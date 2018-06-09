Главные новости 9 июня: Возврат Росии в G8, разговор Порошенка с Путиным, танковые соревнования

Страны-участницы G7 выразили свою позицию относительно возвращения России в "Большую восьмерку". Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На международных соревнованиях "Strong Europe Tank Challenge 2018" в немецком Графенвере украинские военные завоевали 8 место. Такими были главные новости пятницы, 9 июня, в Украине и мире.

Возвращение России в "Большую восьмерку"

Европейские страны-участницы "Большой семерки" единогласно выступили против восстановления России в этом клубе, несмотря на то, что накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал поддержать возвращение России в "Большую восьмерку".

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Помощник президента Франции Эммануэля Макрона отметил, что европейцы выражают общую позицию против возвращения России в состав "Большой восьмерки".

Он также добавил, что лидеры стран "Большой семерки" оставляют открытой возможность для установления диалога с Москвой.

Соответствующую позицию в отношении России во время саммита "Большой семерки" в Канаде согласовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте.

Напомним, 8 июня новоизбранный премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в состав стран G8. Конте отметил, что это в интересах каждого.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 червня 2018 р.

Глава МИД России Сергей Лавров самоуверенно заявил, что Россия никогда не просилась обратно в "Большую восьмерку" после принятия решения о ее исключении из состава организации.

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Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в "восьмерке" больше не участвовали и вернулись в свой формат "семерки", мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах. И особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы,

– подчеркнул Лавров.

Лавров отметил, что Россия больше рассчитывает на формат G20, назвав его механизмом достижения консенсуса и наиболее перспективным форматом многосторонней дипломатии.

Напомним, в пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была удалена оттуда из-за аннексии Крыма.

Телефонный разговор Порошенко с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко 9 июня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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В пресс-службе президента сообщили, что лидеры стран обсуждали освобождение из русского плена украинских политзаключенных, содержащихся как на территории России, так и в оккупированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку укринцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья,

– говорится в сообщении.

Путин с Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

По сообщениям пресс-службы Путина телефонный разговор инициировала украинская сторона. У Путина добавили, что в разговоре говорилось о минских соглашениях и предстоящей встрече глав МИД в Берлине.

Президент України закликав якнайшвидше звільнити українських політв'язнівhttps://t.co/xdPffBrKAG — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 червня 2018 р.

Позже стало известно, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова по поручению президента Петра Порошенко в ближайшее время планирует посетить украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

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По словам Денисовой, согласно договоренностям между Порошенко и Путиным, сейчас готовится список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены двух стран.

Мы уже говорили с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Сейчас согласовываем дату, когда я поеду в РФ, а она, в свою очередь, приедет в Украину. Поездки будет две. Сначала я поеду в Россию. Затем я посещу Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма,

– рассказала Денисова.

Украина на танковых соревнованиях

На международных соревнованиях "Strong Europe Tank Challenge 2018" на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе в немецком Графенвере украинские военные завоевали 8 место. Победителями стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии.

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В финальный день программа для всех команд была одинакова: первый этап – полоса препятствий, дальше была спортивная эстафета, во время которой участники на скорость переносили различные элементы танка, передает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Во внимание принимались меткость и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.

В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. За отдельную номинацию "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

Украину на соревнованиях представлял танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины. В зачетной таблице украинцы заняли восьмое место.

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