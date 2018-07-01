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Главные новости 1 июля: скандал в аэропорту "Киев" и новый перечень бесплатных медуслуг

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Главные новости 1 июля
Главные новости 1 июля / Коллаж 24 канала

В аэропорту "Киев" (Жуляны) вспыхнул скандал из-за проблемы с отлетом украинских туристов. С 1 июля вступил в действие новый перечень бесплатных услуг семейных врачей, терапевтов и педиатров. Такими были главные новости Украины 1 июля.

Скандал в аэропорту "Киев"

В аэропорту "Киев" авиарейс до Египта переносили около 10 раз. По словам отдыхающих, ни туроператор JoinUp, ни авиакомпания BravoAirways не могли дать вразумительного ответа о причине многочасовой задержки вылета.

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Пассажиров часами не обеспечивали едой в здании аэропорта, а менеджер фирмы-туроператора после нескольких телефонных звонков с просьбой объяснить ситуацию, вообще перестал брать трубку.

Впоследствии авиакомпания Bravo Airways заявила, что вынужденная отмена рейсов и изменение распорядка полетов произошла из-за невыполнения авиакомпанией Oasis своих финансовых обязательств.

Также авиакомпания проконсультировавшись с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики,  ввела 5 гуманитарных рейсов до Киева и Львова за счет компании "с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, которые пострадали от действий туроператора, в Украину".

Новый перечень бесплатных медуслуг

В Украине начал действовать новый список услуг первичной медицинской помощи – обязательный для исполнения всеми учреждениями первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования.

Они являются на 100% бесплатными для каждого пациента, ведь вы за них уже заплатили из своих налогов,
– отмечают в МОЗ.

Так, семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за состоянием здоровья пациента, ставить диагнозы и лечить самые распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости семейный врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т. п – будет консультироваться с ним относительно лечения.

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Терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Семейный врач может вести пациентов любого возраста, педиатр – детей от рождения и до 18 лет, а терапевт – от 18 лет и старше.

"Хлебное перемирия" не работает

Российско-оккупационные войска на Донбассе цинично нарушают "хлебное перемирие" – с начала суток 1 июля они совершили 7 обстрелов.

Под провокационный огонь попали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутовое и Водяное.

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Более того, в первые часы "хлебного перемирия" российско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру в Зайцево из минометов 120 мм калибра.

Всего по военной и гражданской инфраструктуре выпустили 14 мин. Обстрелом оккупанты уничтожили нежилой дом, повредили хозяйственные постройки, забор и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

 

Теги: Новости Украины Медицинская реформа Война на Донбассе авиация
Источник: 24 Канал
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