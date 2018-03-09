Главные новости: неженское 8 марта, шокирующее самоубийство возле имения Порошенко

8 марта в Украине прошел ряд резонансных протестов, которые завершились инцидентами, правоохранитель, который находился на службе в селе Козин, недалеко от резиденции Порошенко, совершил самоубийство, ночью в Киеве из гранатомета обстреляли ресторан "Лео", вследствие чего произошел пожар. Такими были главные новости в Украине и мире в четверг, 8 марта.

Протесты 8 марта в Украине

В Киеве проходили сразу два шествия за права женщин. Первые – представительницы феминистического движения, которые выступают за права женщин. С другой стороны – противники феминизма, молодые люди, которые поддерживают традиционные методы создания семьи.

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Так, на Михайловской площади в Киеве собрались участницы марша "Хватит терпеть". Они, в частности, требовали ратифицировать конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. Среди лозунгов участников акции – "Кухня, мода – это не свобода", "Цветы – клумбам, права – женщинам", "Долой фашизм, гомофобию, сексизм".

Кроме того, на той же площади собрались противники женского движения. Они пришли с плакатами "Долой феминизм", "Женщины против феминизма", "Феминизм унижает женщин".

Сюжет 24 Канала о протестах 8 марта в Киеве

Заметим, что в течение самой акции никаких столкновений не было, но после ее окончания неизвестные напали на участниц.

Как сообщает организатор акции Елена Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция. По ее словам, в результате нападения пострадали как минимум 5 человек.

К слову, одна из участниц акции на странице события "Марш женщин 8 марта. Хватит терпеть!" опубликовала фото, на котором ее лицо облито зеленкой.

Сама Шевченко рассказала, что прибыла в участок, где, по ее словам, на нее составляют административный протокол.

"Протокол составляют якобы за один из плакатов. Говорят, что была голая женщина с трезубцем, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела", – отметила активистка.

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Горячо было и в Ужгороде, где тоже напали на участников марша за права женщин, о чем сообщили активисты в соцсетях. В частности, было выложено фото девушки, облитой неизвестным веществом красного цвета. Ярина Денисюк, которая тоже выложила фото с Ужгорода, написала, что девушек облили краской.

Инцидент прокомментировали и в полиции.

“В городской участок доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них – четыре девушки. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения. Задержанных могут обвинить в хулиганстве", – отметил спикер Нацполиции на Закарпатье Владимир Павлюх.

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Обстрел из гранатомета ресторана в Киеве

В ночь на 8 марта в самом центре Киева неизвестные осуществили выстрел из гранатомета в помещение ресторана "Лео", в результате чего в соседних домах повылетали окна и в помещение самого заведения общественного питания произошло возгорание.

Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работали полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа.

Сюжет 24 Канала об обстреле ресторана в центре Киева

В 02:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на улице Владимирской горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. Впоследствии полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана. В результате инцидента никто не пострадал,

– рассказали в Нацполиции Киева.

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Жуткая смерть возле резиденции Порошенко

В полиции только сейчас официально подтвердили, что 23 февраля полицейский, который находился на службе в селе Козин, совершил самоубийство.

Представитель ГУНП в Киевской области Николай Жукович уточнил, что сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции Президента.

Факт такой есть. Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство,

— немногословно прокомментировал инцидент спикер полиции Киевщины.

На вопрос о том, охранял ли этот сотрудник полиции именно резиденцию Президента, Жукович ответил, что "это произошло недалеко от резиденции, но на посту".

Сотрудник полиции полка особого назначения застрелился из табельного оружия.

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СМИ пишут, что полицейского звали Сергей Галасюк, он имел звание старшего сержанта.