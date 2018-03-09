Главные новости 9 марта: скандальное задержание Рубана и избиение нардепа Левченко

В Украине задержали и 9 марта взяли под арест руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. В Киеве избили народного депутата от "Свободы" Юрия Левченко. В Южной Корее стартовали зимние Паралимпийские игры-2018. В Украине отметили 204-летие со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Такими были главные новости 9 марта в Украине и мире.

Задержание Рубана

Еще утром 8 марта на контрольном пункте "Майорск", между оккупированной Горловкой и освобождённым Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе, за рулем которого был Рубан, нашли кучу оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты.

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Как утверждает следствие, Рубан планировал устроить теракты в центре Киева, атаковав Верховную Раду во время того, когда там будет находиться Президент Украины Петр Порошенко. Как утверждает сам Рубан, он просто сел за руль автомобиля, о чем его попросил офицер с позывным "Кедр", а вот откуда в этом автомобиле появилось столько оружия – Рубан не знает.

После задержания Рубана поместили в СИЗО Мариуполя, а впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Арестованный Владимир Рубан

По данным военной прокуратуры, Рубан приобрел оружие, с которым он был задержан, с помощью знакомства с лидером донецких боевиков Александром Захарченко. Последний, кстати, рассказал, что контактировал с Рубаном давно и эти контакты касались вопроса обмена пленными. К слову, задержание Рубана раскритиковал бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер. Он заявил, что Рубан "был единственным, с кем можно было иметь дело в отношении обмена пленными". О благосклонном отношении боевиков к Рубану сообщила и нардеп Украины Ирина Геращенко.

Добавим, что на суде об избрании меры пресечения Рубану побывала нардеп Надежда Савченко, которая обратилась к задержанному со словами: "Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер". К слову, в деле Рубана как соучастник фигурирует помощник Савченко, который написал заявление на увольнение, Олег Мезенцев.

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Отметим, имя Владимира Рубана неоднократно связывали с участником Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске и кумом президента России Владимира Путина – Виктором Медведчуком. По информации СМИ, Рубан был участником организации Медведчука "Украинский выбор", но позже вышел из нее и зарегистрировал общественную организацию "Офицерский корпус". Сам Рубан открещивается от связей с Медведчуком.

Избиение Левченко

В пятницу во время акции против незаконной застройки в Киеве на Татарке (название исторической местности) неизвестные напали на внефракционного народного депутата Юрия Левченко, который является членом политсовета объединения "Свобода". Об этом сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

"Мы вместе с жителями с 3:30 утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко. Еще вплотную несколько раз в глаза баллоном брызгали, у него теперь есть подозрение на ожог. Только что отвез его в больницу", – сообщил Кутняк.

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В свою очередь в полиции озвучили свою версию инцидента. Так, по данным правоохранителей, в Киеве работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли Левченко и Кутняк, "которые пытались бросить бутылку с горючей смесью". В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители.

Впоследствии в полиции добавили, что задержали 7 участников инцидента с избиением Левченко и доставили их в управление полиции. Также в МВД отметили, что начали уголовное производство по статье "хулиганство".

Старт Паралимпиады-2018

В корейском Пхёнчхане начались зимние Паралимпийские игры-2018. На соревнованиях людей, которые, несмотря на инвалидность, активно занимаются спортом высоких достижений, будут участвовать и украинцы, которые традиционно входят в число топ-сборных. К слову, еще 8 марта в олимпийском городке торжественно подняли украинский флаг.

В этом году наши соотечественники будут выступать в трех видах спорта – биатлоне, горнолыжном спорте и лыжных гонках. Мы подготовили календарь соревнований, чтобы Вы могли поболеть за украинских спортсменов.

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Расписание соревнований Паралимпиады-2018

Всего на Олимпиаде должны разыграть 80 комплектов наград. Завершатся соревнования 18 марта. Заметим, что право получить медали спортсмены будут иметь в шести дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, следж-хоккее.

День рождения Шевченко

9 марта в Украине отметили 204-летие со дня рождения знаменитого поэта Тараса Шевченко. По этому случаю можно было бесплатно воспользоваться киевским метрополитеном со станций "Площадь Независимости" и "Тарас Шевченко". Платой за проезд была декламация стихотворения Кобзаря.

Отметим, что цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве традиционно планировал возложить Президент Украины Петр Порошенко. Однако сделать это ему помешали активисты. Так, сторонники политика Михаила Саакашвили прорвали кордон охраны, выставленной с металлоискателями вокруг парка Шевченко, поэтому президент не смог осуществить своих планов.

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Так же память Шевченко 9 марта почтили в аннексированном Крыму – к памятникам принесли букеты цветов в Севастополе, Ялте, Керчи и Симферополе. Отметим, что в Ялте к памятнику в сквере имени Тараса Шевченко активисты положили букеты цветов с сине-желтыми лентами.

В Симферополе память Кобзаря почтили активисты Украинского культурного центра, которые постоянно испытывают давление со стороны оккупантов. Отметим, возле памятника Шевченко так называемая местная "власть" установила вебкамеру для фиксации лиц.

Севастополь, Керч, Сімферороль, 09.03.18

Квіти до пам'ятника Шевченку на честь дня народження поета pic.twitter.com/9m7FRonW6V — Сектор Крыма (@SectorCrimea) 9 марта 2018 г.

Между тем во Львове более 40 хоровых коллективов города и области объединились и вместе исполнили "Завет" и "Думы мои". Также во Львове прошел конкурс двойников Шевченко, которых было 17. Читали стихи Шевченко не только его двойники. Подойти к микрофону и продекламировать любимые строки из Тараса "Кобзаря" могли все желающие.