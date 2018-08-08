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Главные новости 8 августа: Сенцов в критическом состоянии, сотрудничество Порошенко и Манафорта

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Главные новости 8 августа в Украине
Главные новости 8 августа в Украине / Коллаж 24 канал

В среду, 8 августа, стало известно, что политзаключенный Олег Сенцов находится в критическом состоянии и почти на встает. В команде Президента Украины Петра Порошенко дали разъяснения по его сотрудничеству с политтехнологом Полом Манафортом. У КПВВ "Марьинка" произошел взрыв. "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню независимости. Такими были главные новости 8 августа в Украине.

Состояние Сенцова

Сестра незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила значительное ухудшение состояния здоровья политзаключенного. Каплан через адвоката получила новое письмо от брата, где тот написал, почти не встает.

Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит,
– написала в Facebook двоюродная сестра Сенцова.

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В письме режиссер объяснил, что отказывается от перевода в гражданскую больницу, поскольку считает, что может просто не пережить этап.

Олес Сенцов помирає критичний стан

Олег Сенцов находится в критическом состоянии

На ухудшение состояния Сенцова отреагировали в МИД Украины и призвали "партнеров усилить давление на РФ для его освобождения".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с призывом к обсуждению любых условий обмена Олега Сенцова.

"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", – призвала украинский омбудсмен.

Сотрудничество Порошенко и Манафорта

Представительница Администрации Президента Украины Дарья Худякова подтвердила встречу главного стратега избирательной кампании Петра Порошенко в 2014 году с командой политтехнолога из США Пола Манафорта, которого судят по подозрению в финансовых преступлениях.

"Была встреча, но не дальнейшие отношения", – отметила представительница АПУ.

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Больше подробностей Худякова предоставить отказалась, отметив, что информацию может предоставить народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Гринев, который в 2014 году был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.

Порошенко і Манафорт

Порошенко и Манафорт

В свою очередь Гринев заверил, что Манафорт не давал консультаций Порошенко. По словам нардепа, Манафорт очень хотел работать на Порошенко и даже разработал стратегию, но в "домайданной" парадигме с классическим делением на Восток и Запад.

Он предлагал свои услуги... Манафорт разработал стратегию, которая была представлена ​​мне, как руководителю предвыборной кампании, но она нас не заинтересовала,
– отметил Гринев.

Комментируя информацию о том, что Манафорт якобы оказывал "бесплатные услуги Порошенко", депутат сказал: "Наверное, именно в полушутливом слове "бесплатно" и скрыт ответ. Манафорт очень хотел работать с Порошенко во время президентской кампании".

Накануне первый свидетель по делу Пола Манафорта Тед Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на Петра Порошенко.

Взрыв возле КПВВ "Марьинка"

8 августа неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" прогремел взрыв. В результате инцидента, который произошел около 15:00, пострадал работник Госпогранслужбы Украины.

Взрыв был, подробностей не могу сказать... Могу только сказать, что погибших нет, к счастью. К сожалению, ранен пограничник – его состояние средней тяжести,
– рассказал представитель ГНСУ Андрей Демченко.

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Взрыв возле КПВВ "Марьинка" (иллюстративное фото)

Еще один инцидент с пограничниками произошел на Закарпатье. Так, вблизи населенного пункта Большой Бычков, что за считанные километры от границы с Румынией, контрабандисты стреляли из травматического оружия в работника ГНСУ. Все потому, что пограничники пытались помешать контрабандистам переместить через границу товары с помощью квадрокоптера.

Двух нападавших удалось задержать, личность третьего пока устанавливается. Оружие, из которого стреляли в пограничника, изъяли.

Дополнительные поезда

На выходные по случаю Дня независимости украинцы смогут больше путешествовать по Украине железной дорогой – "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда. Говорится о назначении 4 дополнительных поездов.

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Додаткові поїзди на 24 сеерпня

График дополнительных поездов ко Дню независимости (чтобы увеличить изображение, нажмите на него)

Теги: Новости политики Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Транспорт железная дорога Укрзализниця Марьинка Госпогранслужба Взрыв Администрация Президента Пол Манафорт Петр Порошенко Украина – Россия
Источник: 24 канал
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