Главные новости 2 июня: подразделение российской армии на Донбассе и 20-й день голодовки Сенцова
Сестра Олега Сенцова рассказала о состоянии его здоровья на 20-й день голодовки. На оккупированный Донбасс вошло подразделение армии России. Министр обороны Эстонии назвал шансы Украины на вступление в НАТО. Настоящий Шерлок: британский актер Бенедикт Камбербэтч в центре Лондона спас человека. Такими были главные новости субботы, 2 июня.
Сенцов голодает уже 20-й день
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Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 20 дней. Его сестра Наталья Каплан 2 июня во время акции поддержки украинских политзаключенных в Киеве рассказала журналистам о состоянии пленного и о дальнейшем плане своих действий по его освобождению.
Олег продолжает голодать. Он получает 1 литр глюкозы ежедневно. Обычно на такой день голодовки люди уже не могут сами стоять. Последний человек, который его видел – это Собчак. По ее словам, Олег – очень худой и бледный, теряет зубы и волосы. Подробная информация будет завтра, когда его посетит адвокат,
– сказала Каплан.
Она также сообщила, что пытается найти выход на видеосвязь с братом. Но в первую очередь спросит у него, хочет ли он этого.
Кроме того, Наталья Каплан объяснила, почему акции поддержки украинских пленников Кремля являются очень нужными.
"Акции очень важны, потому что мировые лидеры частично находятся в информационном вакууме. Если о проблеме никто не будет слышать, ее никто не будет решать. А поднимать такую проблему можно только снизу. Я очень надеюсь, что с вашей поддержкой мы сможем вытащить Олега и других политзаключенных из российских тюрем", – добавила сестра пленного.
2 июня в Киеве состоялась акция поддержки украинских политзаключенных
Женщина также отметила, что планирует и дальше обращаться к мировым политикам, у которых есть рычаги влияния, чтобы освободить политзаключенных.
Тем временем коллега по творческому цеху Сенцова украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь освободить Олега.
Видеообращение режиссера фильмов "Хайтарма" и "Киборги" опубликовано в Facebook.
Здравствуйте, господин президент. Здравствуйте, мистер Дональд Трамп. Меня зовут Ахтем Сеитаблаев – я украинский режиссер крымскотатарского происхождения. Но говорить сейчас хочу не о моей оккупированной родине. Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще примерно 70 политических пленников Кремля,
– отметил режиссер.
Сеитаблаев напомнил, что Сенцов уже голодает более двух недель.
"Я знаю его, как человека слова, он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца. Как могут остаться без своих родителей дети 70 заключенных. Олег – отец, такой же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все от вас возможное, чтобы Олег и другие политические пленники Кремля вышли на свободу", – призвал Ахтем Сеитаблаев главу Белого дома.
Видеообращение Ахтема Сеитаблаева к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь освободить Сенцова:
Добавим, что ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля сейчас является стабильным, правда правозащитник точно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.
В чем Россия обвиняет Сенцова?
Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.
На оккупированный Донбасс вошло подразделение армии России
2 июня в районе временно оккупированного поселка Бирюково Свердловского района Луганской области Вооруженные силы России расквартировали подразделение общей численностью до 90 человек.
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Об этом сообщил сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.
Заметим, Бирюково расположено в 15 километрах на юго-восток от районного центра, а недалеко от его окраины проходит украинско-российская государственная граница.
Кроме живой силы было зафиксировано присутствие тяжелой бронетехники – танков Т-72 в количестве 25 единиц. По информации местных источников ГИ "Права Справа" общее руководство подразделением осуществляет подполковник ВС РФ Мирзахметов Салават, башкир по национальности,
– рассказал Снегирев.
Также гражданская инициатива установила места расквартирования бойцов 7-й отдельной танковой бригады в Луганске и адреса баз хранения и ремонта тяжелой техники боевиков на территории Луганска и Луганской области.
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"Никогда не надо сдаваться", – министр обороны Эстонии о шансах вступления Украины в НАТО
Грузия и Украина должны готовиться к вступлению в НАТО и ждать подходящего момента, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Я говорил своим грузинским и украинским коллегам, что никогда не нужно сдаваться. Лучший пример – членство в НАТО Балтийских стран. Его считали чудом, но, тем не менее, это произошло,
– отметил Юри Луйк.
По его словам, это стало возможно благодаря внезапному "роману" экс-президента США Джорджа Буша и президента России Владимира Путина в 2001 году и терактов 11 сентября, которые обесценили коллективную оборону.
"Мы были готовы действовать при первой возможности. Если бы эти дебаты прошли через год, их отравили бы разногласия, связанные с войной в Ираке", – сказал министр обороны Эстонии и призвал Грузию и Украину дождаться подходящего момента и использовать его.
По словам Луйка, он никогда не слышал заявлений о том, что принятие Балтийских стран в НАТО каким-то образом означает, что в Альянс не могут быть приняты Грузия и Украина.
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Отметим, что президент Эстонии сегодня тоже вспоминала Украину. В частности, она заявила, как на самом деле следует называть ситуацию на Востоке Украины.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отказаться от эвфемизмов и называть войной вооруженное противостояние, которое происходит на востоке Украине и в Грузии.
Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами – война есть война, и оккупация есть оккупация,
– заявила Кальюлайд.
Она отметила, что вместо этого в международных кругах, как и раньше, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт".
"Демократический и либеральный миропорядок, который базируется на правилах, сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – сказала президент Эстонии.
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"Настоящий Шерлок": Камбербэтч в центре Лондона спас человека
Знаменитый киноактер Бенедикт Камбербэтч, исполнивший главную роль в знаменитом сериале "Шерлок", спас велосипедиста-курьера в центре Лондона, рядом с Бейкер-стрит. Мужчину пытались избить четверо злоумышленников.
Британский актер вечером 1 июня ехал в такси в центре Лондона с женой Софи Хантер и увидел, как четверо людей бьют велосипедиста, который доставлял клиентам еду. Бенедикт сразу же попросил остановиться таксиста и побежал защищать пострадавшего.
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Сначала, когда он увидел, как один из нападавших дает велосипедисту по голове бутылкой, бросился на помощь с криком: "Оставьте его в покое!".
Я схватил одного парня, а Бенедикт второго. Камбербэтч знал, что надо делать. Он ничуть не испугался. Это был настоящий Шерлок Холмс, что борется с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит,
– эмоционально рассказал водитель такси Мануэль Диаз.
Сам киноактер Камбербэтч добавил, что: "Я сделал это просто потому, что должен был это сделать, ну вы понимаете". Курьер благодаря помощи актера и водителя смог избежать серьезных травм, однако четырем нападавшим удалось скрыться.
"Шерлок"-Камбербэтч помог спасти жизнь человеку в центре Лондона
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Интересно, что именно на Бейкер-стрит в Лондоне, по замыслу автора саги Артура Конан Дойла о детективе, и проживал его литературный персонаж Шерлок Холмс.
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