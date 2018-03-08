Главные новости 7 марта: Украина арестовывает активы "Газпрома", Собчак просится в Крым

В среду, 7 марта, Украина начала опись и арест украинских активов "Газпрома" из-за штрафа в 172 миллиарда гривен, который должен оплатить газовый монополист. Ксения Собчак попросила у посольства Украины в России позволить ей въезд в Крым через территорию Украины. В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий пограничникам. Такими были главные новости 7 марта в Украине и мире.

Арест активов "Газпрома"

Кроме судебной тяжбы по НАК "Нафтогаз Украины", российская компания "Газпром" должна заплатить 171,86 миллиарда гривен Украине и за нарушение украинского монопольного законодательства.

Напомним, еще в 2016 году Антимонопольный комитет подал иск против "Газпрома" за нарушение украинского монопольного законодательства. Украинская сторона через суд пыталась взыскать почти 86 миллиардов гривен за злоупотребление монопольным положением со стороны "Газпрома" во время транзита газа через Украину. Впоследствии "Газпром" обжаловал это решение, однако Верховный суд встал на сторону АМКУ. Впоследствии сумма выросла почти вдвое из-за начисления пени. Таким образом, подлежит взысканию в целом 171859055649 гривен.

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Государственная исполнительная служба сейчас активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома" за нарушение украинского монопольного законодательства. После соответствующего решения суда Украина начала описание и арест украинских активов "Газпрома",

— заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Активы "Газпрома" в Украине будут взяты под арест

К слову, Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что "Газпром" таки заплатит нашему государству 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, как решился Стокгольмский арбитраж.

Я не сомневаюсь в том, что Украина в полном объеме получит все до копейки. Но подчеркиваю, что этот вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение,

— отметил Порошенко.

Он отметил, что в случае, если этого таки не произойдет, команда украинских юристов сегодня "прорабатывает вопрос наложения арестов и обеспечение взыскания соответствующих сумм".

Собчак просится в Крым

Ксения Собчак заявила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом Собчак заверила, что не будет проводить предвыборную агитацию на аннексированном полуострове.

На это глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что желание Собчак посетить Крым является политической шизофренией. По словам министра, это будет ведением нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории.

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Собчак хочет посетить аннексированный Крым

В свою очередь депутат Госдумы России и бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская увидела в действиях Собчак признаки сепаратизма.

"Спрашивая разрешения киевской власти на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает этот регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать", — написала в сети Поклонская.

Добавим, за "сознательное нарушение госграницы Украины" в 2014 году Собчак 7 марта внесли в базу украинского сайта "Миротворец".

Авиакатастрофа в Чечне

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий одной из спецслужб. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 8 человек. По данным СМИ, на борту находились 9 человек, 5 из которых погибли.

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Как отмечают журналисты, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются. По данным некоторых СМИ, вертолет принадлежит российским пограничникам.

В Чечне разбился вертолет Ми-8

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы вертолета российских пограничников в Чечне погибло 6 человек. Один из тех, кто находился на борту, выжил.

По предварительным данным, вертолет столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях. Катастрофа произошла возле горы Тебулосмта на высоте более 4 тысяч метров, в то время, когда "погода испортилась, сгустился туман, наблюдалась плохая видимость".

"По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил сближение со скалой, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее задел", — сказал источник.

Флешмоб "Я тебе не дорогуша"

Работницы медиасферы Украины запустили к Международному женскому дню, 8 марта, флешмоб под названием #ятобінедорогенька. Таким образом инициаторы акции стремятся напомнить, в частности, президенту Петру Порошенко, о недопустимости сексизма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт Института массовой информации Ирина Земляная.

Отметим, что 28 февраля во время пресс-конференции Порошенко пригласил журналистку издания "Детектор Медиа" Марину Барановскую провести с ним 1 день, чтобы посмотреть как он живет. При этом президент применил к журналистке обращение "дорогуша".

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Ровно 3 года назад Петр Порошенко вручал мне награду со словами "Ирина, Украина гордится вами"... Сегодня меня возмущает, как он обращался к женщинам-журналисткам на своей пресс-конференции,

— говорится в заметке Земляной.

Она подчеркнула, президент не может называть "дорогушами" миллионы украинских женщин, которые "ежедневно делают свое дело и работают для Украины".

"Накануне "праздника нежности и красоты" хочу напомнить, что это в первую очередь — День борьбы женщин за свои права, это день солидарности и равенства", — отметила Земляная.