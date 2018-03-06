Главные новости 5 марта: захват в плен россиянина на Донбассе, Оскар-2018

В понедельник, 5 марта, стало известно, что украинские военные на Донбассе захватили в плен одного из боевиков. Он оказался гражданином России. "Газпром" и в дальнейшем отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража. В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я церемония вручения награды "Оскар". Такими были главные новости в Украине и мире в понедельник, 5 марта.

Захват российского боевика в плен

Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР", а также паспорт гражданина Российской Федерации. Впоследствии стало известно, что захватили россиянина в районе Павлополя, где на днях шел ожесточенный бой. Там боевики предприняли попытку штурма позиций ВСУ.

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Стоит добавить, что с 00:00 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие. Боевики решили его не соблюдать и обстреляли жилые дома.

Также в результате обстрелов позиций ВСУ ранения получил один украинский военный.

Спор "Нафтогаза" и "Газпрома"

После решения Стокгольмского арбитража прошло 5 дней. Однако споры вокруг "Нафтогаза" и "Газпрома" не утихают.

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"Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража. В "Нафтогазе" заявили, что не планируют разрывать это соглашение о транзите газа, которое будет действовать до 31 декабря 2019 года. Но для начала "Нафтогаз" закроет свое представительство в России.

Пока же "Нафтогаз" насчитал "Газпрому" пеню — по полмиллиона долларов за каждый день просрочки выплаты. Уже "набежало" 2,5 миллиона долларов.

Стоит добавить, что в "Нафтогазе" опасаются диверсий на ГТС после споров с "Газпромом". Уже в Туркменистане произошли взрывы на газопроводе в свое время, когда у них возник конфликт с "Газпромом".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

Украинца избили в Польше

В польском городе Вроцлав двое неизвестных напали на украинца в трамвае. Мужчину жестоко избили из-за его национальности. Во время избиения поляки оскорбляли украинца по национальному признаку.

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Суд над титушкой Крысиным

Вечером 5 марта, когда подозреваемый в организации убийства журналиста Вячеслава Веремия титушковод Юрий Крысин вышел из здания Дарницкого районного суда Киева, на него напали активисты националистических сообществ. В суде проходило слушание его дела. Они бросали в него снежки и несколько раз его ударили.

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Добавим, что Крысин не выходил из помещения суда после заседания более часа, а перед его появлением на улице один из координаторов активистов попросил всех не бросать в Крысина снежки и не бить его, чтобы у него не было возможности избежать следующего заседания под предлогом того, что после избиения он лечится.

Напомним, 26 февраля в детское отделение Института сердца пришли активисты и участники АТО, чтобы посетить Крысина. В частности, они принесли ему яд и облили зеленкой. Кроме того, 4 марта активисты посетили его дом.

Российского депутата обстреляли на Донбассе

Российский депутат Алексей Журавлев чуть не погиб под оккупированным Донецком, попав под обстрел. Это произошло во время его визита к боевикам "ДНР" в Донецк.

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В штабе АТО заявили, что не причастны к обстрелу внефракционного депутата Государственной думы России Алексея Журавлева под оккупированным Донецком.

Оскар-2018

90-я церемония награждения кинопремии "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). Было долго и красиво, но без неожиданностей.

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Лучшим фильмом признали "Форму воды". Режиссер ленты Гильермо дель Торо тоже получил "Оскар". Лучшим актером признали Гэри Олдмена. Это его первая награда.

Фрэнсис МакДорманд стала лучшей актрисой за роль Милдред Гейз в фильме "Три билборда вне Еббинга, штат Миссури". За лучшую мужскую роль второго плана в этой ленте свой "Оскар" получил и Сэм Рокуэлл. Он сыграл копа-расиста Джейсона Дикинса.

Выборы в Италии

В Италии на выходных состоялись парламентские выборы. Популисты и евро-скептики. Именно так характеризуют нынешние итальянские выборы. Теперь страну ожидают долгие переговоры и формирование правительства.

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С плохих новостей для Украины — треть новых членов итальянского парламента придерживается пророссийской позиции. А некоторые из них даже были в аннексированном Крыму. Эти политики готовы лоббировать отмену санкций. Однако для этого им следует сначала договориться между собой.