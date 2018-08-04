Главные новости 4 августа: Избиение девочки в Одессе и смертельное ДТП на Херсонщине
31 июля в Одессе вблизи заброшенного детского сада и школы №69 группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу, а затем забрала ее вещи. В пятницу вечером, 3 августа, на Херсонщине, произошло ДТП с участием военнослужащего. В результате аварии погибли супружеская пара. YanAir оставила украинских туристов в Тбилиси без багажа. Такими были главные новости 4 августа в Украине и мире.
В Одессе группа подростков жестоко избила девочку
Полиция расследует жестокое избиение группой школьников девочки-подростка в Одессе. Пока удалось выяснить, что участниками драки были знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города.
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Причиной конфликта между девушками стал парень, который раньше встречался с одной из нападавших, а затем, расставшись с девушкой, начал оказывать знаки внимания потерпевшей,
– сообщили в МВД.
Там добавили, что сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней обиженная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку.
Правоохранители отметили, что родители всех правонарушительниц уже привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
В МВД также добавили, что, учитывая, что на видео избиения девочки усматриваются признаки уголовного правонарушения, дело расследуют как хулиганство.
Смертельное ДТП на Херсонщине
В пятницу вечером, 3 августа, в поселке Чаплынка на Херсонщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего, который управлял собственным автомобилем. В результате аварии погибли супружеская пара.
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Предварительно установлено, что 03.08.18 около 21:00 по ул. Земледельцев, поселка Чаплинка, майор А., управляя автомобилем "ВАЗ-2106", превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего совершил наезд на супругов К.,
– говорится в сообщении.
Как информируют в полиции, 24-летняя девушка и 27-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
Со слов патрульной полиции, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить откуда направлялся на автомобиле и почему сел за руль в нетрезвом состоянии не смог.
У виновника трагедии отобраны анализы на наличие алкоголя в крови.
Военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения
Украинцы остались без багажа в Тбилиси
Вчера, 3 августа, украинские туристы более 13 часов ожидали рейс YE211 Киев-Тбилиси компании YanAir. Впоследствии, когда самолет все же прилетел в Грузию, пассажирам сообщили, что их багаж остался в Украине.
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Самолет все же вылетел из Киева вместо запланированных 8:45 в 21:30. Время вылета переносили 5 раз. И когда это корыто с запахом "весеннего подвала" приземлилось в Тбилиси около 02:00, то багажа на нем не было! Все чемоданы в Киеве. Представителей авиакомпании нет, все официальные телефоны не отвечают,
– рассказал журналист 24 канала.
Он отметил, что по словам работников аэропорта, такой инцидент с авиакомпанией происходит уже третий раз за неделю.
"Багаж, говорили, возможно, прибудет завтрашним рейсом Yanair, но не в Тбилиси, а в Батуми, откуда его должны доставить в столичный аэропорт. У людей слетели брони отелей, следующие рейсы, много кто не может двигаться дальше из Тбилиси, потому что ждут завтрашний багаж. Короче, трэш продолжается", – добавил корреспондент.
Видео задержки рейса Киев – Тбилиси авиакомпанией Yanair
Напомним, с 8 июня авиакомпания Yanair начала выполнять прямые регулярные рейсы между Львовом и Батуми.
С чего начнется новая сессия Верховной Рады
Осенью Верховная Рада во время своей девятой сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты к закону о национальной безопасности.
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В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс,
– сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Он добавил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности Службы безопасности Украины и разведки.
Напомним, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия парламента начнется 4 сентября.