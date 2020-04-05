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      Главные новости 5 апреля: пожары в центре Киева и Чернобыльской зоне, коронавирус в Украине

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      Главные новости 5 апреля / Коллаж 24 канала

      Во Львовской и Черниговской областях умерли первые жертвы коронавируса. В Чернобыльской зоне возник пожар площадью 100 гектаров. Горело и в Киеве – там из-за подземного пожара на Крещатике без электроэнергии остались 80 домов в 5 районах города. Такими были главные новости 5 апреля.

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

      Пожар на Крещатике и Киев без электроэнергии

      В ночь на 5 апреля в Киеве на Крещатике произошло возгорание в подземных коммуникациях. Возгорание произошло в подземном переходе, ведущему к "Глобусу". Оттуда шел густой дым. Начался пожар примерно в 2 часа ночи.

      Больше деталей Пожар на Крещатике: электроэнергию в столице уже восстановили

      Примерно в 8:00 утра стало известно, что возгорание произошло в коллекторе. На место прибыли значительные силы ГСЧС. Была вероятность, что придется обесточить район.

      Примерно в 8:30 пожар усилился. По данным СМИ, спасатели очень долго не могли получить какое-то письменное разрешение на тушение. Поэтому начали ликвидацию пожара только в 6 утра.

      По данным ГСЧС, возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Для обесточивания вызвали аварийные бригады "Киевских электросетей" и Киевгорсвета.

      Представители ГСЧС объясняют, что из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не смогли сразу начать ликвидацию пожара. Поэтому в 5:14 спасателям выдали первый допуск от "Киевских электросетей".

      В результатат ​​исчезла телефонная связь в таких районах Киева:

      • Деснянском,
      • Днепровском,
      • Дарницком,
      • Оболонском,
      • Подольском.

      Кроме того, по словам мэра Киева Виталия Кличко из-за аварии частично отключены от электроснабжения такие улицы:

      • Крещатик,
      • Десятинная,
      • Трехсвятительская,
      • Владимирская,
      • переулок Музейный.

      В целом примерно 80 домов. Мэр добавил, что кабельное оборудование находилось под напряжением в 380 вольт, и это значительно осложнило работы по ликвидации возгорания. Восстановили электроснабжение около 13 часов.

      Пожар в центре Киева: смотрите видео

      Пожар в Чернобыльской зоне

      Кроме того, 5 апреля был пожар и в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь пожара ближе к 12 часам дня увеличилась до 100 гектаров. Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов предположил, что он начался из-за поджога сухой травы.

      К слову Пожарные обнаруживают новые очаги пожара в Чернобыльской зоне: детали

      Интересно, что пожар начался еще около обеда 4 апреля. Для борьбы с огнем из Нежина к месту возгорания немедленно вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.

      В целом в борьбе с пожаром принимали участие:

      • более 90 пожарных;
      • 18 единиц техники;
      • два самолета АН-32П;
      • вертолет МИ-8.

      По состоянию на 14 часов 5 апреля спасатели продолжали тушение двух очагов пожара:

      • между селами Владимировкой и Жовтневым Котовского лесничества на площади около 20 гектаров
      • возле села Раговка Котовского лесничества на площади почти 5 гектаров

      В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы для населенных пунктов нет.

      Коронавирус в Украине 

      По состоянию на 5 апреля в Украине подтвердили заболевание коронавирусом у 1 251 человека. Зафиксировано 32 летальных случая и 25 пациентов выздоровели.

      Первые летальные случаи коронавируса зафиксировали в двух областях:

      • Во Львове умер 70-летний пенсионер;
      • на Черниговщине умер человек, который с коронавирусом сбежал из больницы. Он умер уже после того, как полиция вернула его в больницу.

      Более приятные новости на Закарпатье. Там от коронавируса выздоровела первая пациентка. Ею была 68-летняя жительница Мукачева.

      Эпидемия коронавируса в регионах Украины:

      • город Киев – 225 случаев;
      • Черновицкая область – 220 случаев;
      • Тернопольская область – 160 случаев;
      • Ивано-Франковская область – 105 случаев;
      • Киевская область – 82 случая;
      • Винницкая область – 75 случаев;
      • Черкасская область – 60 случаев;
      • Сумская область – 49 случаев;
      • Запорожская область – 39 случаев;
      • Ровненская область – 38 случаев;
      • Кировоградская область – 37 случаев;
      • Закарпатская область – 28 случаев;
      • Одесская область – 26 случаев;
      • Волынская область – 19 случаев;
      • Львовская область – 15 случаев;
      • Днепропетровская область – 14 случаев;
      • Житомирская область – 11 случаев;
      • Херсонская область – 10 случаев;
      • Хмельницкая область – 10 случаев;
      • Полтавская область – 9 случаев;
      • Донецкая область – 8 случаев;
      • Черниговская область – 7 случаев;
      • Луганская область – 3 случая;
      • Харьковская область – 1 случай.

      коронавірус, що робити після повернення додому
      Что делать после возвращения домой, чтобы уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала
       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Чернобыль Новости Киева Пожар Коронавирус в Украине Новости Украины Публикации
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