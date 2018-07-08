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Главные новости 8 июля: Дуда в Украине, взрыв гранаты во Львове и ДТП с украинцами в РФ

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Главные новости 8 июля: Дуда в Украине, взрыв гранаты во Львове и ДТП с украинцами в РФ
Главные новости 8 июля: Дуда в Украине, взрыв гранаты во Львове и ДТП с украинцами в РФ / Коллаж 24 канала

Президент Польши Анджей Дуда посетил Украину. А Петр Порошенко поехал в Польшу. В жилом доме Львова взорвалась граната, в результате чего погиб человек. В РФ в городе Орел столкнулись микроавтобус с грузовиком: погибли 2 украинцев. .В воскресенье, 8 июля, началась операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры в Таиланде. Такими были главные новости 8 июля в Украине и мире.

Президент Польши приехал в Украину, а Порошенко – в Польшу

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В воскресенье, 8 июля, в Луцк приехал президент Польши Анджей Дуда для участия в мероприятиях по почтению памяти жертв Волынской трагедии.

В частности он побывал в кафедральном соборе святых Петра и Павла, где состоялась месса в честь 75-й годовщины Волынской трагедии 1943-1944 годов.

Дуда Польща Україна
Дуда на Волыни

Во время своего визита Анджей Дуда выступил с речью. Он заявил, что Польша "будет большим другом Украины", а польско-украинские взаимоотношения "надо строить на исторической правде".

Как заверил Дуда, Польша хочет поддержать Украину.

Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность,
– сказал президент Польши.

Он также подчеркнул, что сейчас многие украинцы приезжают в Польшу.

"Мы радуемся этому. Мы приветствуем вас с открытыми руками, приезжайте к нам для туризма; если кто-то должен работать, тоже будет для него место. Мы довольны этим, потому что я верю, что таким образом мы вместе строим процветание наших наций", – добавил Анджей Дуда.

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В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко 8 июля посетил село Сагрынь в Польше, где открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Во время своей речи глава государства заявил, что поддерживает внесение изменений в польский закон "Об Институте национальной памяти", в частности той его части, которая касается украинцев.

Он отметил, что польско-украинский конфликт в 40-х годах прошлого столетия остается "травмой".

Более 70 лет назад украинцы стали жертвой брутальной акции, которую совершили отдельные подразделения польского подполья,
– сказал Порошенко.

Президент Украины призвал украинцев и поляков к взаимному прощению.

"Я убежден, что и в польском, и в украинском обществе есть достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас, ослабляет именно тогда, когда перед обеими нашими странами восстала общая угроза с Востока, когда гибридная война, развернутая против Украины, распространяется Кремлем и на всю Европу", – подчеркнул Порошенко.

Что такое Закон об институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

В жилом доме Львова взорвалась граната, в результате чего погиб человек

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В квартире жилого дома во Львове произошел взрыв гранаты. В результате него погиб 57-летний мужчина, пострадавшую в результате инцидента женщину доставили в больницу.

В 16:41 по адресу Некрасова 57/61, в Лычаковском районе города Львова, взорвалась граната. Погиб 1 человек: мужчина возрастом 57 лет,
– говорится в сообщении Горячей линии города.

Отмечается, что травмы также получила 45-летняя женщина. Диагноз, который поставили пострадавшей медики, – осколочные травмы правого бедра и грудной клетки. Ее госпитализировали.

По информации СМИ, полицию вызвали соседи, которые услышали взрыв. В квартире повреждены стены и потолок.


В этом доме во Львове произошел взрыв

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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В России в ДТП погибли украинцы

На объездной дороге города Орел в России столкнулись микроавтобус с грузовиком. Во время столкновения погибли два человека и еще пятеро получили травмы.

Известно, что среди пассажиров были граждане Украины.

В аварии, которая произошла на улице Итальянская в 6:16, пострадали пять человек, а также двое погибли. Мужчина и женщина, которые погибли в ДТП, были гражданами Украины. Пятеро пострадавших тоже украинцы,
– передали российские информагентства.

Позже в МИД подтвердили гибель украинцев в России.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ по Орловской области, 8 июля в городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины", – сообщил дипломат Василий Кирилич.

Кроме этого, известно, что 4 пострадавших украинцев доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Также, по его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными – по перевозке тел погибших в Украину.

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В России пока выясняют детали инцидента.

В Таиланде из затопленной пещеры вытащили 8 школьников

В воскресенье, 8 июля, началась операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Пока известно, что уже восемь мальчиков спасены.

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Отметим, что в 06:00 (по киевскому времени) команда из 13 специалистов по водолазным работам в пещере, в составе которой иностранные специалисты, таиландские военные и пять наиболее опытных тайских боевых пловцов, отправились в дальние районы пещеры.

рятувальники Таїланд
В Таиланде снова приостановили спасательную операцию

Ранее сообщалось, что из пещеры вынули двоих мальчиков.

Двоих детей уже спасли, они сейчас находятся в полевом госпитале возле пещеры,
– заявил член части аварийно-спасательной группы Тосатхеп Бунтун.

И добавил, что мальчикам предоставляется медицинский осмотр, и они еще не были переведены в больницу Чанграха.

На этот момент известно, что операцию по спасению детей приостановили.

Напомним, команда из 12 подростков-футболистов вместе с 25-летним тренером исчезла в тайской пещере Тхам Луанг в конце июня.

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2 июля стало известно, что все они живы, однако из-за затопления ходов не могут выбраться наружу.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Польши Аварии и ДТП Новости Львова Взрыв Таиланд Анджей Дуда
Источник: 24 Канал
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