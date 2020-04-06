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      Главные новости 6 апреля: начали действовать новые карантинные ограничения, стрельба в Николаеве

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      Главные новости 6 апреля / Коллаж 24 канала

      В Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения. С 7 апреля будут работать только 19 пунктов пропуска на границе. В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова "Мультика". В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ. Такими были главные новости понедельника, 6 апреля.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      В Украине начали действовать новые карантинные ограничения

      Строгие карантинные меры накануне ввело правительство. К этому прибегли, чтобы защитить украинцев от эпидемии коронавируса.

      Ответы на вопросы Усиление карантина в Украине: основное о новых запретах

      Новые карантинные ограничения:

      • запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора;
      • нельзя ходить группой больше двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      • нельзя посещать спортивные площадки;
      • ограничено прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 человеком;
      • нельзя самовольно оставлять места обсервации;
      • выходить на улицу необходимо только с документами, удостоверяющими личность;
      • правительство ввело обязательную самоизоляцию для людей в возрасте от 60 лет;
      • на выездах из всех областей Украины обустраивают блокпосты;
      • все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно должны находиться в 14-дневной обсервации;
      • нарушителей режима самоизоляции принудительно будут отправлять в обсерватор;
      • больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины;
      • будут работать только 19 пунктов пропуска на границе с Украиной.

      Кабмин готов ослабить карантин, если эпидемическая ситуация улучшится. Сейчас введенные ограничения будут действовать до 24 апреля.

      карантин, додаткові обмеження з 6 квітня
      Новые ограничения из-за карантина / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Украине: коротко

      • По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 38 человек умерли. Однако 28 пациентов выздоровели.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      Важно В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19


      Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

      В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе

      Начиная с 7 апреля, государственную границу можно будет пересечь только на автомобиле и только 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в Кабмине.

      Обратите внимание Пересечь границу можно только автомобилем: сколько пассажиров может взять водитель

      В Госпогранслужбе отметили, что временно закрывают 115 пунктов пропуска, еще в 28 – остановят пешеходное сообщение.

      Внимание! Среди этих 19 пунктов пропуска нет ни одного с пешеходным сообщением. Однако исключения могут делать для рейсов, которые проводят эвакуацию украинцев из-за рубежа.

      Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут действовать:

      • "Ягодин";
      • "Краковец";
      • "Ужгород";
      • "Тиса";
      • "Дьяково";
      • "Порубное";
      • "Паланка – Маяки – Удобное";
      • "Староказачье";
      • "Рени";
      • "Могилев – Подольский";
      • "Гоптовка";
      • "Юнаковка";
      • "Бачевск";
      • "Сеньковка";
      • "Меловое";
      • "Новые Яриловичи";
      • "Славутич";
      • "Выступовичи";
      • "Доманово".

      Пункти пропуску, картаАвтомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат действовать / Инфографика 24 канала

      Какие ограничения на границе были раньше?
      С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и введения в связи с этим карантинных мероприятий в Украине запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. А уже 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было въехать на собственном автотранспорте или пешком.

      В Николаеве стреляли в бизнесмена Титова "Мультика"

      В бизнес-центре "Техноконтракт" в Николаеве произошла стрельба. Во время инцидента выстрелом в голову ранили бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик".

      Интересно Михаил Титов "Мультик": что известно о криминальном авторитете из Николаева

      Местное издание "Новости-N" пишет, что работники автомойки услышали несколько выстрелов и выбежали на улицу. На асфальте перед зданием они увидели мужчину, который лежал в луже крови. Им оказался бизнесмен Михаил Титов.

      По информации местных СМИ, пуля попала Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и разбила часть нижней челюсти. В результате он потерял много крови. Сейчас "Мультик" находится в реанимации.

      Вероятно, стрелок скрылся на автомобиле темного цвета с европейскими номерами регистрации. В городе объявили план "Перехват".

      В Николаеве ранили бизнесмена Титова: фото "Новости-N" с места стрельбы

      По факту стрельбы в полиции начали уголовное производство. Злоумышленникам грозит заключение от 7 до 15 лет.

      В Николаеве стреляли в бизнесмена "Мультика": видео с места инцидента

       

      Что известно о Михаиле Титове "Мультике"?Николаевский бизнесмен Михаил Титов, более известный как криминальный авторитет "Мультик". Был осужден за двойное убийство. В конце 90-х годов с особой жестокостью убил двух других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории. Его посадили в тюрьму.

      После выхода из тюрьмы "Мультик" снова взялся за старое. Его связывали с рэкетом, хищением государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательством и даже торговлей наркотиками. Титова боялись даже чиновники и он легко "отжимал" бизнес у николаевских предпринимателей.

      В августе 2017 года "Мультика" задержали. Глава ГПУ в то время Юрий Луценко лично поздравлял прокуроров, отличившихся в расследовании уголовных происшествий Титова, и дарил им именные часы. Однако сидел Титов не долго. В ноябре 2018 года суд изменил ему меру пресечения и отпустил его из СИЗО под домашний арест.

      Заявление Ирана о сбитии самолета МАУ

      В Иране заявили, что решение военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным. Кроме того, там похвастались, что причастных к этому людей до сих пор не арестовали.

      Ранее Кулеба рассказал, на каком этапе возвращение черных ящиков сбитого самолета МАУ

      Такое заявление сделал член комиссии по вопросам юстиции парламента Ирана и депутат Хассан Норузи. Своими словами он опроверг официальную позицию Ирана о том, что виновные наказаны.

      По словам Норузи, самолет вышел из-под контроля иранских диспетчеров и оказался под контролем США. Кроме того, депутат отметил, что рейс МАУ за неделю до трагедии был в Израиле. Там, по его мнению, систему управления самолета взломали. Его перед авиакатастрофой якобы контролировал "кто-то другой", поэтому военные вынуждены были его сбить. И сделали свою работу хорошо.

      Что известно о реакции на слова депутата

      Сейчас на его заявление не отреагировал ни президент страны Хасан Рухани, ни представители КСИР. Однако, 6 апреля Корпус стражей исламского государства обнародовал заявление о том, что из-за сбития самолета МАУ определенное количество людей уже арестовали и привлекли к ответственности. Однако подробностей и деталей не сообщили.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Через несколько дней после трагедии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
      • Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.

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      Авиакатастрофа самолета МАУ в цифрах / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Публикации Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Михаил Титов "Мультик" Полиция Криминальные новости Новости Николаева Новости политики Госпогранслужба Транспорт Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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