Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада
Украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 100 дней, суд в оккупированном Крыму приговорил к 5 годам колонии. В Киеве застрелили полицейского. А самая большая фракция в Верховной Раде устроила демарш. Такими были главные новости четверга, 5 июля.
Суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха до 5 лет
"Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей.
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Президент Петр Порошенко назвал такое решение подконтрольного России суда "неслыханным цинизмом".
Осудили его и западные партнеры Украины, в частности, США заявили, что украинского политзаключенного в оккупированном Крыму осудили по "очень сомнительным обвинениям".
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала трогательное письмо, которое она получила от Владимира Балуха.
В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.
Оккупанты обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.
16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, а 22 июня – сухую голодовку
В Киеве убили полицейского
5 июля в Шевченковском районе Киева нашли застреленным сотрудника полиции.
Днем в четверг появилась информация, что в одном из спальных кварталов Киева в салоне автомобиля нашли застреленным мужчину.
Мужчину нашли мертвым в салоне автомобиля
Позже выяснилось, что убитый был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.
СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают, что мужчину звали Дмитрий Глушак, ему был 41 год и он был работником аппарата Нацполиции.
Основной версией убийства, которую рассматривает следствие, является убийство из корыстных побуждений.
Рабочий день Верховной Рады
5 июля показалось довольно напряженным в работе Верховной Рады.
Утром нардепы приняли закон о введении механизма "единого окна" на таможне.
Однако работа провалилась при голосовании за обновление состава Центральной избирательной комиссии.
Нардепы от "БПП" поставили ультиматум, что не будут участвовать в работе парламента, пока Рада не вернется к вопросу о ЦИК.
В то же время вечернее заседание показало, что Рада может плодотворно работать и при отсутствии большинства депутатов крупнейшей фракции.
Европарламент ввел новые правила въезда в Шенген
Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.
Новые правила предусматривают дополнительные проверки лиц, пересекающих границу по безвизовому режиму, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.
Перед поездкой в страны Шенгенской зоны путешественники должны будут заполнить специальную электронную форму и внести личные данные.
Заполнение такой формы будет стоить 7 евро, а разрешение на въезд будет действовать в течение 3 лет.
Европарламент одобрил новые правила въезда в зону Шенген