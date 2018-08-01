Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, выросла стоимость комуслуг, новые номерные знаки

Полиция обнародовала первые выводы по убийству в Бердянске активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". В Киеве изменились тарифы на тепло и горячую воду, а для украинских предприятий выросла цена на газ. В Украине ввели новые номерные знаки. Такими были главные новости 1 августа в Украине.

Убийство Олешко

Убийство в Бердянске активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" совершил участник войны на Донбассе, но злоумышленник действовал не один: ему мог помогать человек с судимостями. Об этом рассказал глава полиции Запорожской области Сергей Комиссаров.

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Совершил преступление АТОшник. Может, они на поле боя встречались, и у них были непримиримые претензии... Мы отработаем все версии. Организованная преступная группа готовилась к операции. Было подготовлено оружие. Был приобретен автомобиль, так называемая евробляха, с тем, чтобы ее можно было бросить или уничтожить. Еще была задействована машина с запорожскими номерами,

– рассказал Комиссаров.

Заместитель главы Нацполиции и начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о задержании 5 человек, которые могут быть причастны к убийству Олешко. Всем задержанным вручено подозрения: среди них есть человек с судимостями.



Олешко вбил участник АТО

В полиции предполагают, что Олешко могли убить за его предпринимательскую и политическую деятельность.

"Вы же видите, он был активным деятелем, занимался политикой. В некоторых случаях он занимал правильную позицию, или неправильную, но он был активным. Он занимался политикой, но политическое поле близко к уголовному – это такие вещи, где нет предела", – отметил Комиссаров.

К слову, 1 августа в Бердянске ветераны АТО и неравнодушные горожане вышли на улицу, требуя расследования убийства Олешко и наказания виновных. Участники акции отправились сначала в отделение полиции, где требовали сообщить о результатах расследования и рассказать, что говорят задержанные по подозрению в убийстве. Кроме того, АТОшники требовали от полиции предоставить охрану семье Олешко.

Коммунальные услуги

С 1 августа цена на газ в Украине выросла для промышленных потребителей и государственных учреждений. В целом стоимость голубого топлива выросла на 1,7-1,8%, или на 177,6-189,6 гривен за 1 тысячу кубических метров.

Так, с 1 августа для таких потребителей цена за газ, учитывая НДС, составит 10 тысяч 130,4-11 тысяч 83,2 гривны за тысячу кубических метров. Заметим, что еще в июле эта цифра равнялась сумме в 9 тысяч 952,8-10 тысяч 893,6 гривны за тысячу кубических метров.

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Кроме того, с 1 августа изменились тарифы на горячую воду и тепло в Киеве. Так как функции "Киевэнерго" отныне будет выполнять "Киевтеплоэнерго". Следовательно, отопление для киевлян подешевело на 1,4%-4,3%, а тарифы на горячую воду снизились на 7,6% -14,9%. Правда, при отсутствии самой горячей воды в Киеве такое снижение мало кого порадует.



Тарифы на коммунальные услуги в Киеве

Новые номерные знаки

В Украине начали внедрять новые серии автомобильных знаков – в частности, в Киеве автомобилисты смогут получить номера не только АА, но и КА.

В 2004 году коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, которые совпадают в латинской и в украинской азбуках, начиная с Киева: АА, АВ, АС и так далее, в интервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА-СВ, СЕ-СН.

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Новые автомобильные номера в регионах Украины

Шварценеггер приедет в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил посетить столицу одного из самых известных актеров истории и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Произойдет это в течение следующих двух месяцев.

Я 30 июля разговаривал по Ѕкуре'у со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев приедет в Киев. Я его пригласил,

– отметил Кличко.

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"Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", – добавил мэр Киева.



В Киев Шварценеггер приедет в течение 2 месяцев