационный фонд будет существовать для поддержки врачей, учителей, пенсионеров и тех, кто потерял работу.

Партия "Слуга народа" полностью отказалась от бюджетного финансирования. Деньги перейдут на нужды медиков.

Есть три сценария распространения коронавируса в Украине:

1. От 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Такой сценарий не является катастрофой.

2. 25% больных.

3. Более 50% больных.

Карантин – это не каникулы. Парки, пляжи и шашлыки должны подождать. Стоит оставаться дома и не выходить на улицу.

В завершение Зеленский выразил веру в то, что скоро наступит светлое и здоровое время для всей Украины.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео