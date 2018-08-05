Главные новости 5 августа: убийство бойца ВСУ, крушение в Альпах, покушение на лидера Венесуэлы

В Лисичанске группа пьяных до смерти избила палкой военного ВСУ. В швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет: не менее 20 погибших. На президента Венесуэлы совершили покушение. Такими были главные новости 5 августа в Украине и мире.

Убийство военного ВСУ в Лисичанске

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Трое пьяных человек в Лисичанске убили военнослужащего ВСУ, который на несколько дней приехал навестить родственников. Злоумышленники били мужчину палкой и нанесли удары ножом.

В полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело своего 39-летнего сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что при осмотре полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения.

В ходе расследования полицейские установили лиц, причастных к совершению этого преступления и задержали трех местных жителей: 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин.

Сначала задержанные не признавались в содеянном, однако под давлением собранных фактов и свидетельств, признали свою вину.

По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью.

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Известно, что военнослужащий приехал в отпуск на день рождения своего отца.

Жена убитого сообщила, что сейчас находится в Киевской области, а 6 августа приедет за телом мужа.

В швейцарских Альпах разбился самолет

5 августа в швейцарских Альпах разбился небольшой легкомоторный самолет. Прогнозируется, что по меньшей мере 20 человек могут стать жертвами катастрофы.

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Местные власти пока предоставляют мало информации относительно инцидента, однако известно, что винтажное авиасудно JU-52 авиакомпании JU-Air потерпело крушение в кантоне Граубюнден, а именно на западной стороне горы Пиц Зегнас. Летело оно с Локарно на юге страны на авиабазу перевозчика в Дюбендорфе, что в кантоне Цюрих.

По информации местных СМИ, на борту самолета могли находиться до 20 человек: 17 пассажиров, 2 пилота и бортпроводник. Отмечается, все места были забронированы. В то же время швейцарские журналисты утверждают, что он разбился вдребезги и в результате никто не выжил.

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw — JACDEC (@JacdecNew) 4 августа 2018 г.

Компания JU-AIR уже подтвердила, что на борту находились люди, однако точной цифры не указала.

К слову, обломки самолета были найдены на высоте в 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженным со всех сторон пиками.

Причину инцидента устанавливает следствие. Кроме того, на месте катастрофы развернута спасательная операция с участием пяти вертолетов.

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Также воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, а доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях заблокирован.

Как передают швейцарские информационные агентства, самолет был сконструирован в 1939 году. Сама же авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и она пока предлагает экскурсии и чартерные рейсы на трех таких самолетах. Все они были выведены из эксплуатации швейцарских ВВС. Эти самолеты еще неофициально называют по прозвищу "Тетушка Ю". Компания пока приостановила полеты.

В Альпах разбился самолет: вероятно – 20 человек погибли

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Добавим, что эта авиакатастрофа произошла всего через несколько часов после того, как в Альпах разбился небольшой самолет с четырьмя членами одной семьи. В результате аварии этого судна погибли четыре человека, в том числе двое детей.

В полиции отметили, что легкомоторный самолет упал в труднодоступной местности и загорелся. Для того, чтобы ликвидировать пожар, спасателям пришлось привлечь пожарный вертолет.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро

5 августа во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот момент лидер страны как раз произносил речь.

В какой-то момент стало видно, как окружение Мадуро начало в ужасе смотреть вверх, – и вдруг телевизионная трансляция, которую вели с торжества, прервалась.

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Когда глава Венесуэлы выступал с речью, его атаковал беспилотник со взрывчаткой.

На кадрах, которые вошли в прямую трансляцию мероприятия, самых событий, которые происходят после покушения, не видно, поскольку камера переключается сначала на гвардейца, а затем на участников и толпу зрителей, которые разбегаются в разные стороны в панике.

В сети со своей стороны обнародовано полное видео этих событий. В ролике, в частности, можно увидеть, как сработала охрана Мадуро, вследствие профессиональных действий которой тот не пострадал.

Президента Венесуэлы вовремя эвакуировали, а вот семь военных получили ранения.

В результате покушения на Мадуро пострадали его телохранители

К слову, венесуэльская вооруженная группировка "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение.

По заявлению группировки, они использовали два дрона, оборудованные взрывчаткой С4. Однако аппараты не смогли долететь до президентской ложи, поскольку их обезвредили снайперы.

Мы показывали, что они (правительство – 24 Канал) уязвимы, сегодня нам не удалось достичь нашей цели, но это лишь вопрос времени,

– заявили в организации.

Кто такие "Фланелевые солдаты"?

Группировка позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления против власти Мадуро. Самым известным участником вооруженной группировки был Оскар Перес, который обстрелял в июне 2017 года здания Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре мятежный солдат взял ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В январе 2018 года он и еще шестеро членов "Фланелевых солдат" был застрелен венесуэльскими спецслужбами.

Сам Мадуро заявил о задержании нескольких лиц, виновных в совершении покушения на него. По мнению президента Венесуэлы, ответственность за покушение несет колумбийский лидер Хауна Мануэль Сантос, к организации также причастны и крайне правые венесуэльские группировки. Позже он заявил, что причастны к покушению также и Соединенные Штаты Америки.

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В свою очередь, в США и Колумбии отрицали причастность к инциденту.

Я могу сказать однозначно, в этом деле нет никакого вмешательства американского правительства,

– заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Он предположил, что само правительство Мадуро могло стоять за взрывом, вспомнив о распространенной в стране коррупции и притеснениях.

"Если правительство Венесуэлы имеет четкую информацию, которую они хотят нам предоставить, которая потенциально могла доказать нарушение американского уголовного закона, мы ее внимательно рассмотрим", – добавил Болтон.

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