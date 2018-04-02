Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
Начало апреля удивило украинцев совсем не весенней погодой, непогода наделала беды во многих областях Украины. На бурном Донбассе пророссийские наемники продолжают нарушать предпасхальное перемирие. 2 апреля отмечают Всемирный день распространения информации об аутизме. Такими были главные новости понедельника, 2 апреля.
Непогода в Украине
На 2 апреля синоптики прогнозировали в Украине совсем не весенние дожди со снегом и температуру, близкую к нулю.
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В ряде регионов объявили штормовое предупреждение.
Чрезвычайники отчитались, что из-за сильных порывов ветра почти 200 населенных пунктов по всей Украине остались без света.
В придачу к дождям в некоторых областях пришли еще и паводки. Так, трасса из Киева в Харьков скорее напоминала реку, а не дорогу.
Смотрите видео о состоянии трассы Киев – Харьков:
На Сумщине полиция пересела на лодки из-за подтопленной части города.
По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 3 апреля, погода в Украине будет сухой, теплой и солнечной практически во всех регионах, и такой она должна сохраниться до самой Пасхи.
Оккупанты срывают перемирие
Пророссийские террористы в оккупированной части Донбасса упорно продолжают нарушать предпасхальное перемирие, которое должно было начаться 30 марта.
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В украинской стороне СЦКК отчитались, что боевики сбили беспилотник ОБСЕ, который фиксировал передвижение российской техники на Донбассе.
Несмотря на объявленное перемирие, наемники даже пытаются идти в наступление. По данным "Информационного сопротивления", противник активизировался вблизи шахты "Бутовка".
Украинские защитники дали достойный отпор, и террористы были вынуждены отступить.
Отход группы оккупанты прикрывали огнем крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов.
С начала понедельника российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военных на фронте не менее 10 раз.
День распространения информация об аутизме
2 апреля отмечают Всемирный день распространения информации об аутизме.
Аутизм или погружение в себя – распространенное расстройство, когда человек имеет трудности в обществе, ему трудно общаться с другими людьми.
Эти люди нуждаются в особых условиях, а правильный подход к детям и взрослым с аутизмом позволяет им получить образование и социализироваться, быть полноправными членами общества.
Больше о проблеме аутизма читайте в материале: Аутизм: признаки, диагностика, адаптация в обществе
2 апреля – День распространения информации об аутизме
Первый "паспорт" сына Джамалы
Муж Джамалы поделился первым документом их сына. Сеит-Бекир Сулейманов показал первое фото из роддома.
Первый паспорт! Не перестаем благодарить Всевышнего! О чем я могу говорить с уверенностью, так это, если есть возможность быть рядом во время родов – обязательно идите!
– советует новоиспеченный папа.
На своей странице в Instagram муж Джамалы сообщил, что его сын родился с весом 3 260 граммов и ростом 53 сантиметра.