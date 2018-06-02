Главные новости 2 июня: подразделение российской армии на Донбассе и 20-й день голодовки Сенцова

Сестра Олега Сенцова рассказала о состоянии его здоровья на 20-й день голодовки. На оккупированный Донбасс вошло подразделение армии России. Министр обороны Эстонии назвал шансы Украины на вступление в НАТО. Настоящий Шерлок: британский актер Бенедикт Камбербэтч в центре Лондона спас человека. Такими были главные новости субботы, 2 июня.

Сенцов голодает уже 20-й день

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Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 20 дней. Его сестра Наталья Каплан 2 июня во время акции поддержки украинских политзаключенных в Киеве рассказала журналистам о состоянии пленного и о дальнейшем плане своих действий по его освобождению.

Олег продолжает голодать. Он получает 1 литр глюкозы ежедневно. Обычно на такой день голодовки люди уже не могут сами стоять. Последний человек, который его видел – это Собчак. По ее словам, Олег – очень худой и бледный, теряет зубы и волосы. Подробная информация будет завтра, когда его посетит адвокат,

– сказала Каплан.

Она также сообщила, что пытается найти выход на видеосвязь с братом. Но в первую очередь спросит у него, хочет ли он этого.

Кроме того, Наталья Каплан объяснила, почему акции поддержки украинских пленников Кремля являются очень нужными.

"Акции очень важны, потому что мировые лидеры частично находятся в информационном вакууме. Если о проблеме никто не будет слышать, ее никто не будет решать. А поднимать такую проблему можно только снизу. Я очень надеюсь, что с вашей поддержкой мы сможем вытащить Олега и других политзаключенных из российских тюрем", – добавила сестра пленного.

2 июня в Киеве состоялась акция поддержки украинских политзаключенных

Женщина также отметила, что планирует и дальше обращаться к мировым политикам, у которых есть рычаги влияния, чтобы освободить политзаключенных.

Тем временем коллега по творческому цеху Сенцова украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь освободить Олега.

Видеообращение режиссера фильмов "Хайтарма" и "Киборги" опубликовано в Facebook.

Здравствуйте, господин президент. Здравствуйте, мистер Дональд Трамп. Меня зовут Ахтем Сеитаблаев – я украинский режиссер крымскотатарского происхождения. Но говорить сейчас хочу не о моей оккупированной родине. Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще примерно 70 политических пленников Кремля,

– отметил режиссер.

Сеитаблаев напомнил, что Сенцов уже голодает более двух недель.

"Я знаю его, как человека слова, он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца. Как могут остаться без своих родителей дети 70 заключенных. Олег – отец, такой же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все от вас возможное, чтобы Олег и другие политические пленники Кремля вышли на свободу", – призвал Ахтем Сеитаблаев главу Белого дома.

Видеообращение Ахтема Сеитаблаева к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь освободить Сенцова:

Добавим, что ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля сейчас является стабильным, правда правозащитник точно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.

В чем Россия обвиняет Сенцова?

Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.

На оккупированный Донбасс вошло подразделение армии России

2 июня в районе временно оккупированного поселка Бирюково Свердловского района Луганской области Вооруженные силы России расквартировали подразделение общей численностью до 90 человек.

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Об этом сообщил сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

Заметим, Бирюково расположено в 15 километрах на юго-восток от районного центра, а недалеко от его окраины проходит украинско-российская государственная граница.

Кроме живой силы было зафиксировано присутствие тяжелой бронетехники – танков Т-72 в количестве 25 единиц. По информации местных источников ГИ "Права Справа" общее руководство подразделением осуществляет подполковник ВС РФ Мирзахметов Салават, башкир по национальности,

– рассказал Снегирев.

Также гражданская инициатива установила места расквартирования бойцов 7-й отдельной танковой бригады в Луганске и адреса баз хранения и ремонта тяжелой техники боевиков на территории Луганска и Луганской области.