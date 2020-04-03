Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет

С 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Верховный Суд оставил без изменений приговор в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова: обоих обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове. Бригада украинских медиков летит в Италию для помощи в борьбе с COVID-19. Такими были главные новости 3 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

В Украине усилили карантин: что известно

Решение усилить меры безопасности на время карантина утвердили на заседании правительства 3 апреля.

Обратите внимание Перемещение между областями могут ограничить: подробности

Новые карантинные ограничения:

с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора ;

пребывание в общественных местах ; с 6 апреля нельзя ходить группой более двух человек , кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей ;

нельзя ходить , кроме случаев служебной необходимости и ; детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников ;

запрещено находиться ; нельзя посещать спортивные площадки;

ограничены прогулки в парках, скверах , лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом ;

, лесных зонах, ; посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

или помощи; нельзя самовольно покидать места обсервации ;

; выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

Новые важные меры контроля:

правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым более 60 лет ;

; на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты ;

из всех областей Украины ; все, кто будут возвращаться из-за границы , обязательно будут находиться в 14-дневной обсервации ;

, обязательно ; нарушителей режима самоизоляции принудительно будут отправлять в обсерватор ;

; больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины ;

; будет работать 21 пункт пропуска на границе с Украиной.

Если эпидемическая ситуация улучшится, правительство ослабит карантин до конца апреля. В частности Шмыгаль вспомнил о вероятности запуска общественного транспорта в городах. Однако, пока введенные ограничения будут действовать до 24 апреля.

Важно! По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая COVID-19, из которых 23 человека, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.



Новые ограничения из-за карантина / Инфографика Кабмина

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Зайцева и Дронов будут сидеть в тюрьме 10 лет: решение Верховного Суда

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, которых обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове, будут отбывать полный срок наказания. То есть будут сидеть в тюрьме в течение 10 лет.

Соответствующее решение объявила коллегия судей Верховного Суда Украины по результатам рассмотрения кассационных жалоб 3 апреля. В частности, суд рассмотрел кассационные жалобы защиты Зайцевой и Дронова и оставил их без удовлетворения.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений:

приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года;



постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Как отметил главный судья, постановление Верховного суда набирает законной силы с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Известно, что полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 года в 16:00.

Смертельное ДТП в Харькове: коротко

Произошло оно 18 октября 2017 года .

. Тогда на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg .

. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева , вторым – Геннадий Дронов .

, вторым – . В результате ДТП авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов .

. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения .

. Суд по этому делу длился более года, состоялись приблизительно 60 заседаний .

. В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии .

. В феврале 2019 года Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы .

. В августе 2019 года апелляционный суд в Харькове оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений.

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Пандемия коронавируса: бригада украинских медиков летит в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Италии. Среди прочего он предусматривает, что бригада украинских медиков отправится туда для участия в борьбе с коронавирусом.

Своим указом Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Италии, а Кабинет министров обязал подготовить ее предоставление.

В то же время Офис Президента Украины в своем телеграмме объясняет, что в указе говорится прежде всего о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию. Там они будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом, а также набираться опыта в борьбе с инфекцией.

В своем традиционном видеообращении Зеленский отметил, что через две недели украинские медики вернутся. Прибудут они с очень ценным опытом и знаниями.

Говорится о:

противодействии коронавирусу в пиковый период,



быстром развертывании новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.

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В Киеве зацвели магнолии: волшебные фото

В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве начали цвести магнолии. Правда, большинство деревьев еще серые, ведь сезон только начался. Однако можно найти и те, которые изобилуют цветом во всей своей красе.

Из-за карантинных ограничений посетителей в саду почти нет. Лишь кое-где киевляне выгуливают собак. Но несмотря на красоту магнолий, украинцев призывают оставаться дома, ведь любая прогулка может стать причиной заражения COVID-19.

Для того, чтобы люди, несмотря на всю красоту магнолий не выходили из дома, и не подвергали себя опасности из-за пандемии COVID-19, корреспондентка 24 канала сделала несколько кадров цветения.

Смотрите поразительные кадры магнолий / Фото: 24 канал