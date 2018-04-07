Главные новости 7 апреля: авария в Германии, Скрипаль заговорил и схождение Благодатного огня

В Германии микроавтобус въехал в толпу людей. Отравленный в британском Солсбери Сергей Скрипаль пришел в себя и заговорил. В России отреагировали на заявление "ОУН" относительно подрыва Крымского моста. Филарет рассказал, почему Бог допустил войну на Донбассе и о конце Путина-агрессора. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Такими были главные новости 7 апреля в Украине и мире.

В Германии фургон въехал в толпу людей

В городе Мюнстер на западе Германии микроавтобус врезался в толпу людей, отдыхавших на летней площадке в одном из кафе.

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Как сообщает местная полиция, по меньшей мере 4 человека погибли, а число пострадавших колеблется от 30 до 50 человек.

По информации СМИ, вероятный нападавший – водитель транспортного средства застрелился после совершения наезда.

Среди версий, которые рассматривает полиция, есть и террористический акт. На данный момент в городе проводится масштабная операция полиции. Жителям рекомендуют держаться подальше от центральной части города.

Today in #Muenster Germany, hundreds of people were out enjoying a nice outdoor meal in the beautiful spring weather.



When all of a sudden a big van came thundering towards them, smashing right into their dinner tables.



At least 4 dead, around 30 injured.



Thanks Merkel. pic.twitter.com/SYr8LevnQw — PeterSweden (@PeterSweden7) 7 апреля 2018 г.

Впоследствии стало известно, что микроавтобус в толпу людей сознательно направил местный мужчина, у которого было расстройство психики. Так, 49-летний мужчина имел суицидальные наклонности.

Кроме того, внутри фургона был обнаружен подозрительный предмет. Свидетели инцидента рассказали, что видели, как двое неизвестных оставили мфкроавтобус после того, как он въехал в людей. Поэтому правоохранители проверяют информацию – были ли в фургоне другие злоумышленники.

Скрипаль заговорил

Отравленный в британском Солсбери бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль уже может разговаривать и врачи готовят его к разговору с правоохранителями.

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Полиция вскоре сможет поговорить с человеком в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, он в сознании и разговаривает,

– рассказал журналист Sky News.

Отметим, вчера, 6 апреля, Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Накануне в себя пришла и его дочь Юлия, которую отравили вместе с отцом.

Реакция России на заявление "ОУН" о подрыве Крымского моста

В Госдуме России считают, что активисты "Добровольческого движения ОУН" не способны помешать строительству или открытию Крымского моста, который строят российские оккупанты.

6 апреля общественная организация "Добровольческое движение ОУН" заявила, что готова использовать в оккупированном Крыму методы ведения партизанской войны, а ее руководитель Николай Кохановский рассказал о возможности подрыва Керченского моста.

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Так, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что такое заявление Кохановского является провокацией, ведь у него нет возможностей помешать строительству или эксплуатации объекта.

"У нас созданы все силы и средства, которые обеспечат стабильную работу Крымского моста, и все заявления украинских националистов останутся возгласом "нелюдей", чтобы на них еще раз обратили внимание. Большего за этим ничего не будет, потому что у них нет возможностей сделать хотя бы малейшее нарушение строительства, ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации Крымского моста", – отметил он.

Филарет о войне на Донбассе и Путине

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассказал, что Господь допустил войну на Востоке Украины для того, чтобы местные жители, которые больше всего отошли от Бога, обратились и стали верующими.

"Почему, например, Бог допустил эту войну на востоке? Допустил для того, чтобы люди обратились к Господу. Вот почему войны нет в центре, а есть на Донбассе? А потому что на Донбассе люди больше отошли от Бога", – подчеркнул патриарх.

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Также, Филарет заявил, что действия России, и в частности президента Владимира Путина, это мировое зло, но агрессор будет наказан. По его словам, россияне распространяют ложь по всему миру.

"На Донбассе мы не воюем, Крым сам к нам пришел". А потом тот Путин признался, что "я руководил". Так ты когда правду говорил? Когда ты сказал, что "я руководил", или тогда, когда заявлял, что "Крым к нам вернулся добровольно"? Где твоя правда?", – отметил патриарх.

В то же время, Филарет уверен, что зло в виде России-агрессора, непременно будет наказано.

Зло Господь терпит, но до определенной степени. А потом наказывает. И уничтожает его. И поэтому то, что сейчас делается, что сейчас делает мир с агрессором, свидетельствует о том, что пришел конец ему. Увидите – зло будет побеждено,

– уверен Филарет.

Патриарх отметил, что Украина обязательно победит в войне на Донбассе, ведь это "будет победа правды, добра. В истории зло никогда не побеждало".

Схождение Благодатного огня

В Пасхальную субботу, 7 апреля, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Свидетелями этого события стали десятки тысяч верующих со всего мира. Верующие ожидали в храме со свечами, чтобы стать первыми, кто разнесет Благодатный огонь по всему миру.

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Отметим, несколько веков Благодатный огонь считается символом нерукотворного света Воскресения Христова. Огонь появляется ниоткуда и в первые минуты своего возгорания не обжигает рук.

#TerreSainte A 13h16, aujourd'hui, la flamme qui ne brûle pas, vient de s'allumer. Dans le #SaintSépulcre, c'est la liesse générale. Les grecs-orthodoxes fêtent le miracle du #FeuSacré.



At 1:16pm, the #HolyFire which doesn't burn, just lights by itself. pic.twitter.com/n1k8jNMmZp — SOS Chrétiens Orient (@SOSCdOrient) 7 апреля 2018 г.

Впоследствии делегация Киевского патриарха доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Украину. Его ждали несколько сотен прихожан с лампадками и свечами. Люди приехали из разных уголков Украины.

"Я передаю вам эту пасхальную радость и благословение, которое сходит на Украину и всех украинцев. Поэтому будьте счастливы, здоровы и пусть будет мирное небо, пусть победой закончится наше противостояние на Востоке", – сказал Митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Благодатный огонь привезли в Киев