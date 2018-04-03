Главные новости 3 апреля: задержание Бубенчика, договоренности о миротворцах на Донбассе

Правоохранители задержали активиста Евромайдан и участника АТО Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года. Переговоры относительно миротворцев ООН на Донбассе могут обойтись без России. Депутаты так и не отменили обязательное э-декларирование для активистов. Такими были главные новости 3 апреля в Украине и мире.

Задержание активиста Ивана Бубенчика

На Львовщине правоохранители задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев. Генпрокуратура обвиняет его в убийстве двух беркутовцев 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления.

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После того, как стало известно о задержании активиста, депутаты в Верховной Раде заблокировали трибуну парламента. Они требовали объяснения от генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Впоследствии часть депутатов пришла и в зал суда. Они готовы взять его на поруки.

По состоянию на 22:00 3 апреля суд не избрал Ивану Бубенчику меру пресечения.

Кто такой Иван Бубенчик?

Был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, с которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила бубенчики в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

У Києві масштабний пікет! Націоналісти йдуть до Кабміну, Ради і на Банкову: https://t.co/hhKruRXGLw pic.twitter.com/ek0zXR6uxv — 24 канал (@24tvua) 3 квітня 2018 р.

Договоренности о миротворцах на Донбассе без участия России

Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может произойти в мае в городе Аахен на западе Германии. Фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением Российской Федерации.

В России уже отреагировали на такое решение.

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Потери оккупантов на Донбассе

В марте российско-террористические войска в Донбассе потеряли 42 боевика. Еще 79 человек получили ранения. При этом эта цифра может быть значительно больше, ведь оккупанты постоянно скрывают свои потери и данные о раненых.

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К слову, Украине удалось идентифицировать 1,5 тысячи кадровых российских военных, которые захватывали Крым и еще несколько десятков тысяч кадровых российских военных, воевавших на Донбассе.

Депутаты в Раде: хотят освободить Супрун и не отменили е-декларирования для активистов

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Впоследствии председатель комитета Ольга Богомолец озвучила претензии к Супрун и вообще Кабмину в сфере здравоохранения.

Стоит отметить, что 3 апреля депутаты так и не сумели отменить э-декларирования для активистов.

Укрзализныця: подорожание билетов и дополнительные поезда на Пасху

С 1 апреля в Украине должны вырасти цены на железнодорожные перевозки, однако 2-го числа тарифы все еще оставались без изменений. Однако в "Укрзализныце" показали как вырастут цены.

Кроме увеличения стоимости билета, "Укрзализныця" на Пасхальные праздники запустила дополнительные поезда. 3 апреля стало известно о трех дополнительные направления: Киев – Ужгород, Киев – Херсон и Днепр – Кривой Рог – Одесса. Всего же на эти дни назначили 26 дополнительных поездов.

Стоит отметить, что иногда по железной дороге ехать значительно безопаснее, чем по украинским дорогам. Особенно когда на дорогах не просто образуются ямы, а они раскалываются.