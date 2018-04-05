Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука

Различные департаменты ГПУ не имеют общего видения развития дела против активиста Ивана Бубенчика. Генпрокурор заменяет группу прокуроров, это решение оспаривает другой прокурор. В то время Надежда Савченко так и не решилась пройти полиграф. А Святослав Вакарчук рассказал детали о своей политической карьере. Такими были главные новости в Украине и мире 5 апреля.

Дата окончания АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае.

Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса – ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил,

– сказал он.

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При этом Российская Федерация не планирует отказываться от продолжения вооруженного конфликта на Донбассе, который впоследствии может перерасти в полномасштабную агрессию Кремля. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

И у Путина признали, что "Россия присутствует на Донбассе".

Дело Бубенчика и разборки прокуроров

Генеральный прокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика. После этого заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, которая и была назначена старшим прокурором по делу Бубенчика, заявила, что отзывает ходатайство о содержании его под стражей. Впоследствии она объяснила свое решение.

Взамен начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что будет обжаловать решение о замене группы прокуроров, поскольку оно является вмешательством в работу следователей.

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При этом в Департаменте специальных расследований ГПУ сообщили подозреваемому Ивану Бубенчику о замене ранее сообщенного подозрения. Теперь его подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием.

К слову, адвокат Ивана Бубенчика – Игорь Коржук – утверждает, что не слышал заявлений своего подзащитного об убийствах бойцов "Беркута".

Савченко и полиграф

5 апреля Надежда Савченко должна была пройти судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа. Однако в последний момент она отказалась от прохождения экспертизы.

В СБУ уже отреагировали на такое ее решение, назвав его "исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле".

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Суд над Януковичем

5 апреля состоялось очередное заседание по делу о госизмене Виктора Януковича. Без скандала не обошлось. На этот раз прямо в зале суда поспорили адвокат и прокурор. Настолько, что судья был вынужден объявить перерыв, чтобы оба "успокоились".

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Заседание суда продолжится на следующей неделе.

Пожарная опасность в общественных местах

Служба безопасности Украины выявила в ряде объектов социальной, энергетической, транспортной и жилищной сферы в Украине нарушения норм безопасности, в частности, использование некачественного кабеля – такого, как был в сгоревшем одесском лагере "Виктория". Об этом говорится в письме председателя СБУ Василия Грицака к премьер-министру Владимиру Гройсману, который есть в распоряжении 24 Канала.

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В документе говорится, что некоторые производители кабельной продукции реализовали противоправную схему по производству огнестойкого кабеля, который не соответствует установленным государственным стандартам.

С перечнем объектов, где выявлены нарушения норм пожарной безопасности, можно ознакомиться по ссылке.

Вакарчук и политика

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что его присутствие в рейтингах на пост Президента Украины – это вина политиков и политтехнологов, которые почему-то решили его туда включить.

Он признался, что очень гордится тем, что прожил свои сорок два года так, что его могут даже потенциально включить в президентские рейтинги.

Я жил свою жизнь достойно и честно. Я честно зарабатывал деньги. Я никогда не стремился к власти. Вы знаете, что у меня был год, когда я был депутатом Верховной Рады. Я был первым человеком в истории украинской власти, который добровольно от нее отказался. Власть меня не интересует! Но спросите политиков, почему мы вынуждены говорить сегодня о таких людях, как я, не как о музыкантах на сцене, не как о людях, которые занимаются творчеством. Почему о таких людях говорят, как о тех, которые должны идти и исправлять те ошибки политиков, которые они наделали за эти 26 лет!

– отметил Вакарчук.