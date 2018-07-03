Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии

На Киевщине в детском лагере зафиксировано массовое пищевое отравление детей. 8 летняя девочка впала в кому. Президента-беглеца Виктора Януковича видели в VIP-ложе московского стадиона "Лужники" во время матча Россия – Испания. Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита посетил Сербию. В Белграде он встретился с главой Сербии Александаром Вучичем. Такими были главные новости 3 июля.

На Киевщине в детском лагере отравились дети

Неприятное происшествие случилось 2 июля в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района. Там зафиксировали массовое пищевое отравление детей. В Департаменте здравоохранения Киевской облгосадминистрации сообщили, что восьмилетняя девочка впала в кому.

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Вчера вечером, 2 июля 2018 года, к Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое,

– сообщают в Департаменте.

По состоянию на 5 часов утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Ребенка транспортировали в детское медучреждение "Охматдет".

По предварительной информации, юная пациентка является ученицей спортивной Школы Деругиных. В смене Школы Деругиных – 28 детей, 29 июня прибыли в ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич". Там дети должны были готовиться к соревнованиям.

12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек,

– говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба уже взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере

Впоследствии стало известно, что представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевщины заверили, что дети не могли отравиться в их столовой. Они объяснили это тем, что воспитанники школы гимнастики питались рядом с другими детьми, но плохо больше никому не стало.

Пока известно, что 11 пострадавшим детям стало лучше, поэтому медики их выписали из больницы. Детей отправили в их корпуса в лагере. Однако одна девочка до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице "Охматдет".

Состояние ребенка на данный момент крайне тяжелое. Сейчас проходит этап обследование для верификации диагноза и причин возникновения этого состояния у ребенка, который находился в лагере отдыха,

– рассказал заведующий отделением реанимации детской токсикологии Александр Урин.

Девочку отправили на томограмму и искусственную вентиляцию легких. По информации врачей, существует угроза для ее жизни.

Януковича заметили на футбольной трибуне во время матча Россия – Испания

Гаранта-беглеца заметили в VIP-ложе московского стадиона "Лужники", где он с комфортом наблюдал за игрой сборных России и Испании.

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Об этом рассказал корреспондент издания "Коммерсант" Андрей Колесников.

Даже господин Янукович был. Взял да и вышел в люди из изгнания – и так после матча, слава Богу, и канул туда, откуда пришел, то есть туда же, – в изгнание,

– написал Колесников.

Компанию президенту-беглецу составили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент ФИФА Джанни Инфантино, супруга главы российского правительства Светлана Медведева, король испании Филипп VI, и помощник президента россии Игорь Левитин.

Также там были несколько губернаторов, лидеры ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Единой России", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава протокола президента Владислав Китаев и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.



Изгнание изгнанием, а на футбол не прийти не годится легитимном

Порошенко совершил визит в Сербию

Во вторник, 3 июля, Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочий визит в Сербию. В столице страны Белграде Порошенко встретился с главой Сербии Александром Вучиччем.

После переговоров президенты двух стран подвели итоги на совместной пресс-конференции.

Порошенко отметил, что Украина и Сербия не имеют никаких проблем в двусторонних отношениях и решительно настроены на сотрудничество в экономической, политической, культурной, гуманитарной сферах и сфере безопасности.

Петр Порошенко добавил, что они с сербским коллегой обусловили сотрудничество по европейской интеграции как Сербии, так и Украины.

Нам чрезвычайно важно изучить опыт Сербии в проведении реформ. Мы договорились обмениваться положительными наработками, которые есть в наших правительствах. Хочу подчеркнуть, что лишь несколько недель назад мы договорились о том, что мы подпишем соглашение, которое продлевает срок безвизового пребывания граждан Сербии в Украине и граждан Украины в Сербии. И я уверен, тот документ, который сегодня подписан, будет играть очень важную роль в коммуникации между нашими народами,

– отметил Порошенко.

На встрече главы государств договорились о создании комиссии, которая займется изучением общих политических событий их истории.

Порошенко добавил, что на встрече был подписан важный документ, цель которого увеличить эффективность борьбы с коррупцией. Это будет обеспечиваться благодаря обмену данными между органами таможенных служб обеих стран. Президент Украины выразил намерение подписать подобное соглашение с каждым торговым партнером Украины.

Также политик сообщил, что товарооборот между странами наращивается, и в первом квартале 2018 года он возрос на 34%.

"Единственное, что меня устраивает, – большинство всего товарооборота составляет черная металлургия, которая концентрируется на одном предприятии в Сербии. И на этом бизнес-форуме, который мы совместно с господином президентом организовали, будем информировать предпринимателей о важности вложения денег в Сербию и сербские деньги – в Украину. Очень важно, чтобы среди первых были сербские предприниматели, которые готовы вкладывать деньги в пищевую промышленность, поскольку нам не хватает сербских ресторанов. Кроме того, инвестиции нужны в фармакологическую, обрабатывающую и машиностроительную промышленности", – констатировал украинский лидер.

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В то же время он надеется, что этому будет способствовать завершение переговоров о создании свободной торговли и ускоренному вступлению Сербии во Всемирную организацию торговли.

"Мы также договорились о том, что в ближайшее время будет созвана наша межправительственная комиссия. Мы договорились, что только по двум позициям – зерно и кукуруза – будут меры, которые будут защищать сербский рынок. Здесь причины поняли. А насчет остального, мы убираем какие-либо барьеры, то есть будет свободная торговля", – убеждает Порошенко.

Как говорит Президент Украины, были обсуждены и некоторые вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.

Мы решили вопрос относительно ускорения установки памятника отцу украинской нации Тарасу Шевченко в Новом Саде. Надеюсь, что уже во время следующего визита мы сможем совместно с господином президентом открыть этот монумент. Мы чрезвычайно довольны сотрудничеством в области образования. Сегодня моим решением и решением Минобразования выделено десятки стипендий для сербских студентов, желающих учиться в украинских учебных заведениях высшего образования. Такое же практикуется и со стороны Сербии, есть также выделенные стипендии для украинских студентов,

– заявил он.

Напоследок Порошенко известил, что сфера сотрудничества между Украиной и Сербией – очень большая: начиная от государственной, культурной, гуманитарной, медицинской, военно-технической и другого сотрудничества и завершаются различными формами межпарламентского сотрудничества.

Добавим, что на встрече президент Украины Петр Порошенко подарил главе Сербии книгу "Краткая история Украины" на сербском языке.

"Я подарил господину президенту (Вучичу – 24 канал) книгу "Кратка история Украины"... Это – переведенная на сербский язык (книга – ред.), выдана к нашему визиту, и показывает насколько близкими сегодня являются народы украинский и сербский", – отметил Порошенко.

Прогноз погоды на 4 июля

В завершение несколько слов о погоде в Украине в среду, 4 июля.

Похоже, что в страну возвращается долгожданное тепло, за которым уже успели соскучиться. В последние недели по всей территории Украины проходили шквальные дожди, а на вершинах Карпат успел выпасть снег. С погодой творится что-то явно не то, когда в конце июня замечаешь на улице людей одетых в осеннюю, а порой и зимнюю одежду.

Правда, с приходом июля начало теплеть, и лето словно вспомнило, что ему нужно задержаться еще на целых два месяца.

Итак, погода в среду, 4 июля, продолжит поднимать нам настроение вместе с отметкой термометра. Наконец лето уверенно возвращается, даря комфортную температуру воздуха +25 градусов. И лишь на Западе и Севере страны возможны небольшие осадки.

В столице также не ожидается существенных осадков, хотя в отдельных районах они возможны. В целом будет сухо и солнечно, а столбик термометра будет показывать приятные +25 градусов.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 4 июля будет такой: на Западе +22...+26 градусов, на Востоке +23...+28, на Севере +21...+25, на Юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра показывает +22...+25 градусов.

Скорость ветра в среднем от 5 до 10 метров за секунду.



Прогноз погоды на среду, 4 июля, от Укргидрометцентра