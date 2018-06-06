Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду

Премьер-министр Владимир Гройсман внес в Верховную Раду представление на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Появилась аудиозапись скандального заявления заместителя и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Александра Линчевского. МАУ запускает прямой рейс в Канаду. Такими были главные новости 6 июня.

Представление на Данилюка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Напомним, в конце апреля возник скандал, что якобы министр финансов Данилюк тайно купил квартиру в Лондоне за почти 30 миллионов гривен. Впоследствии чиновник опроверг все обвинения.

Читайте также: Декларация министра финансов Данилюка: более полумиллиона гривен зарплаты

Гройсман отметил, что распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты.

"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление", – добавил Гройсман.

Александр Данилюк, в свою очередь, прокомментировал такое решение правительства. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, на него уже в течение года оказывается колоссальное давление.

От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык, это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это политическая коррупция, в народе – "гречка",

– заметил чиновник.

По словам министра финансов, его поставили перед выбором: уйти в отставку или стать соучастником.

Вскоре стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета провел голосование и рекомендовал парламенту уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Аудиозапись скандального доклада Александра Линчевского

Счетная палата обнародовала аудиозапись скандального доклада заместителя и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Александра Линчевского, где он заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, ведь "они все равно умрут".

Читайте также: Ученые объяснили резкое распространения онкозаболеваний в мире

Для недопущения различных интерпретаций заявлений Линчевского было принято решение также обнародовать аудиозапись его выступления, чтобы общественность могла с ним ознакомиться и не возникало никаких вопросов,

– отметил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Напомним, недавно в сети разгорелся настоящий скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые якобы все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".

Аудиозапись доклада заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского

Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию вокруг скандального отрывка и назвала это "примером информационной атаки с использованием манипуляций и лжи".

Прямой рейс в Канаду

6 июня отправился первый прямой рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Торонто. Самолет вылетел из "Борисполя" в 11:20.

Читайте также: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинской авиакомпании

Новые рейсы выполняются трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания: бизнес, премиум-эконом и эконом,

– говорится в сообщении МАУ.

В Канаде самолет будут встречать посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и посол Канады в Украине Роман Ващук.

В аэропорту Торонто запланированы торжества по случаю открытия прямого сообщения с Киевом с участием руководителей аэропорта, города, украинской общины. Ожидается, что первым рейсом в Торонто прилетит группа представителей украинских туристических компаний.



