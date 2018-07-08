Главные новости 8 июля: Дуда в Украине, взрыв гранаты во Львове и ДТП с украинцами в РФ

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В воскресенье, 8 июля, в Луцк приехал президент Польши Анджей Дуда для участия в мероприятиях по почтению памяти жертв Волынской трагедии.

В частности он побывал в кафедральном соборе святых Петра и Павла, где состоялась месса в честь 75-й годовщины Волынской трагедии 1943-1944 годов.



Дуда на Волыни

Во время своего визита Анджей Дуда выступил с речью. Он заявил, что Польша "будет большим другом Украины", а польско-украинские взаимоотношения "надо строить на исторической правде".

Как заверил Дуда, Польша хочет поддержать Украину.

Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность,

– сказал президент Польши.

Он также подчеркнул, что сейчас многие украинцы приезжают в Польшу.

"Мы радуемся этому. Мы приветствуем вас с открытыми руками, приезжайте к нам для туризма; если кто-то должен работать, тоже будет для него место. Мы довольны этим, потому что я верю, что таким образом мы вместе строим процветание наших наций", – добавил Анджей Дуда.

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В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко 8 июля посетил село Сагрынь в Польше, где открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Во время своей речи глава государства заявил, что поддерживает внесение изменений в польский закон "Об Институте национальной памяти", в частности той его части, которая касается украинцев.

Он отметил, что польско-украинский конфликт в 40-х годах прошлого столетия остается "травмой".

Более 70 лет назад украинцы стали жертвой брутальной акции, которую совершили отдельные подразделения польского подполья,

– сказал Порошенко.

Президент Украины призвал украинцев и поляков к взаимному прощению.

"Я убежден, что и в польском, и в украинском обществе есть достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас, ослабляет именно тогда, когда перед обеими нашими странами восстала общая угроза с Востока, когда гибридная война, развернутая против Украины, распространяется Кремлем и на всю Европу", – подчеркнул Порошенко.

Что такое Закон об институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

В жилом доме Львова взорвалась граната, в результате чего погиб человек

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В квартире жилого дома во Львове произошел взрыв гранаты. В результате него погиб 57-летний мужчина, пострадавшую в результате инцидента женщину доставили в больницу.

В 16:41 по адресу Некрасова 57/61, в Лычаковском районе города Львова, взорвалась граната. Погиб 1 человек: мужчина возрастом 57 лет,

– говорится в сообщении Горячей линии города.

Отмечается, что травмы также получила 45-летняя женщина. Диагноз, который поставили пострадавшей медики, – осколочные травмы правого бедра и грудной клетки. Ее госпитализировали.

По информации СМИ, полицию вызвали соседи, которые услышали взрыв. В квартире повреждены стены и потолок.