Главные новости 2 марта: Янукович снова заговорил, громкое заявление "Газпрома", Рф и санкции
2 марта Виктор Янукович дал в Москве пресс-конференцию, во время которой показал документ, которым призвал Путина ввести войска в Украину. "Газпром" заявил о срочном расторжении контракта с "Нафтогазом". Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год. Такими были главные новости 2 марта.
Янукович снова заговорил
Экс-президент Украины Виктор Янукович, который в 2014 году после Революции Достоинства бежал в Россию, 2 марта дал пресс-конференцию в Москве. К слову, последний раз он появлялся на публике в феврале 2017 года.
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В частности, он заявил, что события в Крыму стали следствием Евромайдана, а именно настроений, которые там царили. Кроме того, Янукович убежден, что Донбасс можно было спасти и предупредить там войну, однако действующая украинская власть ничего для этого не сделала.
Использовать все парламентские и международные средства, чтобы остановить "мародерство" и "насилие" над мирным населением, к чему прибегали "радикалы". Лишь в процессе мирных переговоров можно было поискать возможность, как предупредить раскол страны и уже в тот момент угрозу начала "войны", которая тогда висела в воздухе,
– считает экс-легитимный.
Адвокат Виталий Сердюк после пресс-конференции показал заявление Януковича, в котором тот просит Путина ввести полицейскую миротворческую миссию в Украину.
Янукович утверждает, что его обращение к Владимиру Путину имело "чисто информативный характер" и больше никак не использовалось.
"Я обратился 22 февраля 2014 года из Донецка: я отправил эти письма трем государствам. И в 2016 году я обратился повторно", – подчеркнул политик.
Не обошлось и без курьезов. Виктор Янукович оконфузился, перепутав фамилии Петра Порошенко с Юлией Тимошенко.
Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко ... артиста Порошенко,
– заявил экс-президент.
Газовый конфликт
После поражения в Стокгольмском арбитраже 2 февраля российский "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз".
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"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", – сообщил глава компании Алексей Миллер.
Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины,
– добавил он.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что не получали от "Газпрома" никаких документов о расторжении контрактов по купле-продаже и поставкам газа.
Кроме того, компания предлагает уменьшить тепло в батареях на один градус днем, и два – ночью, а предприятиям в течение двух выходных дней не обогревать помещения вообще. Закроют часть школ – до 12 марта.
В связи с заявлением "Газпрома" Петр Порошенко созвал экстренное совещание.
"Контрактами между "Нафтогазом" и "Газпром" не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", – отметил глава государства.
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Кроме того, Украина начала покупать газ у Польши. Поэтому – не пропадем.
Санкции против России
Пезидента США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год.
В сообщении Белого дома говорится, что поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, согласно которому были введены санкции в отношении России, продлевается еще на один год.
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Соответствующее решение Дональда Трампа уже поступило к спикеру палаты представителей конгресса США Пола Райана.
Старт приватизации
2 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации. Поэтому в 2018 году 100 государственных предприятий подлежат приватизации. Самое интересное в новом законе – то, что покупатели из России не смогут участвовать в процессе.
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Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство агрессор не имеет права принимать в ней участие,
– отмечает пресс-служба АП.
Законопроект №7066 о приватизации государственного имущества депутаты Верховной Рады приняли за основу еще 9 ноября 2017, в целом этот закон был принят 18 января 2018 года.
Согласно закону, приватизация государственного имущества будет осуществляться путем продажи объектов права государственной собственности на аукционе, в частности на: аукционе с условиями, без условий, аукционе со снижением стартовой цены, аукционе по методу изучения ценовых предложений и выкупа объектов приватизации.
Продажа объектов малой приватизации осуществляется на электронных аукционах.