Главные новости 10 марта: статус для Украины от НАТО и первые победы на Паралимпиаде

В субботу, 10 марта, стало известно, что НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. СБУ сообщила о причастности руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана к деятельности российской пропаганды в Украине. Украинская сборная завоевала 5 медалей в первый день Паралимпиады-2018. Такими были главные новости 10 марта в Украине и мире.

Статус от НАТО

Стремление Украины к обретению полноценного членства в НАТО официально признано. Североатлантический альянс предоставил Украине статус страны-аспиранта.

"На сегодня 4 страны-партнеры заявили о своих стремлениях к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", — говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

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На сайте разъясняется статус "страны-аспиранта" (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина.

Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО относительно их стремления к членству и связанных с этим реформ,

— говорится в пояснении.

Украина получила статус страны-аспиранта НАТО

Как рассказал глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко, статус страны-аспиранта в НАТО для Украины не предусматривает особых требований к официальному Киеву.

"Ничего отдельного, специального от нас не требуется, но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом (по вступлению в Альянс) является План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Его мы будем просить отдельно", — рассказал Пристайко.

Продолжение истории с Рубаном

СБУ сообщила, что задержанный накануне с арсеналом оружия и подозреваемый в подготовке терактов руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан в 2004-2005 годах создал ряд издательских и полиграфических предприятий, которые за спонсорские средства из России выдавали пророссийские агитационные материалы.

В спецслужбе уточнили, что полученные средства Рубан тратил на издание и распространение периодики, учебников и литературы о величии России и ее президента Владимира Путина.

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В 2013 году Рубан начал работать в организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. В этой организации Рубан продвигал идеи федерализации Украины, вступления в Таможенный союз и отказа от евроинтеграции. Отмечается, что с началом Революции Достоинства Рубан осуждал Евромайдан.

Рубан был членом "Украинского выбора"

В СБУ сообщили о попытках скрыть связь Рубана с "Украинским выбором". Для этого информация о персональном участии Рубана в деятельности организации была удалена из соответствующего медиа-ресурса. Однако эти данные сохранились в кэшированных версиях и восстановлены через возможности веб-архивов.

Кроме того, сообщается, что ОО "Офицерский корпус", которую возглавляет Рубан, была создана еще в 2012 году, а официально зарегистрирована в 2013 году. До начала Евромайдана сайт организации публиковал пророссийские материалы. Однако с 2013 года тематика статьи на сайте "Офицерского корпуса" изменилась на проевромайдановскую, а впоследствии — на антисепаратистскую.

Несмотря на то, что Рубан лично негативно высказывался о Евромайдане и перспективах евроинтеграции Украины, 6 декабря 2013 года организация "Офицерский корпус" демонстративно присоединилась к Самообороне Евромайдана.

Паралимпиада-2018

Украинские биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Игорь Рептюх, Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Ляшенко выиграла "бронзу" в гонке на 6 километров (стоя). "Золото" и "серебро" — у россиянок Екатерины Румянцевой и Анны Милениной, которые выступают как "нейтральные паралимпийские спортсмены".

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В первый день Паралимпиады-2018 украинская сборная получила 5 наград

Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 километра (стоя). Украинец преодолел дистанцию ​​с 1 недостатком за 19 минут 27,6 секунды. "Золото" получил француз Бенджамин Девиет, а "серебро" — спортсмен из Канады Марк Арендц.

Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды. "Золото" — у спортсменки под нейтральным флагом Михайлины Лысовой, "бронза" — у Светланы Сахненко из Беларуси.

Виталий Лукьяненко принес Украине первое "золото", выиграв спринт среди мужчин с проблемами зрения. "Бронза" — у Анатолия Ковалевского.

Следовательно, после первого дня соревнований Украина занимает 4 место в медальном зачете (1 "золото", 1 "серебро", 3 "бронзы"), лидируют США (3-1-1).