Главные новости 5 апреля: пожары в центре Киева и Чернобыльской зоне, коронавирус в Украине
Во Львовской и Черниговской областях умерли первые жертвы коронавируса. В Чернобыльской зоне возник пожар площадью 100 гектаров. Горело и в Киеве – там из-за подземного пожара на Крещатике без электроэнергии остались 80 домов в 5 районах города. Такими были главные новости 5 апреля.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Пожар на Крещатике и Киев без электроэнергии
В ночь на 5 апреля в Киеве на Крещатике произошло возгорание в подземных коммуникациях. Возгорание произошло в подземном переходе, ведущему к "Глобусу". Оттуда шел густой дым. Начался пожар примерно в 2 часа ночи.
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Примерно в 8:00 утра стало известно, что возгорание произошло в коллекторе. На место прибыли значительные силы ГСЧС. Была вероятность, что придется обесточить район.
Примерно в 8:30 пожар усилился. По данным СМИ, спасатели очень долго не могли получить какое-то письменное разрешение на тушение. Поэтому начали ликвидацию пожара только в 6 утра.
По данным ГСЧС, возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Для обесточивания вызвали аварийные бригады "Киевских электросетей" и Киевгорсвета.
Представители ГСЧС объясняют, что из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не смогли сразу начать ликвидацию пожара. Поэтому в 5:14 спасателям выдали первый допуск от "Киевских электросетей".
В результатат исчезла телефонная связь в таких районах Киева:
- Деснянском,
- Днепровском,
- Дарницком,
- Оболонском,
- Подольском.
Кроме того, по словам мэра Киева Виталия Кличко из-за аварии частично отключены от электроснабжения такие улицы:
- Крещатик,
- Десятинная,
- Трехсвятительская,
- Владимирская,
- переулок Музейный.
В целом примерно 80 домов. Мэр добавил, что кабельное оборудование находилось под напряжением в 380 вольт, и это значительно осложнило работы по ликвидации возгорания. Восстановили электроснабжение около 13 часов.
Пожар в центре Киева: смотрите видео
Пожар в Чернобыльской зоне
Кроме того, 5 апреля был пожар и в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь пожара ближе к 12 часам дня увеличилась до 100 гектаров. Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов предположил, что он начался из-за поджога сухой травы.
К слову Пожарные обнаруживают новые очаги пожара в Чернобыльской зоне: детали
Интересно, что пожар начался еще около обеда 4 апреля. Для борьбы с огнем из Нежина к месту возгорания немедленно вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.
В целом в борьбе с пожаром принимали участие:
- более 90 пожарных;
- 18 единиц техники;
- два самолета АН-32П;
- вертолет МИ-8.
По состоянию на 14 часов 5 апреля спасатели продолжали тушение двух очагов пожара:
- между селами Владимировкой и Жовтневым Котовского лесничества на площади около 20 гектаров
- возле села Раговка Котовского лесничества на площади почти 5 гектаров
В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы для населенных пунктов нет.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 5 апреля в Украине подтвердили заболевание коронавирусом у 1 251 человека. Зафиксировано 32 летальных случая и 25 пациентов выздоровели.
Первые летальные случаи коронавируса зафиксировали в двух областях:
- Во Львове умер 70-летний пенсионер;
- на Черниговщине умер человек, который с коронавирусом сбежал из больницы. Он умер уже после того, как полиция вернула его в больницу.
Более приятные новости на Закарпатье. Там от коронавируса выздоровела первая пациентка. Ею была 68-летняя жительница Мукачева.
Эпидемия коронавируса в регионах Украины:
- город Киев – 225 случаев;
- Черновицкая область – 220 случаев;
- Тернопольская область – 160 случаев;
- Ивано-Франковская область – 105 случаев;
- Киевская область – 82 случая;
- Винницкая область – 75 случаев;
- Черкасская область – 60 случаев;
- Сумская область – 49 случаев;
- Запорожская область – 39 случаев;
- Ровненская область – 38 случаев;
- Кировоградская область – 37 случаев;
- Закарпатская область – 28 случаев;
- Одесская область – 26 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Львовская область – 15 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 10 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Полтавская область – 9 случаев;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Черниговская область – 7 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Харьковская область – 1 случай.
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