Главные новости 4 июля: Порошенко подписал важные законы, смертельные ДТП, отравление детей

Петр Порошенко подписал ряд важных законов. Вблизи Чернигова в ДТП погибли три человека, а в российском Сочи авто влетело в толпу пешеходов, в результате чего умер человек. В Госпродпотребслужбе выяснили, что в Киевской области дети могли отравиться испорченным йогуртом. Неподалеку от Солсбери в Великобритании супруги отравились неизвестным веществом. Такими были главные новости 4 июля.

Порошенко подписал важные законы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О валюте и валютных операциях" во время встречи с представителями бизнеса в Киеве. Его целью является обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.



"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это – еще один акт экономической свободы и наша общая победа!", – заявил глава государства.

Підписав Закон «Про валюту і валютні операції». Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога! pic.twitter.com/Hp6mX5kGJR — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

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Также, в среду, 4 июля, в Киеве Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины.



"Подписал важный закон "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины". Он определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования", – отметил Президент.

Підписав важливий закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Согласно уставу, полицейские обязаны безоговорочно выполнять приказы руководителей, изданные в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с законом; воздерживаться от действий, препятствующих другим полицейским выполнять их обязанности, а также подрывающие авторитет Национальной полиции Украины; воздерживаться от высказываний и действий, нарушающих права человека или унижающие честь и достоинство человека. Также в уставе прописаны права полицейских при исполнении служебных обязанностей.



Кроме того, глава государства подписал и зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О налоге на выведенный капитал".

Заявляю, что этот законопроект не должен и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в силу только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы,

– сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве.

Вніс до ВР проект Закону «Про податок на виведений капітал».



Цей закон значно спростить життя бізнесу. Як це відбулося в Естонії, де такий закон вже діє. Приємно, що цей законопроект сьогодні під час зустрічі з бізнес-спільнотою мав величезну підтримку. pic.twitter.com/792g7J4s19 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Смертельные ДТП

Вблизи Чернигова произошла смертельная авария с автомобилей "Газель" и "Джили", в результате которой погиб водитель и два пассажира легковушки. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу доставлен ​​еще один пассажир автомобиля "Джили". Сейчас полиция устанавливает данные умерших и пострадавших.



"В 6:41 в полицию позвонил водитель и сообщил об ужасном ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова. Правоохранители установили, что автомобиль "Джили", двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Колычевка, за автомобильным мостом (район Старого вокзала) совершил лобовое столкновение с автомобилем "Газель", который двигался в сторону Чернигова", – рассказывают детали в полиции.



Смертельное ДТП возле Чернигова



В пригороде Чернигова в аварии погибли три человека

Еще одно смертельное ДТП произошло в российском курортном микрорайоне Дагомыс в Сочи. Там, автомобиль на большой скорости влетел в толпу из 6 пешеходов, в результате чего погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.



Известно, что водитель Chevrolet уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, которую беспрепятственно пересек. После этого его авто влетело в людей на тротуаре рядом с пешеходным переходом.



"Водитель дал признательные показания. Ему 23 года, он местный житель, работает в такси. Момент наезда он не помнит, так как уснул. По его словам, работал двое суток без сна", – рассказали в полиции.



Сам молодой человек рассказал, что не помнит момент столкновения, так как спал. По его словам, он проснулся уже от удара и увидел, что сбил пешеходов.



В Сочи водитель влетел в толпу пешеходов: видео 18+

Детали отравления детей в Киевской области

2 июля в частном детском лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области случилось массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому.



Как выяснили в Госпродпотребслужбе, пострадавшим детям на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 1 июля.

В ходе эпидрасследования было установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки,

– отмечается в сообщении.

Отравление детей в Киевской области:

В то же время, как рассказал начальник управления госнадзора Госпродпотребслужбы Арзу Акберов, вероятно, виновными в отравлении детей являются тренеры, которые забрали у детей молочный продукт и хранили его в неправильных условиях.



Кроме того, в Минздраве сообщили, что девочка, которая впала в кому, находится в больнице с диагнозом энцефалит, поэтому этот случай не могут связать с отравлением. Сейчас ребенок находится в медучреждении "ОХМАТДЕТ" и его состояние является тяжелым, однако стабильным.

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Также, уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова открыла производство по факту массового отравления детей в оздоровительном центре.



"В рамках производства направлено обращение к председателю Киевской областной государственной администрации о создании комиссии и обеспечении надлежащей проверки факта отравления детей", – отметили в пресс-службе Денисовой.



Омбудсмен направила запросы в Министерство социальной политики и Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области с требованием принять немедленные меры реагирования в пределах компетенции. Отмечается, что вопрос находится на личном контроле Денисовой.

Новое отравление возле Солсбери

Утром, 4 июля, в городе Эймсбери, что недалеко от Солсбери в Великобритании, два человека оказались под действием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии.



Впоследствии, СМИ сообщили, что у обоих пострадавших обнаружили схожие симптомы, которые ранее наблюдались в семье Сприпалей.

Врачи установили, что у пары, которую отравили токсичным веществом, обнаружены подобные симптомы, как у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии,

– говорится в сообщении.

В полиции назвали имена жертв нового громкого отравления в Великобритании – это 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Старджесс, которые являются жителями Соединенного Королевства.



Чарли Роули и Доун Старджесс

Сейчас оба находятся в критическом состоянии в госпитале в Солсбери. Также полицейские заявили, что угрозы жизни населению городов в результате инцидента нет.