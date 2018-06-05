Главные новости 5 июня: самоубийство режиссера Кантера, заявления Путина и пожар в Чернобыле

Украинский режиссер Леонид Кантер застрелился на Черниговщине. Владимир Путин заявил, что Россия не вернет Украине Крым и предложил дать Донбассу статус территории с широкими полномочиями. В Чернобыле пожар охватил самую "радиационную" зону. В Одессе напали на активиста Виталия Устименко. Святослав Вакарчук прокомментировал президентские амбиции. Такими были главные новости вторника, 5 июня.

Самоубийство режиссера Кантера

Известный украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер застрелился вечером 4 июня на хуторе Обирок, который он десятилетия назад превратил в творческое поселение, в Бахмацком районе на Черниговщине. Возле тела 36-летнего режиссера полиция нашла записку.

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"Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие", – говорится в сообщении полиции.

На Черниговщине застрелился режиссер Леонид Кантер

Как рассказал друг погибшего Мирослав Гай, Кантер был выдающейся личностью, но со сложным характером.

Это не просто человеческая потеря – это национальная трагедия. Честно, это все очень странно, ведь через два дня Леонид должен был ехать во Францию, даже написал об этом у себя в Facebook, его фильмы показывали во всем мире, а также недавно вышла книга,

– рассказал Гай.

Мужчина вспомнил, что режиссер любил выстраивать свою жизнь как гигантский спектакль, как некий фильм, то есть он свою жизнь сделал художественным продуктом. Кроме того, Леонид всегда говорил, что "смерть – это только начало".

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Коллеги режиссера не скрывают своего шока и эмоций. Кое-кто из его знакомых замечает, что у Кантера были серьезные проблемы в семье, или же его могли "убрать" за его деятельность.

"Надеюсь, что эта гибель будет детально расследована, поскольку Кантер внес очень весомый вклад в борьбу с российской пропагандой и у него было много врагов. Кроме того, он боролся с местной мафией, которая вырубала леса. Потому могли быть разные сложные версии убийства", – сказал лидер националистической организации "С14" Евгений Карась.

Режиссер Леонид Кантер совершил самоубийство на Черниговщине

Прощание с художником запланировано во время кинофестиваля "Сарай", который состоится с 29 июня по 1 июля на хуторе Обирок.

В то же время в Батуринском городском совете уточнили, что тело Кантера кремируют в столице, а потом, как он завещал, похоронят на Обирке. У режиссера остались жена и трое маленьких детей.

Новые заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет и не может быть условий, при которых Россия вернула бы Украине оккупированный ею в 2014 году Крым. Также глава Кремля объяснил, кем были так называемые "зеленые человечки" в Крыму.

"Наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база", – сказал президент России.

Путин добавил, что Россия в Крыму после 2014-го прежде всего увеличила количество Вооруженных сил и военных объектов.

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Российский президент не обошел вниманием и ситуацию на Востоке Украины. В частности, Путин удивляется, почему Украина до сих пор не предоставила Донбассу статуса территории с широкими полномочиями, как это в свое время сделал Кремль с Чечней.

В ходе дискуссии, после всевозможных кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. РФ пошла на очень сложное для себя решение о предоставлении Чечне такого статуса, который определяет высокий уровень ее самостоятельности в рамках Российской Федерации. Кстати, это именно могла бы сделать Украина в отношении Донбасса. Почему они до сих пор этого не сделали?

– заявил он.

Глава Кремля добавил, что в таком случае у Украины не возникали бы проблемы с языками национальных меньшинств.

Кроме того, Владимир Путин посетил с рабочим визитом Вену, где встретился с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Владимир Путин прибыл в Вену: В Хофбурге начинаются переговоры с президентом Австрии pic.twitter.com/ab4eJv4kjJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июня 2018 г.

Кроме того, во время переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцом Путин сказал, что Минские договоренности являются основой для урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины.

"Говорили о ситуации в Украине. Я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации на Донбассе", – отметил он.

Масштабный пожар в Чернобыле

В Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник серьезный пожар, который охватил территории на площади около 10 гектаров. Ликвидировать возгорание пытаются более 100 спасателей и десятки единиц техники.

5 июня в 10:10 на Киевщине, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га,

– сообщают в ГСЧС.

В целом к тушению пожара в Чернобыле привлечено 29 единиц техники, в том числе самолет и вертолет ГСЧС, и 126 спасателей.

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По словам пользователей соцсетей, горит "Рыжий лес", который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны, ведь во время взрыва на АЭС он принял на себя большую дозу радиации.

Масштабный пожар в Чернобыле

Вместе с тем, синоптик Наталья Диденко отметила, что жителям Киева стоит быть осторожными, ведь ветер со стороны Чернобыльской зоны, где продолжается пожар, направлен в сторону Киева.

"Информации о повышенном радиационном фоне нет. А вот что нам должно быть интересно – направление ветра. И ветер в Киеве сейчас – северный, северо-восточный, 6-7 метров в секунду", – отметила Диденко.

Избиение активиста в Одессе

В Одессе двое неизвестных напали с ножом на активиста Виталия Устименко, который является членом Совета общественного контроля НАБУ и лидером местного "Автомайдана". По предварительным данным, мужчина получил ранение ножом в бедро. У него также разбита голова.

"Виталик ранен ножом. На счастье, мимо почки промахнулись. Нападение произошло, когда Виталик выходил из студии "Громадского". Нападения на активистов становятся почти еженедельной практикой. По всей Украине", – отметил коллега Устименко из Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков.

В Одессе напали на активиста Виталия Устименко

Вакарчук прокомментировал президентские амбиции

"Меня все время спрашивают о присутствии в политических рейтингах, президентских амбициях, желании или нежелании баллотироваться на выборах. А история в том, что что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите", – сказал лидер "Океана Эльзы".

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Однако певец подчеркнул, что "участие в политике, в выборах – это только один из вариантов изменить общество". По его словам, главная проблема не в конкретных политиках, а в самом обществе.

Также лидер "Океана Эльзы" добавил, что сегодня много политиков "паразитируют" на важнейших ценностях.

"Должны появиться лидеры, личный пример которых станет сигналом к началу изменений. Но и общество должно быть готовым меняться. И создавать запрос на таких лидеров. И только одновременность этих процессов может дать результат", – подчеркнул Вакарчук.