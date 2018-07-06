Главные новости 6 июля: трагедия на Ровенском полигоне, самолет-лаборатория и ситуация в Сирии

Во время учений на Ровенском полигоне разорвался миномет: погибли 3 военных, еще 9 ранены. Воздушные Силы Украины получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26. Он предназначен для проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов. Войска Асада установили контроль над главным пограничным переходом с Иорданией. Такими были главные новости пятницы, 6 июля.

Трагедия на Ровенском полигоне

В пятницу утром, 6 июля, на Ровенском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой прогремел взрыв, из-за которого погибли трое военнослужащих.

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В Министерстве обороны Украины отметили что решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Также в министерстве обратили внимание на то, что было назначено служебное расследование относительно причин того, что произошло на огневой позиции.

Во время инцидента пострадали военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Известно, что погибли вследствие трагедии наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, который наблюдал за стрельбами.

Взорвался миномет 120 мм калибра украинского производства "Молот", разработанный на основе советского миномета 2Б11. Этот миномет был разработан на заводе "Маяк", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", по заказу Министерства обороны Украины.

По сообщению производителя, в отличие от 2Б11, "Молот" был сделан из новейших сплавов (которые должны продлить срок его эксплуатации) и с применением конструкторских решений, которые должны бы снизить частоту поломок миномета. Производство было налажено в сжатые сроки, и первые поставки в Вооруженные силы Украины состоялись в начале 2016 года.

Почему именно произошел взрыв миномета "Молот", сейчас выясняется оперативной группой во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

В целом причин, из-за которых может разорвать миномет, не так много – плохое качество миномета, плохое качество мин или нарушение правил использования миномета личным составом – например, двойное заряжание или неправильная зарядка.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, стреляли "со шнурка" – то есть выстрел командиром миномета осуществлялся из окопа, после того как его бойцы заряжали миномет и занимали места в укрытии. Стрельба осуществлялась под наблюдением командира батареи, который находился непосредственно на огневой и контролировал выполнение задания.

В Министерстве обороны Украины сейчас ожидают результаты служебного расследования. Как пояснили в Минобороны, в настоящее время рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений. Уголовное производство по части 3 статьи 414 УК Украины – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее гибель нескольких лиц или другие тяжкие последствия.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженку разобраться во взрыве миномета и доложить ему о результатах расследования на следующей неделе. Порошенко также поручил Полтораку и Муженку не применять на учениях такие минометы до завершения расследования.

До конца расследования президент Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим использовать на учениях миномета "Молот".

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Позже в Минобороны сообщили, что угрозы жизни трем солдатам, которые получили тяжелые травмы, нет.

По данным медиков Западного военного клинического госпиталя, трое солдат находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет,

– цитирует "Интерфакс-Украина" руководителя регионального медиа-центра Минобороны Александра Поронюка.

По его словам, раненым бойцам проводят операции.

Он добавил, что этих трех раненых военнослужащих доставили во Львов вертолетом.

После данного инцидента бригадные тактические учения на Ровенском полигоне приостановлены.

Самолет-лаборатория

В пятницу, 6 июля, Воздушные Силы ВСУ получили от государственного предприятия "Завод 410 ЦА" отремонтированный и модернизированный самолет Ан-26 КПА. Этот самолет-лаборатория предназначен для осуществления проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов.

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Передача самолета состоялась во время торжеств по случаю 70-летия ГП "Завод 410 ГА" при участии Президента Украины Петра Порошенко. Глава государства передал сертификат самолета командиру экипажа – майору Воздушных Сил Богдану Андрушко.

Порошенко отметил технологические инновации ГП "Завод 410 ЦА", указав, в частности, на овладение восстановления деталей самолетов лазерным резанием и плазменным напылением.

Нужно в дальнейшем продвигаться в освоении высоких технологий и новых компетенций. Я приветствую ваши инициативы по углублению международного сотрудничества, я приветствую соглашение с американской корпорацией Rockwell Collins, которая производит и разрабатывает цифровые и электронные системы,

– сказал Порошенко.

В рамках торжественных мероприятий на территории завода также были представлены образцы авиационной техники, которые прошли глубокую модернизацию и оснащение соответствующими современными системами.

Нагородив найкращих працівників «Завод 410 ЦА» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного авіабудування та багаторічну сумлінну працю.



Україна пишається вами! pic.twitter.com/rEgvkRN4n6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 липня 2018 р.

Войска Асада установили контроль над пограничным переходом Нассиб

В пятницу, 6 июля, войска Асада установили контроль над ключевым пограничным переходом Нассіб, что на границе с Иорданией.

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Отмечается, что в течение последних трех месяцев пограничный переход находился под контролем сирийских повстанцев. Накануне между повстанцами и Россией было согласовано решение о сдаче этого объекта.

Соглашение о капитуляции подписали после того, как сирийская правительственная армия и союзные российские войска совершили не менее 600 авиаударов на территории провинции Дараа, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Впоследствии стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на обстрелы с территории Сирии по буферной зоне на границе Голанских высот.

В пресс-службе Вооруженных сил Израиля отметили, что атака буферной зоны была "случайной" – как результат боевых действий между сирийской армией и повстанцами на юге Сирии.

Отмечается, что в ходе обстрелов пострадавших нет, материальный ущерб также не был нанесен.

При поддержке российской авиации сирийские правительственные войска за последние две недели значительно продвинулись на подконтрольной повстанцам территории на юге Сирии. Наступление до сих пор велось в провинции Дараа, недалеко от границы с Иорданией, а не возле города Эль-Кунейтра около оккупированных Израилем Голанских высот.

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Как отмечает пресс-служба Вооруженных сил Израиля, израильская армия не принимает участия в вооруженном противостоянии, которое продолжается в Сирии, однако Израиль не готов мириться с посягательствами на суверенитет страны и безопасность граждан.

И в заключение несколько слов о погоде

В субботу, 7 июля, в Украине погода будет очень интересной, поскольку лето, кажется, наконец закрепилось на своих позициях, поэтому будет тепло и солнечно. Однако вместе с тем на Западе и Севере страны следует ожидать грозовые дожди.

В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Будет тепло но жары ожидать не стоит. Более того, есть вероятность локальных дождей с грозой.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 7 июля будет такой: на Западе +24...+27 градусов, на Востоке +27...+31, на Севере +25...+27, на Юге страны +27...+31 градусов, а в центральной части столбик термометра указывает +25...+27 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.



Прогноз погоды на субботу, 7 июля, от Укргидрометцентра