Главные новости 7 июля: умер Левко Лукьяненко, предстоящая встреча Путина и Трампа

На 90 году скончался бывший политзаключенный и отец Независимости Украины Левко Лукьяненко. Начались волнения относительно встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина соответственно. Обнародованы причины катастрофы самолета EgyptAir, что в 2016-м упал в Средиземное море. Такими были главные новости в Украине и мире в субботу, 7 июля.

Отец Независимости Украины ушел в вечность

Днем 7 июля писатель и экс-нардеп Владимир Яворивский рассказывал, что Левко Лукьяненко попал в реанимацию.

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"Дней где-то четыре назад он попал в больницу. И вроде ему стало лучше, я с ним разговаривал, хотя очень трудно он разговаривал. А вот сегодня, 7 июля, жена перезвонила и сказала, что он в реанимации и без сознания", – убеждал он в комментарии 24 канала.

Позже на Facebook-странице Яворивского уже появилось сообщение о смерти Лукьяненко.

"Мы не спасли Левка! Он покинул нас", – отметил литератор.

Также информацию о смерти диссидента подтвердила его жена. По ее словам, он скончался 7 июля в одной из больниц Киева после продолжительной болезни.

Добавим, что за время Независимости Левко Лукьяненко получил звание Героя Украины и был народным депутатом четырех созывов Верховной Рады. Кроме того, он был первым чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде, а также автором "Акта провозглашения независимости Украины".

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Встреча Путина и Трампа: чего ожидать

Накануне встречи американского и российского президентов в НАТО выразили обеспокоенность относительно того, что Трамп может достичь договоренности с Путиным в обход Альянса.

Об этом, в частности, заявил координатор правящей коалиции Германии из трансатлантического сотрудничества Петер Байер. Кроме того, в Берлине уже выразили беспокойство по поводу того, что страны НАТО не были вовлеченными в планирование этого важного события.

"Мы в Альянсе чувствуем большое беспокойство по поводу сделок, которые могут быть достигнутыми на встрече Трампа и Путина", – откровенно заявил Байер.

По его словам, по подобному сценарию события разворачивались перед встречей Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", – добавил политик.

Тем временем, стало известно, о чем будут говорить американский и российский лидеры.

Так, ожидается, что в ходе переговоров сторон будет уделено внимание вопросам контроля за вооружением, военному конфликту на востоке Украины, конфликту в Сирии и вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. К слову, Трамп встретится с Путиным в формате "один на один".

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Почему упал самолет EgyptAir

Французское бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) обнародовало причину катастрофы самолета А320, который 19 мая 2016 года исчез с радаров в Средиземном море.

Тогда самолет Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir осуществлял рейс по маршруту Париж – Каир и упал в Средиземное море примерно в 290 километрах от египетского города Александрия. В итоге все 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа), находившихся на борту, погибли.

В докладе BEA, который был обнародован 6 июля, говорится, что причиной катастрофы самолета рейса MS804 в 2016 году мог стать пожар в кабине пилота.

"В результате быстрого распространения огня в кабине пилота был потерян контроль над воздушным судном", – отмечается в документе.

Французские следователи подтверждают, что в переговорах пилотов говорилось о пожаре на борту.

На некоторых обломках лайнера были обнаружены сажа и следы высокой температуры".

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Милые пингвины

Пользователей сети умилил ролик, на котором влюбленные пингвины прогуливаются по пляжу. На кадрах видно, как птицы "держатся за руки" и пристально смотрят друг на друга.

Видео выложил в Twitter пользователь под ником @freakingdani. По ее словам, запись сделала ее тетя во время отдыха в Южной Африке.

"Моя тетя только что вернулась из Южной Африки. Она прислала мне это видео, которое сняла там. Это пара пингвинов на прогулке", – подписала ролик девушка.