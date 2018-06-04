Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом

Суд в России объявил приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Полиграф показал, что Савченко планировала теракт. Под Киевом обстреляли авто криминального авторитета Александра Лищенко. Такими были главные новости понедельника, 4 июня.

Романа Сущенко приговорили к 12 годам

4 июня суд в России приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

Читайте также: Сенцова боятся как в России, так и в Украине, – волонтер

Защита украинца будет подавать апелляцию на такой приговор.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 червня 2018 р.

Петр Порошенко, комментируя приговор Сущенко, заявил, что такими действиями Кремль демонстрирует свой "панический страх".

Глава МИД Павел Климкин заявил, что другого от России никто и не ожидал.

Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі. Ще раз закликаю всіх, хто збирається до Росії на чемпіонат світу з футболу, бути свідомими ризиків та загроз, і не допустити лиха.Романе, тримайтеся! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 червня 2018 р.

Зато родные Сущенко не знают, что с ним будет дальше.

Кто такой Роман Сущенко?Украинский журналист, корреспондент агентства "Укринформ". 30 сентября 2016 был задержан в Москве, куда он приехал по личным делам, обвинив в шпионаже. Все обвинения против себя Сущенко отвергает.

Смотрите видео приговора Роману Сущенко:

Еще одного украинца задержали в России

31 мая задержали в Москве гражданина Украины Андрея Гашенко.

4 июня информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Мужчину подозревают в якобы контрабанде запчастей к военной технике, правда задержание произошло не во время прохождения границы, как это обычно бывает.

Позже в понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы избрал украинцу меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей.

Полиграф показал, что Савченко готовила теракт в Раде

4 июня Служба безопасности Украины обнародовала результаты допроса на "детекторе лжи" народного депутата Украины Надежды Савченко.

Полиграф подтвердил, что нардеп обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и разработала четкий план теракта в правительственном квартале в Киеве.

Савченко обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие,

– говорится в заявлении, распространенном пресс-службой СБУ.

В то же время эксперты не смогли получить положительных ответов на вопрос: хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента Украины, народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, Секретаря СНБО, членов Кабинета Министров Украины, руководителей политических партий преступной.

Слідчі СБУ у кримінальному провадженні за підозрою Рубана В.В. та Савченко Н.В. призначили комісійну судову психологічну експертизу з використанням поліграфу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз https://t.co/iGZkk9kpZb pic.twitter.com/ecjCn3ZEYn — СБ України (@ServiceSsu) 4 червня 2018 р.

Стрельба под Киевом

В ночь на 4 мая в селе Гореничи под Киевом по автомобилю Range Rover открыли огонь из автоматического оружия.

Свидетели рассказывают, что услышали звуки выстрелов, а полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили автомобиль с трупом мужчины.

Известно, что авто принадлежит Александру Лищенко – его называют криминальным авторитетом по кличке "Лича", который якобы контролирует Троещинский и Лукьяновский рынки.

В автомобиле обнаружено тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями. Как впоследствии оказалось, это был 23-летний водитель Лищенко Максим Ковтуненко.

Видео о расследовании стрельбы под Киевом в ночь на 4 июня: