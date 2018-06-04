Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом
Суд в России объявил приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Полиграф показал, что Савченко планировала теракт. Под Киевом обстреляли авто криминального авторитета Александра Лищенко. Такими были главные новости понедельника, 4 июня.
Романа Сущенко приговорили к 12 годам
4 июня суд в России приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.
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Защита украинца будет подавать апелляцию на такой приговор.
Петр Порошенко, комментируя приговор Сущенко, заявил, что такими действиями Кремль демонстрирует свой "панический страх".
Глава МИД Павел Климкин заявил, что другого от России никто и не ожидал.
Зато родные Сущенко не знают, что с ним будет дальше.
Кто такой Роман Сущенко?Украинский журналист, корреспондент агентства "Укринформ". 30 сентября 2016 был задержан в Москве, куда он приехал по личным делам, обвинив в шпионаже. Все обвинения против себя Сущенко отвергает.
Смотрите видео приговора Роману Сущенко:
Еще одного украинца задержали в России
31 мая задержали в Москве гражданина Украины Андрея Гашенко.
4 июня информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.
Мужчину подозревают в якобы контрабанде запчастей к военной технике, правда задержание произошло не во время прохождения границы, как это обычно бывает.
Позже в понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы избрал украинцу меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей.
Полиграф показал, что Савченко готовила теракт в Раде
4 июня Служба безопасности Украины обнародовала результаты допроса на "детекторе лжи" народного депутата Украины Надежды Савченко.
Полиграф подтвердил, что нардеп обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и разработала четкий план теракта в правительственном квартале в Киеве.
Савченко обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие,
– говорится в заявлении, распространенном пресс-службой СБУ.
В то же время эксперты не смогли получить положительных ответов на вопрос: хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента Украины, народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, Секретаря СНБО, членов Кабинета Министров Украины, руководителей политических партий преступной.
Стрельба под Киевом
В ночь на 4 мая в селе Гореничи под Киевом по автомобилю Range Rover открыли огонь из автоматического оружия.
Свидетели рассказывают, что услышали звуки выстрелов, а полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили автомобиль с трупом мужчины.
Известно, что авто принадлежит Александру Лищенко – его называют криминальным авторитетом по кличке "Лича", который якобы контролирует Троещинский и Лукьяновский рынки.
В автомобиле обнаружено тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями. Как впоследствии оказалось, это был 23-летний водитель Лищенко Максим Ковтуненко.
Видео о расследовании стрельбы под Киевом в ночь на 4 июня: