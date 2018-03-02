Главные новости 1 марта: Рада дала старт Антикоррупционному суду, Путин побряцал оружием

Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Во время так называемого послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделал несколько резонансных заявлений. Геннадий Москаль снова обругал Супрун. Такими были главные новости в Украине и мире 1 марта.

Антикоррупционный суд

1 марта депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Читайте также: Недосоздание Антикоррупционного суда: за что проголосовала Верховная Рада

Законопроект предлагает определить Высший антикоррупционный суд как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины. Этот суд должен был бы рассматривать отнесенные к его компетенции дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде поддержать президентский законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Однако немало аналитиков и экспертов раскритиковали президентский законопроект.

Позже Порошенко заявил, что Закон о Высшем антикоррупционном суде должен быть окончательно принят весной.

"Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной. Кстати, она уже пришла", – подчеркнул Порошенко.

Путин бряцает оружием

1 марта российский президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем.

Читайте также: Что теперь скажут их "Теслы"? – бурная реакция соцсетей на послание Путина

По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Во время его выступления даже показали видео испытания этой ракеты. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

Он также заявил, что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. Как пример, он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого тоже позволяют преодолевать ПРО. Фаза испытаний уже началась.

При этом не обошлось без конфузов. В видеоролике о "Сармате" были использованы кадры из документального фильма "Первого канала" 2007 года, посвященного ракете "Сатана".

Putin: #Sarmat system has virtually no range limit and will be able to attack across both the South and North Poles https://t.co/2OzZEAnh46 pic.twitter.com/C8AAhoJQr8 — RT (@RT_com) 1 березня 2018 р.

Москаль снова не удержал язык за зубами

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль снова бросил острое словцо в сторону и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Как у нас в горах говорят: "Губная помада – для губ, а медицинская реформа Супрун – до ср*ки". Так народ говорит. Пусть человек слушает. Где она была, покажите, в каком селе? Почему я перед ней должен извиняться? Умные люди с нормальной психикой глупостей никогда не говорят", – сказал Москаль.

Первый раз Москаль обматерил Супрун за лекарства от кори в области, которые, по его словам, были нерастаможены надлежащим образом.