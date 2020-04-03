Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет
С 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Верховный Суд оставил без изменений приговор в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова: обоих обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове. Бригада украинских медиков летит в Италию для помощи в борьбе с COVID-19. Такими были главные новости 3 апреля.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
В Украине усилили карантин: что известно
Решение усилить меры безопасности на время карантина утвердили на заседании правительства 3 апреля.
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Новые карантинные ограничения:
- с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- с 6 апреля нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
- нельзя посещать спортивные площадки;
- ограничены прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
- посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
- нельзя самовольно покидать места обсервации;
- выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
Новые важные меры контроля:
- правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым более 60 лет;
- на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты;
- все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно будут находиться в 14-дневной обсервации;
- нарушителей режима самоизоляции принудительно будут отправлять в обсерватор;
- больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины;
- будет работать 21 пункт пропуска на границе с Украиной.
Если эпидемическая ситуация улучшится, правительство ослабит карантин до конца апреля. В частности Шмыгаль вспомнил о вероятности запуска общественного транспорта в городах. Однако, пока введенные ограничения будут действовать до 24 апреля.
Важно! По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая COVID-19, из которых 23 человека, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.
Новые ограничения из-за карантина / Инфографика Кабмина
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Зайцева и Дронов будут сидеть в тюрьме 10 лет: решение Верховного Суда
Алена Зайцева и Геннадий Дронов, которых обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове, будут отбывать полный срок наказания. То есть будут сидеть в тюрьме в течение 10 лет.
Соответствующее решение объявила коллегия судей Верховного Суда Украины по результатам рассмотрения кассационных жалоб 3 апреля. В частности, суд рассмотрел кассационные жалобы защиты Зайцевой и Дронова и оставил их без удовлетворения.
Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений:
- приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года;
- постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.
Как отметил главный судья, постановление Верховного суда набирает законной силы с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Известно, что полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 года в 16:00.
Смертельное ДТП в Харькове: коротко
- Произошло оно 18 октября 2017 года.
- Тогда на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.
- Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
- В результате ДТП авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов.
- Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
- Суд по этому делу длился более года, состоялись приблизительно 60 заседаний.
- В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.
- В феврале 2019 года Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
- В августе 2019 года апелляционный суд в Харькове оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений.
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Пандемия коронавируса: бригада украинских медиков летит в Италию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Италии. Среди прочего он предусматривает, что бригада украинских медиков отправится туда для участия в борьбе с коронавирусом.
Своим указом Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Италии, а Кабинет министров обязал подготовить ее предоставление.
В то же время Офис Президента Украины в своем телеграмме объясняет, что в указе говорится прежде всего о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию. Там они будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом, а также набираться опыта в борьбе с инфекцией.
В своем традиционном видеообращении Зеленский отметил, что через две недели украинские медики вернутся. Прибудут они с очень ценным опытом и знаниями.
Говорится о:
- противодействии коронавирусу в пиковый период,
- быстром развертывании новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.
К теме Зеленский обратился к украинским врачам из-за коронавируса: главные тезисы
В Киеве зацвели магнолии: волшебные фото
В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве начали цвести магнолии. Правда, большинство деревьев еще серые, ведь сезон только начался. Однако можно найти и те, которые изобилуют цветом во всей своей красе.
Из-за карантинных ограничений посетителей в саду почти нет. Лишь кое-где киевляне выгуливают собак. Но несмотря на красоту магнолий, украинцев призывают оставаться дома, ведь любая прогулка может стать причиной заражения COVID-19.
Для того, чтобы люди, несмотря на всю красоту магнолий не выходили из дома, и не подвергали себя опасности из-за пандемии COVID-19, корреспондентка 24 канала сделала несколько кадров цветения.
Смотрите поразительные кадры магнолий / Фото: 24 канал
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