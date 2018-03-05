Главные новости 4 марта: смерть футболиста, авария с украинцами в России, нападение на Собчак
4 марта обнаружили мертвым футболиста итальянской "Фиорентины" 31-летнего Давиде Астори. В районе Подмосковья (Россия) рейсовый автобус с украинцами попал в аварию со снегоуборочной машиной, есть погибший. В Москве на Ксению Собчак напали с криками "Это за Жириновского". Такими были главные новости 4 марта в Украине и мире.
Смерть футболиста Давиде Астори
Сегодня, 4 марта, в гостиничном номере обнаружили мертвым футболиста итальянской "Фиорентины" 31-летнего Давиде Астори. Он был капитаном команды.
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Согласно результатам предварительного расследования, главный прокурор Удине Антонио Де Николо сделал вывод, что смерть футболиста наступила в результате сердечного приступа, пишет сайт известного агента Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на собственные источники.
Удивительно, что такие вещи внезапно случаются с профессиональными футболистами, так как за здоровьем постоянно следят медики,
– подчеркивается в сообщении.
У Давиде Астори осталась жена Франческа и 2-летняя дочь Виттория. Стоит отметить, что футболист также выступал за итальянские "Милан", "Кальяри", "Рому". Провел 14 матчей за сборную Италии.
Автоавария в Росии: есть жертвы среди украинцев
4 марта в районе Подмосковья (Россия) рейсовый автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочным авто. В автобусе находились 20 человек, включая двух водителей.
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В результате автомобильной аварии в России, по предварительной информации, погиб один гражданин Украины, еще один пострадал, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
"Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", – написала она в Twitter.
"За Жириновского"
4 марта на кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы. Мужчина облил политика водой, в результате чего она упала.
На меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию,
– написала она.
Нападение произошло на выходе из Петровского подъездного дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.
В соцсети опубликовали видео нападения. К слову, снимал его сам нападавший. На видео слышно, как он кричит: "Это вам за Жириновского!" и обливает ее водой.
Позже пресс-служба Ксении Собчак сообщила имя активиста, который на нее напал. Отмечается, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Алан Дзуцев облил Ксению Собчак водой
Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь Алексея Шапошникова Полина Орехова опровергла эту информацию.
Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы,
– сказала она изданию.
Напомним, во время теледебатов между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт, в результате которого Собчак вылила на Жириновского стакан воды.