Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада

Украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 100 дней, суд в оккупированном Крыму приговорил к 5 годам колонии. В Киеве застрелили полицейского. А самая большая фракция в Верховной Раде устроила демарш. Такими были главные новости четверга, 5 июля.

Суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха до 5 лет

"Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей.

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Президент Петр Порошенко назвал такое решение подконтрольного России суда "неслыханным цинизмом".

Осудили его и западные партнеры Украины, в частности, США заявили, что украинского политзаключенного в оккупированном Крыму осудили по "очень сомнительным обвинениям".

Кримського активіста Володимира Балуха, котрий з березня голодує на знак протесту, щойно було засуджено до 5 років ув‘язнення за дуже сумнівними обвинуваченнями. Росія повинна звільнити політичних в‘язнів ЗАРАЗ. #ЧемпіонатСвіту #ЧеснаГра — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 липня 2018 р.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала трогательное письмо, которое она получила от Владимира Балуха.

В чем обвинили Владимира Балуха?

8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупанты обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, а 22 июня – сухую голодовку

В Киеве убили полицейского

5 июля в Шевченковском районе Киева нашли застреленным сотрудника полиции.

Днем в четверг появилась информация, что в одном из спальных кварталов Киева в салоне автомобиля нашли застреленным мужчину.

Мужчину нашли мертвым в салоне автомобиля

Позже выяснилось, что убитый был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.

СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают, что мужчину звали Дмитрий Глушак, ему был 41 год и он был работником аппарата Нацполиции.

Основной версией убийства, которую рассматривает следствие, является убийство из корыстных побуждений.

Рабочий день Верховной Рады

5 июля показалось довольно напряженным в работе Верховной Рады.

Утром нардепы приняли закон о введении механизма "единого окна" на таможне.

Однако работа провалилась при голосовании за обновление состава Центральной избирательной комиссии.

Нардепы от "БПП" поставили ультиматум, что не будут участвовать в работе парламента, пока Рада не вернется к вопросу о ЦИК.

В то же время вечернее заседание показало, что Рада может плодотворно работать и при отсутствии большинства депутатов крупнейшей фракции.

Попытка Порошенко узурпировать власть объединила парламент. Не получив большинство в новом составе ЦИК, блок Порошенко совершил демарш и вышел из зала. Но есть 240 голосов и без них. pic.twitter.com/tAxnNcKKVQ — Leshchenko (@Leshchenkos) 5 липня 2018 р.

Европарламент ввел новые правила въезда в Шенген

Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.

Новые правила предусматривают дополнительные проверки лиц, пересекающих границу по безвизовому режиму, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Перед поездкой в ​​страны Шенгенской зоны путешественники должны будут заполнить специальную электронную форму и внести личные данные.

Заполнение такой формы будет стоить 7 евро, а разрешение на въезд будет действовать в течение 3 лет.

Европарламент одобрил новые правила въезда в зону Шенген