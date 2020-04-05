Главные новости 5 апреля: пожары в центре Киева и Чернобыльской зоне, коронавирус в Украине

Во Львовской и Черниговской областях умерли первые жертвы коронавируса. В Чернобыльской зоне возник пожар площадью 100 гектаров. Горело и в Киеве – там из-за подземного пожара на Крещатике без электроэнергии остались 80 домов в 5 районах города. Такими были главные новости 5 апреля.

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Пожар на Крещатике и Киев без электроэнергии

В ночь на 5 апреля в Киеве на Крещатике произошло возгорание в подземных коммуникациях. Возгорание произошло в подземном переходе, ведущему к "Глобусу". Оттуда шел густой дым. Начался пожар примерно в 2 часа ночи.

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Примерно в 8:00 утра стало известно, что возгорание произошло в коллекторе. На место прибыли значительные силы ГСЧС. Была вероятность, что придется обесточить район.

Примерно в 8:30 пожар усилился. По данным СМИ, спасатели очень долго не могли получить какое-то письменное разрешение на тушение. Поэтому начали ликвидацию пожара только в 6 утра.

По данным ГСЧС, возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Для обесточивания вызвали аварийные бригады "Киевских электросетей" и Киевгорсвета.

Представители ГСЧС объясняют, что из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не смогли сразу начать ликвидацию пожара. Поэтому в 5:14 спасателям выдали первый допуск от "Киевских электросетей".

В результатат ​​исчезла телефонная связь в таких районах Киева:

Деснянском,

Днепровском,

Дарницком,

Оболонском,

Подольском.

Кроме того, по словам мэра Киева Виталия Кличко из-за аварии частично отключены от электроснабжения такие улицы:

Крещатик,

Десятинная,

Трехсвятительская,

Владимирская,

переулок Музейный.

В целом примерно 80 домов. Мэр добавил, что кабельное оборудование находилось под напряжением в 380 вольт, и это значительно осложнило работы по ликвидации возгорания. Восстановили электроснабжение около 13 часов.

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Пожар в Чернобыльской зоне

Кроме того, 5 апреля был пожар и в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь пожара ближе к 12 часам дня увеличилась до 100 гектаров. Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов предположил, что он начался из-за поджога сухой травы.

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Интересно, что пожар начался еще около обеда 4 апреля. Для борьбы с огнем из Нежина к месту возгорания немедленно вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.

В целом в борьбе с пожаром принимали участие:

более 90 пожарных;

18 единиц техники;

два самолета АН-32П;

вертолет МИ-8.

По состоянию на 14 часов 5 апреля спасатели продолжали тушение двух очагов пожара:

между селами Владимировкой и Жовтневым Котовского лесничества на площади около 20 гектаров

возле села Раговка Котовского лесничества на площади почти 5 гектаров

В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы для населенных пунктов нет.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 апреля в Украине подтвердили заболевание коронавирусом у 1 251 человека. Зафиксировано 32 летальных случая и 25 пациентов выздоровели.

Первые летальные случаи коронавируса зафиксировали в двух областях:

Во Львове умер 70-летний пенсионер;

на Черниговщине умер человек, который с коронавирусом сбежал из больницы. Он умер уже после того, как полиция вернула его в больницу.

Более приятные новости на Закарпатье. Там от коронавируса выздоровела первая пациентка. Ею была 68-летняя жительница Мукачева.

Эпидемия коронавируса в регионах Украины:

город Киев – 225 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Тернопольская область – 160 случаев;

Ивано-Франковская область – 105 случаев;

Киевская область – 82 случая;

Винницкая область – 75 случаев;

Черкасская область – 60 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Запорожская область – 39 случаев;

Ровненская область – 38 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

Закарпатская область – 28 случаев;

Одесская область – 26 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Львовская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Полтавская область – 9 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Черниговская область – 7 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Харьковская область – 1 случай.



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