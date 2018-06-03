Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП

Сборные Украины и Албании сыграли товарищеский матч во французском городе Эвиан. В Одессе и Запорожье случились ужасные ДТП. Такими были главные новости 3 июня в Украине.

Победа Украины над Албанией

Сборная Украины в товарищеском матче обыграла команду Албании. Матч завершился со счетом 4:1. У украинцев двумя голами отметились Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, 36, 45+2.

По сравнению с предыдущим матчем против Марокко, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совершил сразу шесть замен. Две из них вынужденные – лагерь сборной покинули двое игроков донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Вместо них вышли Андрей Лунин и Руслан Малиновский соответственно.

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Также с первых минут вышли Эдуард Соболь, Богдан Бутко, Марлос и Артем Бєсєдин, которые начинали предыдущую игру в запасе. Относительно Марлоса, то он разместился в центре полузащиты, а не на правом фланге, где он обычно играет в клубе. На этой позиции в сборной Украины играет Андрей Ярмоленко.

Трагические ДТП

Поздно вечером, 2 июня, сразу в двух городах Украины случились ужасные ДТП, жертвами которых стали две женщины и две маленькие девочки.

Так, на окраине Одессы внедорожник на скорости сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Четырехлетний ребенок от полученных травм погиб на месте, а молодую женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Запорожье BMW с литовскими номерами во время "гонок" по Набережной на большой скорости сбил мать с пятилетней девочкой, которые шли по тротуару.

Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать – в реанимации.

Возвращение военного

Военнослужащий, который пропал 27 мая после боевого столкновения с пророссийскими боевиками на Мариупольском направлении, вернулся в подразделение.

Подробностей о происшествии военные пока не сообщили.

Видео дня

В сеть выложили кадры с сверхнизкими полетами украинской авиации вблизи пляжей Кирилловки и Затоки.