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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет

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      Какими были главные новости 3 апреля / Коллаж 24 канала

      С 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Верховный Суд оставил без изменений приговор в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова: обоих обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове. Бригада украинских медиков летит в Италию для помощи в борьбе с COVID-19. Такими были главные новости 3 апреля.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      В Украине усилили карантин: что известно

      Решение усилить меры безопасности на время карантина утвердили на заседании правительства 3 апреля.

      Обратите внимание Перемещение между областями могут ограничить: подробности

      Новые карантинные ограничения:

      • с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
      • с 6 апреля нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      • нельзя посещать спортивные площадки;
      • ограничены прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
      • посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
      • нельзя самовольно покидать места обсервации;
      • выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

      Новые важные меры контроля:

      Если эпидемическая ситуация улучшится, правительство ослабит карантин до конца апреля. В частности Шмыгаль вспомнил о вероятности запуска общественного транспорта в городах. Однако, пока введенные ограничения будут действовать до 24 апреля.

      Важно! По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая COVID-19, из которых 23 человека, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.

      Посилення карантину
      Новые ограничения из-за карантина / Инфографика Кабмина

      ​Советуем ознакомиться Карантин в Украине и мире: где более жесткие ограничения

      Зайцева и Дронов будут сидеть в тюрьме 10 лет: решение Верховного Суда

      Алена Зайцева и Геннадий Дронов, которых обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове, будут отбывать полный срок наказания. То есть будут сидеть в тюрьме в течение 10 лет.

      Соответствующее решение объявила коллегия судей Верховного Суда Украины по результатам рассмотрения кассационных жалоб 3 апреля. В частности, суд рассмотрел кассационные жалобы защиты Зайцевой и Дронова и оставил их без удовлетворения.

      Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений:

      • приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года;
         
      • постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

      Как отметил главный судья, постановление Верховного суда набирает законной силы с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

      Известно, что полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 года в 16:00.

      Смертельное ДТП в Харькове: коротко

      • Произошло оно 18 октября 2017 года.
      • Тогда на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.
      • Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
      • В результате ДТП авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов.
      • Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
      • Суд по этому делу длился более года, состоялись приблизительно 60 заседаний.
      • В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.
      • В феврале 2019 года Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
      • В августе 2019 года апелляционный суд в Харькове оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений.

      К слову Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемого Антоненко под стражей

      Пандемия коронавируса: бригада украинских медиков летит в Италию

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Италии. Среди прочего он предусматривает, что бригада украинских медиков отправится туда для участия в борьбе с коронавирусом.

      Своим указом Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Италии, а Кабинет министров обязал подготовить ее предоставление.

      В то же время Офис Президента Украины в своем телеграмме объясняет, что в указе говорится прежде всего о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию. Там они будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом, а также набираться опыта в борьбе с инфекцией.

      В своем традиционном видеообращении Зеленский отметил, что через две недели украинские медики вернутся. Прибудут они с очень ценным опытом и знаниями.

      Говорится о:

      • противодействии коронавирусу в пиковый период,
         
      • быстром развертывании новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.

      К теме Зеленский обратился к украинским врачам из-за коронавируса: главные тезисы

      В Киеве зацвели магнолии: волшебные фото

      В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве начали цвести магнолии. Правда, большинство деревьев еще серые, ведь сезон только начался. Однако можно найти и те, которые изобилуют цветом во всей своей красе.

      Из-за карантинных ограничений посетителей в саду почти нет. Лишь кое-где киевляне выгуливают собак. Но несмотря на красоту магнолий, украинцев призывают оставаться дома, ведь любая прогулка может стать причиной заражения COVID-19.

      Для того, чтобы люди, несмотря на всю красоту магнолий не выходили из дома, и не подвергали себя опасности из-за пандемии COVID-19, корреспондентка 24 канала сделала несколько кадров цветения.

      Смотрите поразительные кадры магнолий / Фото: 24 канал

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 ДТП в Харькове Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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