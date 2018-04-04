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Главные новости 4 апреля: умер Солошенко, отчет Холодницкого в Раде, стрельба в офисе Youtube

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Главные новости 4 апреля в Украине и мире
Главные новости 4 апреля в Украине и мире

На 76-м году жизни скончался бывший пленник Кремля, Юрий Солошенко, которого в 2016-м освободили из российского плена. Руководитель САП Назар Холодницкий вместе с директором НАБУ Артемом Сытником отчитались в Раде. В штаб-квартире компании Youtube произошла стрельба. Такими были главные новости среды, 4 апреля.

Умер Юрий Солошенко

4 апреля на 76-м году жизни скончался бывший узник Кремля Юрий Солошенко.

Он был осужден российским судом по обвинению в шпионаже к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2015.

В июне 2016-го его вместе с Геннадием Афанасьевым обменяли на двух приспешников России, которые работали над созданием "русского мира" в Одесской области.

Холодницкий и Сытник отчитались в Раде

В среду руководитель Специализированной Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, увольнения которого требует генпрокурор Юрий Луценко, отчитывался в Раде. Вместе с ним выступить с парламентской трибуны пришел директор НАБУ Артем Сытник.

Выступление Холодницкого было довольно эмоциональным, на некоторые вопросы нардепов он отвечал даже агрессивно.

Смотрите видео выступления Холодницького и Ситника в Верховной Раде.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин убежден, что Сытника и Холодницкого не случайно пригласили отчитаться в Раде именно в среду.

Вся эта история была нужна для того, чтобы за три часа после выступлений в Раде на антикоррупционном комитете "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и экс-регионалы "разморозили" процедуру протягивания своего аудитора вместо того, чтобы голосовать в парламенте избранного ранее Карлоса Кастрасану, за кандидатуру которого можно было хоть сегодня голосовать в парламенте,
– пояснил Шабунин.

Стрельба в штаб-квартире YouTube

Поздно вечером 3 апреля (по киевскому времени) в штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба.

В близлежащих зданиях объявили эвакуацию. Сотрудники офиса на своих страницах в соцсетях сообщали, что слышали серию выстрелов и видели следы крови.

Нападавшей оказалась 38-летняя женщина по имени Насим Агдам, которая застрелилась.

В результате нападения госпитализировали мужчину и двух женщин. Пострадавший – в критическом состоянии.

Женщина вела несколько блогов на YouTube и в последнее время количество просмотров на них значительно снизилась.

Отец нападавшей рассказывает, что слышал от дочери, как она грозилась пойти в компанию и "разобраться".

После нападения все каналы Агдам на YouTube и в соцсетях были заблокированы.

Супрун ответила на решение комитета

Накануне профильный комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Сама Ульяна Супрун отреагировала на такое решение довольно сдержанно.

Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении,
– сказала и.о. главы Минздрава.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Назар Холодницкий САП Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Новости США YouTube Верховная Рада Потери
Источник: 24 Канал
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