Главные новости 9 мая: инциденты в День Победы, новые данные об отравлении детей в Черкассах

В среду, 9 мая, в Украине было очень неспокойно из-за проведения акций ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне: произошли столкновения, скандалы и провокации. Детям, которые массово отравились на школьной линейке в Черкассах, лучше. Европейские букмекеры сделали новый прогноз относительно победителя Евровидения-2018. Такими были главные новости 9 мая в Украине и мире.

9 мая в Украине и России

В массовых мероприятиях к 9 мая в разных городах Украины приняли участие более 460 тысяч человек в усиленном режиме работали 27 тысяч правоохранителей. При этом 28 человек было задержано и доставлено в отделы полиции, а против 5 человек возбуждены уголовные дела.

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Сначала в Киеве было задержано 2 активистов националистической организации C14 во время марша "Бессмертного полка". Один из них, Сергей Мазур, заявил, что его задержали из-за того, что его футболка имеет символику организации. В полиции же сообщают, что 2 людей в Киеве задержали за использование запрещенной символики, еще 2 – за попытку пройти без проверки на территорию, где проходят массовые мероприятия. Кроме этого, 1 человека задержали с оружием на плече.



Отметим, что во время акции "Бессмертный полк" полиция также задержала мать погибшей бывшей народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной – Елену Бережную. На одежде Елены Бережной была запрещенная "георгиевская ленточка". Во время задержания женщина сопротивлялась и даже упала, но правоохранителям все же удалось поместить Бережную в автомобиль патрульной полиции. Полиция составила на нее админпротокол.



Задержание Елены Бережной в Киеве 9 мая

Не обошлось без инцидентов и в других городах Украины. Так, во Львове на Марсово поле пришел человек в футболке с надписью "СССР". Полиция забрала мужчину в автозак.



В то же время в Одессе участники акции "Бессмертный полк" скандировали "Донбасс, мы с тобой", "Одесса – город-герой", "Одесса – русский город" и даже "Слава президенту Путину". Многие имели "георгиевские ленточки". Полиция задержала нескольких из них, а также – человека, который применил газовый баллончик против оппонента. Также по Одессе ездил автомобиль с яркой символикой СССР.

Смотрите видео из Одессы 9 мая, где люди прославляли Путина:

Между тем в Днепре пенсионеры напали на полицейских, ведь правоохранители запретили членам "Союза советских офицеров" положить венок в виде звезды к памятнику Генералу Пушкину. Однако после инцидента активисты все же положили венок к монументу. Кроме того, в Днепре полиция составила протокол о правонарушении на активиста за "чучело сепаратиста", на которое была прикреплена "георгиевская ленточка".

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А в Житомире активисты провели шествие, во время которой был развернут флаг с надписью "На Москву". Этот флаг спровоцировал беспорядки.



В оккупированном Донецке российские оккупационные силы провели традиционный военный парад. На улицу была выведена военная техника. Отметим, что украинские электронные СМИ транслировали этот парад оккупантов, за что глава СНБО Александр Турчинов анонсировал санкции против медиа. В это же время в Луганске 9 мая людям на улицах раздавали проукраинские листовки.



Традиционный военный парад состоялся и в Москве на Красной площади. В нем приняли участие 13 тысяч человек, 160 единиц военной техники и 75 воздушных судов.



Во время этого парада случился инцидент с участием охраны президента РФ Владимира Путина. Так, работник Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к Путину. Представитель хозяина Кремля назвал этот инцидент "непреднамеренной случайностью".

Как охрана вытолкала ветерана-генерала, который хотел подойти к Путину, но потом все закончилось хорошо. pic.twitter.com/kGSo9NN6p4 — Рустем Адагамов (@adagamov) 9 мая 2018 г.

Добавим, что с утра 9 мая в Киеве активисты "Национального корпуса" под стенами "Интера" требовали лишить телеканал лицензии. Причиной этому стали пропагандистские заявления, которые накануне в видеоролике озвучили ведущие праздничного концерта, который таки вышел в эфир 9 мая. Так, одним из требований пикетчиков было снятие с вечернего эфира "Интера" к 9 мая пропагандистского, антиукраинского контента. Отметим, что телеканал не прислушался к требованиям активистов и таки запустил в эфир скандальный концерт.

Массовое отравление детей в Черкассах

9 мая в Черкассах из реанимации в стационар перевели 11 детей, пострадавших в результате массового отравления на территории школы.



"По состоянию на 12:00 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар", – сообщили в ГСЧС.

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По данным чрезвычайников, главной версией отравления остается локальное распыление неизвестного вещества.



В свою очередь в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что на стационарном лечении находится 56 человек, в том числе 54 ребенка. Дети чувствуют себя значительно лучше – их состояние удовлетворительное.

Статус по Черкасах на 18:00: всіх дітей перевели із відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. На стаціонарному лікуванні перебуває 56 людей, зокрема 54 дитини. Діти почуваються значно краще - їхній стан задовільний. — Уляна Супрун (@usuprun) 9 мая 2018 г.

Как рассказал помощник руководителя ГСЧС Черкасской области Константин Проценко, распыленное вещество, которое привело к массовому отравлению детей, было легким по составу. Вероятно, это вещество не было боевым.

Состояние пострадавших не тяжелое. Это означает, что вещество, которое там было, скорее всего относится к хулиганским действиям. Оно не является ни ядовитым, скажем в прямом смысле, и не боевым, или специально подготовленным для того, чтобы нанести людям вред. Это вещество очень легкое в плане влияния, и это означает, что оно состоит из нескольких, а, возможно, только двух составляющих,

– рассказал Проценко.

Прогнозы относительно победителя Евровидения-2018

Финал Евровидения-2018 уже не за горами, состоится он 12 мая во Лиссабоне. Перед ним, 10 мая, состоится полуфинал песенного конкурса. Следовательно, европейские букмекеры сделали новый прогноз относительно победителя Евровидения-2018. Эксперты считают, что победу может одержать певица Элени Фурейра (Eleni Foureira) с Кипра.



Элени Фурейра (Eleni Foureira) выступит на музыкальном конкурсе с песней Fuego. По результатам первого полуфинала певица получила билет в финал, где во второй части действа сможет представить свою страну конкурсной песней.

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Евровидение 2018 – Eleni Foureira – Fuego – Кипр: смотрите видео выступления