Главные новости 6 апреля: начали действовать новые карантинные ограничения, стрельба в Николаеве

В Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения. С 7 апреля будут работать только 19 пунктов пропуска на границе. В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова "Мультика". В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ. Такими были главные новости понедельника, 6 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

В Украине начали действовать новые карантинные ограничения

Строгие карантинные меры накануне ввело правительство. К этому прибегли, чтобы защитить украинцев от эпидемии коронавируса.

Ответы на вопросы Усиление карантина в Украине: основное о новых запретах

Новые карантинные ограничения:

запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора ;

находиться в общественных местах ; нельзя ходить группой больше двух человек , кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей ;

, кроме случаев служебной необходимости и ; детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников; нельзя посещать спортивные площадки;

ограничено прогулки в парках, скверах , лесных зонах, кроме выгула животных 1 человеком;

, лесных зонах, кроме выгула животных 1 человеком; нельзя самовольно оставлять места обсервации ;

; выходить на улицу необходимо только с документами , удостоверяющими личность;

, удостоверяющими личность; правительство ввело обязательную самоизоляцию для людей в возрасте от 60 лет ;

; на выездах из всех областей Украины обустраивают блокпосты ;

; все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно должны находиться в 14-дневной обсервации ;

; нарушителей режима самоизоляции принудительно будут отправлять в обсерватор;

принудительно будут отправлять в обсерватор; больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины;

запретили выходить в аптеки и магазины; будут работать только 19 пунктов пропуска на границе с Украиной.

Кабмин готов ослабить карантин, если эпидемическая ситуация улучшится. Сейчас введенные ограничения будут действовать до 24 апреля.



Новые ограничения из-за карантина / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: коротко

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавирусом . К сожалению, 38 человек умерли . Однако 28 пациентов выздоровели .

. К сожалению, . Однако . Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская. 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

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Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе

Начиная с 7 апреля, государственную границу можно будет пересечь только на автомобиле и только 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в Кабмине.

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В Госпогранслужбе отметили, что временно закрывают 115 пунктов пропуска, еще в 28 – остановят пешеходное сообщение.

Внимание! Среди этих 19 пунктов пропуска нет ни одного с пешеходным сообщением. Однако исключения могут делать для рейсов, которые проводят эвакуацию украинцев из-за рубежа.

Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут действовать:

"Ягодин";

"Краковец";

"Ужгород";

"Тиса";

"Дьяково";

"Порубное";

"Паланка – Маяки – Удобное";

"Староказачье";

"Рени";

"Могилев – Подольский";

"Гоптовка";

"Юнаковка";

"Бачевск";

"Сеньковка";

"Меловое";

"Новые Яриловичи";

"Славутич";

"Выступовичи";

"Доманово".

Автомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат действовать / Инфографика 24 канала

Какие ограничения на границе были раньше?

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и введения в связи с этим карантинных мероприятий в Украине запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. А уже 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было въехать на собственном автотранспорте или пешком.

В Николаеве стреляли в бизнесмена Титова "Мультика"

В бизнес-центре "Техноконтракт" в Николаеве произошла стрельба. Во время инцидента выстрелом в голову ранили бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик".

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Местное издание "Новости-N" пишет, что работники автомойки услышали несколько выстрелов и выбежали на улицу. На асфальте перед зданием они увидели мужчину, который лежал в луже крови. Им оказался бизнесмен Михаил Титов.

По информации местных СМИ, пуля попала Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и разбила часть нижней челюсти. В результате он потерял много крови. Сейчас "Мультик" находится в реанимации.

Вероятно, стрелок скрылся на автомобиле темного цвета с европейскими номерами регистрации. В городе объявили план "Перехват".

В Николаеве ранили бизнесмена Титова: фото "Новости-N" с места стрельбы

По факту стрельбы в полиции начали уголовное производство. Злоумышленникам грозит заключение от 7 до 15 лет.

В Николаеве стреляли в бизнесмена "Мультика": видео с места инцидента

Что известно о Михаиле Титове "Мультике"?Николаевский бизнесмен Михаил Титов, более известный как криминальный авторитет "Мультик". Был осужден за двойное убийство. В конце 90-х годов с особой жестокостью убил двух других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории. Его посадили в тюрьму.



После выхода из тюрьмы "Мультик" снова взялся за старое. Его связывали с рэкетом, хищением государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательством и даже торговлей наркотиками. Титова боялись даже чиновники и он легко "отжимал" бизнес у николаевских предпринимателей.



В августе 2017 года "Мультика" задержали. Глава ГПУ в то время Юрий Луценко лично поздравлял прокуроров, отличившихся в расследовании уголовных происшествий Титова, и дарил им именные часы. Однако сидел Титов не долго. В ноябре 2018 года суд изменил ему меру пресечения и отпустил его из СИЗО под домашний арест.

Заявление Ирана о сбитии самолета МАУ

В Иране заявили, что решение военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным. Кроме того, там похвастались, что причастных к этому людей до сих пор не арестовали.

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Такое заявление сделал член комиссии по вопросам юстиции парламента Ирана и депутат Хассан Норузи. Своими словами он опроверг официальную позицию Ирана о том, что виновные наказаны.

По словам Норузи, самолет вышел из-под контроля иранских диспетчеров и оказался под контролем США. Кроме того, депутат отметил, что рейс МАУ за неделю до трагедии был в Израиле. Там, по его мнению, систему управления самолета взломали. Его перед авиакатастрофой якобы контролировал "кто-то другой", поэтому военные вынуждены были его сбить. И сделали свою работу хорошо.

Что известно о реакции на слова депутата

Сейчас на его заявление не отреагировал ни президент страны Хасан Рухани, ни представители КСИР. Однако, 6 апреля Корпус стражей исламского государства обнародовал заявление о том, что из-за сбития самолета МАУ определенное количество людей уже арестовали и привлекли к ответственности. Однако подробностей и деталей не сообщили.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Через несколько дней после трагедии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.

Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.



Авиакатастрофа самолета МАУ в цифрах / Инфографика 24 канала

