Главная новости 1 апреля: Порошенко в Мариуполе, е-декларации нардепов и День смеха

В Вербное воскресенье Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь на Донбассе. Украинские чиновники и нардепы заполнить свои е-декларации. В Киеве автомобиль российских дипломатов протаранил такси. В день смеха украинцы удивляли оригинальными розыгрышами.

Порошенко в Мариуполе

В Вербное воскресенье, 1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь вместе с министром обороны Степаном Полтораком и начальником генштаба ВСУ Виктором Муженко.

"Очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада российских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность", – добавил Порошенко.

Під час візиту на Донеччину Президент посвятив вербу в одній з церков Маріуполя pic.twitter.com/U5icJtOVOq — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 квітня 2018 р.

Во время этой встречи Петр Порошенко передал украинским защитникам паски, которые испекла его жена Марина и обереги, которые для них изготовили дети из Сум.

Порошенко подарил украинским защитникам пасхальные куличи

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Кроме того, Порошенко рассказал, что вместе с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном дожали российского лидера Владимира Путина, чтобы заключить Пасхальное перемирие на Донбассе.

"Наша общая задача – восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно поэтому мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта", – подчеркнул Порошенко.

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Во время выступления перед мариупольцами, Президент рассказал, что планирует 10 апреля посетить Берлин с официальным визитом и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.

Ведь, по словам главы государства, российские оккупационные силы покинут Восток Украины после того, как в каждый населенный пункт оккупированного Донбассе будут введены миротворцы.

Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут повсюду – от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу,

– подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что нужно создать условия для введения миротворцев, "провести решение СБ ООН".

"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмите Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев", – сказал президент.

Доходы народных депутатов

31 марта закончился очередной этап представления электронной деклараций чиновниками.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своей электронной декларации за 2017 указала доходы в размере 357 тысяч 375 гривен.

Из задекларированной Супрун суммы ее зарплата составила 348 тысяч 284 гривны, а проценты – 9 тысяч 91 гривна. При этом муж чиновницы Марко Супрун, согласно ее декларации, не имел никаких доходов в 2017 году.

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Депутат Михаил Добкин от "Оппозиционного блока" тоже подал свою довольно объемную декларацию. В 2017 году политик получил более 5,7 миллионов гривен дохода, и зарплата народного депутата едва составила 200 тысяч гривен.

Кроме того, Добкин владеет ценными часами, иконами, антиквариатом, бронзовыми статуэтками, картинами, арсеналом оружия, элитным алкоголем и тому подобное. Касательно недвижимости, то у Михаила Добкина не оказалось своего жилья.

Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579,8 тысячи гривен зарплаты за 2017 год и 3,5 тысячи долларов и более 88 тысяч долларов на общем счету в банке вместе с женой Ольгой.

Также, глава Минфина обладает большим жилым домом, земельным участком под Киевом, автомобилем BMW X5, антикварными швейцарскими серебряным часами начала XX века и "афонской иконой Святого Николая" XX века.

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Также, свою электронную декларацию заполнил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Зарплата народного депутата за 2017-й составила 259,3 тысячи гривен, а обеспечение депутатской деятельности – 252,8 тысячи гривен.

Кроме того, главный радикал выиграл в лотерее "Фаворит спорт" 571 тысячу гривен и обзавелся жилым домом в элитном Козине под Киевом.

ДТП с участием дипломатов РФ в Киеве

Сегодня в Киеве, около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России, водитель которого отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

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Кроме того, виновник ночной автомобильной аварии с дипломатами РФ в Киеве пытался скрыться с места происшествия, однако ему помешали это сделать.

Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен,

– рассказал руководитель департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало.

Сейчас полиции неизвестно, где находится виновник ДТП.

День смеха

1 апреля или День дурака – это День смеха. Как известно, праздник неофициальный, но празднуется с огромным энтузиазмом во всем мире. Украинские государственные учреждения решили оригинально поздравить всех с этим праздником.

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Так, по "данным" "Укрзализныци", уже 2 апреля, инновационный транспорт Hyperloop запустят в Украине. Им можно будет добраться из Киева во Львов за 25 минут.

"Билеты" на Hyperloop в Украине

В День смеха, НАК "Нафтогаз Украины" разыграл российского газового монополиста "Газпром". Украинская компания "отказалась" от компенсации от "Газпрома" 4,6 миллиарда долларов.

Государственная пограничная служба Украины заявила о том, что вскоре, кроме служебных собак, у пограничников появятся служебные нильские крокодилы, которые будут помогать охранять государственную границу.

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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов анонсировал строительство тюрьмы для коррупционеров, которая должна появиться на острове Змеиный.

"Вчера провели финальное обсуждение проекта с руководством Министерства юстиции и согласовали его с правительством. Начало строительства запланировано на май 2018-го. Детали – чуть позже", – пошутил глава Одесской области.