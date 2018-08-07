Главные новости 7 августа: листериоз в Украине, опасное ДТП под Днепром, задержания журналистов

Ухудшилось состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. В Украине зафиксирован летальный случай заболевания опасной инфекционной болезнью листериоз. В ДТП под Днепром из автоцистерны вытекла азотная кислота. В Беларуси правоохранители задержали 8 журналистов оппозиционных изданий. Такими были главные новости вторника, 7 августа.

Состояние Олега Сенцова ухудшилось

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил об ухудшении состояния политзаключенного.

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Он отметил, что в Сенцова упал гемоглобин и начались проблемы с сердцем.



По словам Динзе, Сенцов находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также – очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары,

– добавил адвокат.

Смотрите видео комментария адвоката Олега Сенцова о состоянии режиссера:

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Листериоз в Украине – зафиксирован летальный случай

В Украине зафиксирован первый летальный случай заболевания опасной инфекцией – листериоз.

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Как сообщили в пресс-центре Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на август 2018 года в Украине зафиксировано 2 случая заболевания листериозом.



Первый был обнаружен во Львовской области – заболела девушка 1999 года рождения на ангинозно-септическую форму листериоза. После своевременного лечения она выздоровела.



Второй случай, к сожалению, оказался летальным.



В Киеве мужчина 1949 года умер от листериоза с поражением ткани головного мозга. Произошло это еще в июле.



В ведомстве добавили, что количество больных может увеличиться, поскольку инкубационный период болезни заболевания составляет 70 дней.



В Украину бактерия могла попасть в замороженной кукурузе из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи.

Утечка азотной кислоты в Днепропетровской области

Днем 7 августа на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка под Днепром из автоцистерны вытекла азотная кислота, испарения которой поднялись в воздух в виде оранжевого облака.



По информации чрезвычайников, которые прибыли на место аварии вытекло примерно 4 тонны азотной кислоты.



Спасатели сделали водную завесу для того, чтобы осели пары, утечку кислоты им удалось остановить.



Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Смотрите видео с места утечки азотной кислоты в Днепропетровской области:

Массовое задержание журналистов в Беларуси

В Беларуси задержали уже 8 журналистов оппозиционных изданий TUT.BY и "БелаПАН".



Известно о задержании главного редактора интернет-ресурса TUT.BY Марины Золотовой, задержаны также редактор новостей Анна Калтыгина и журналист агентства "БелаПАН" Татьяна Коровенкова.



Среди задержанных также журналисты Ульяна Бобоед, Галина Власик, Дмитрий Бобрик и Анна Ермаченок. Все они являются сотрудниками редакции TUT.BY.



В Следственном комитете страны объяснили, что поводом для возбуждения уголовного дела стало "сообщение государственного информагентства "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, предоставляемых предприятием одному из его заказчиков".



В Беларуси задержали журналистов оппозиционных изданий

"Слава Украине" станет официальным военным приветствием

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!"



"Слава Украине" станет официальным военным приветствием