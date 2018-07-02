Главные новости 2 июля: обменный список россиян, украинцы застряли на отдыхе за рубежом

Украина готова передать России 23 человек в обмен на своих политзаключенных. Туристы не могут вернуться в Украину с отдыха из Туниса, Албании, Грузии, Испании. Сына экс-нардепа Александра Ржевского Дмитрия убили в Киеве. В Кабмине придумали наказание исполнителям-гастролерам в РФ. Путин предоставил полкам и дивизии армии России имена городов Украины. Такими были главные новости 2 июля.

Обменный список граждан РФ

Украина готова обменять 23 россиян на Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе.

Это те граждане РФ, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или же за участие в военных действиях на Донбассе, или пока по их делам еще ведутся судебные процессы,

– сказала первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Список россиян, которых Украина готова обменять на своих пленников: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

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В то же время, украинская омбудсвумен Людмила Денисова выдвинула новый ультиматум Кремлю. Так, российская омбудсвумен Татьяна Москалькова сможет посетить российских граждан, осужденных за теракты и другие преступления на территории Украины, сразу после того, как Денисову допустят к пленникам Кремля на территории России и оккупированного Крыма.

Людмила Денисова выдвинула ультиматум Кремлю относительно политзаключенных:

Также Денисова заявила, что с 8 июня украинского политзаключенного Сенцова кормят неизвестной смесью.

"У меня есть такое подозрение, и не только подозрение, а факт. Я хочу сейчас, чтобы вы все увидели это письмо, в котором (Михаил) Федотов, (руководитель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека), там четко пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Мы не знаем состав этой смеси, что именно там, какие там составляющие", – заявила Людмила Денисова.

Она также отметила, что поступает очень противоречивая информация о состоянии здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку, и пока неизвестно, что происходит с ним.

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Кроме того, в России впервые заговорили о том, что Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине русских и украинских политзаключенных.

"Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену, – ред.). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна", – заявил заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Украинцы застряли за рубежом

Украинские туристы застряли в аэропортах по меньшей мере пяти стран, откуда они не могут как вернуться домой, так и вылететь на отдых. Так, они по несколько часов, а то и суток сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, Пальмы-де-Майорки в Испании, а также в украинском аэропорту "Киев".

Как рассказал один из отдыхающих в Испании Вячеслав Серый, почти 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в городе Пальма-де-Майорка, который расположен на острове Мальорка в Средиземном море. Все они находятся в аэропорту города Пальма с 5 утра, не имея информации, когда будет проведен вылет в Украину.

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В свою очередь, в пресс-службе туроператора JOINUP задержку с вылетом туристов из Пальма-де-Майорки назвали технической неисправностью самолета компании Yanair, который должен был 2 июля отвезти туристов из Украины туда на отдых и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

"Мы решили, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Майорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они проведут эту ночь и завтра утром мы сделаем вывозной рейс", – рассказала представитель пресс-службы JOINUP Екатерина Резниченко.

Женщина добавила, что вывозной рейс из Пальма-де-Майорки тоже, скорее всего, будет осуществлен авиакомпанией Yanair не раньше утра 3 июля.

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Остальные отдыхающие других стран, а именно Албании, Грузии и аэропорта "Киев" не могут вылететь из них из-за скандала с авиаперевозчиком Bravo Airways и застрявшими украинскими туристами в Тунисе.

Все они – клиенты одной авиакомпании. Там пояснили, что задержка рейсов связана с невыплатой средств туроператором. Тот своей вины не признает,

– рассказали журналисты.

Как рассказал турист Ростислав Артеменко, около 200 клиентов этой компании ожидают свой самолет в международном аэропорту Албании, Тирана. Они остались без воды, еды и никаких объяснений от представителей авиакомпании. Турист добавил, что администрация аэропорта от их ситуации самоустранилась. Среди застрявших туристов немало детей, которые пытаются заснуть в зале ожидания, где довольно прохладно.

Добавим, что 2 июля в 12:30 из Туниса вылетел самолет с украинскими туристами, которые застряли там еще 29 июня.

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, что в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", – сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич

О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому. pic.twitter.com/MoOGw1jYNH — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 июля 2018 г.

Убийство сына экс-нардепа Ржевского

В Киеве старшего сына экс-нардепа Александра Ржевского Дмитрия нашли мертвым после угроз.

"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем ​​в луже крови на бетонном полу своего производственного состава наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет определенной гарантией, что высказанные угрозы только слова", – рассказал бывший политик.

Бизнесмена с перерезанным горлом и венами обнаружили на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-Инвест", которая занимается производством гидроизоляционных материалов. Рядом лежал сломанный канцелярский нож.

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Сейчас правоохранители проверяют все версии и изучают записи камер видеонаблюдения, пока посторонние лица на них не зафиксированы. По факту убийства возбуждено уголовное дело, но правоохранители не исключают, что это – самоубийство. Тело погибшего передано на экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Наказание для звезд-гастролеров в России

В Украине создали законопроект, по которому исполнители, которые гастролируют на территории страны-агрессора, будут попадать в специальный реестр.

Законопроект прост: он устанавливает, что те, кто гастролирует на территории государства-агрессора, сообщают об участии во всех зрелищных мероприятиях, которые планируются в Российской Федерации, СБУ. Она обращается в орган, ведущий специальный реестр лиц, которые гастролируют на территории государства-агрессора. На основании этого реестра потом телевидение титрирует выступление или видеоклип такого исполнителя надписью, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора. На радио это происходит путем голосового сообщения со стороны диктора, также все это титрируют в рекламных объявлениях и афишах относительно концертов, которые происходят с участием этого исполнителя в Украине,

– отметил вице-премьер министр Вячеслав Кириленко

Политик отметил, что предлагается ввести гастрольный сбор в размере 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, которые гастролируют на территории государства-агрессора. Эти средства должны идти на поддержание обороноспособности и национальной безопасности Украины.

Путин присвоил полкам и дивизии армии России названия украинских городов

Президент России Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии Российской Федерации получили имена Львова, Нежина, Житомира, которые включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Второй мировой войны.

В соответствующих указах, в частности, отмечается, что сделано это "в целях сохранения славных военных исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Родине и верности воинскому долгу".

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Российский лидер подписал вышеупомянутые указы 30 июня 2018 года и они уже вступили в силу.

Отныне 6-й танковый полк российской армии носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк – "гвардейский Нежинский". Почетное наименование "Житомирский" было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позже был создан 68-й полк как "символ одержанной победы и отличия в боях за освобождение города Житомир". После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.

Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.