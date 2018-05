Главные новости 10 мая: встреча Порошенко, скандал с "Интером", Евровидение-2018

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель в Аахене. В Козине под Киевом активисты устроили пикет возле дома нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина в связи со скандальным концертом на "Интере". Украина прошла в финал Евровидения-2018. Такими были главные новости 10 мая в Украине и мире.

Встреча Порошенко, Меркель и Макрона

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил 10 мая в Аахене с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном "дорожную карту" имплементации минских соглашений с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН.

"Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, "дорожную карту" имплементации минских договоренностей с обязательным элементом использования миротворцев", – сказал Порошенко после встречи.

Глава Украинского государства отметил, что как показывает практика, компонент безопасности минских соглашений "невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе".

По словам Порошенко, Меркель и Макрон поддержали эту позицию, что ранее сделали и США.

Президент Украины также убежден, что Россия должна поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН с учетом минских договоренностей и введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса.

Мы четко заявляем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко зафиксирована "дорожная карта" с учетом минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция,

– заявил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер обсудил с Макроном и Меркель введение санкций против России за проведение незаконных выборов на территории аннексированного Крыма.

Очевидно, мы говорили о деоккупации (Крыма) и введении санкций за незаконное проведение выборов... Мы координируем действия, поскольку санкции в отношении имплементации минских соглашений и прекращения агрессии России на Донбассе неразрывно связаны с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма,

– заявил Порошенко.

Добкин с "георгиевской" лентой

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин показал, как отмечал 9 мая в Берлине.

9 мая на своей странице в Facebook депутат похвастался фото и видео, как в столице Германии без проблем носит запрещенную в Украине символику.

На фото Добкин не стесняясь позирует с красным флагом с серпом и молотом и носит "колорадскую ленту".

Михаил Добкин одел "георгиевскую ленту" 9 мая в Берлине Скандал с "Интером"

Телеканал "Интер" снова попал в эпицентр скандала. 9 мая во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "в имена фашистских преступников". За это офис вещателя пикетировали и требовали лишить канал лицензии, а также обещали пикетировать квартиры его владельцев.

10 мая в Козине под Киевом возле дома нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина представители "Национального корпуса" устроили пикет в связи со скандальным концертом.

Во время стычек между активистами и правоохранителями пострадал журналист издания Gazeta.ua Назар Мазилюк – мужчине разбили голову в районе затылка.

Как пишет "Левый берег", представителю СМИ досталось от правоохранителей. Отмечается, что ему голову дубинкой разбил нацгвардеец.



Журналисту разбил голову нагвардеец во время стычек, которые возникли под домом Левочкина

Произошло это, когда члены "Национального корпуса" попытались прорваться к дому через оцепление правоохранителей. Так, активисты говорили с полицейскими в начале улицы. Я подошел, чтобы это отснять. И в один момент все начали толкаться. Полицейские без разбора начали бить всех дубинками. Меня ударил один из силовиков дубинкой в голову,

– рассказал в своем комментарии ресурсу Мазилюк.



Мазилюк уверяет, что силовики били всех, не разбираясь

По его словам, первую помощь ему оказали на месте коллеги, и он собирается писать заявление в полицию.

"Мы сейчас смотрим, получали ли правоохранители какие-то повреждения", – добавил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Украина в финале Евровидения-2018

Финал Евровидения 2018 состоится 12 мая 2018. По результатам первого полуфинала, определились первые 10 финалистов, а по результатам второго полуфинала определилась другая десятка финалистов. Также в финал автоматически попадает страна-хозяин Португалия, и еще 5 стран-основательниц конкурса.

Второй полуфинал Евровидения-2018 состоялся в четверг, 10 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 18 конкурсантов, 10 из них попали в финал. Первую 10 финалистов определили 8 мая, во время первого полуфинала.

Евровидение 2018: кто прошел в финал

Албания. Eugent Bushpepa – "Mall"

Чехия. Mikolas Josef – "Lie to Me"

Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old"

Израиль. Netta Barzilai –"TOY"

Эстония. Elina Nechayeva – "La Forza"

Болгария. EQUINOX – "Bones"

Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You"

Финляндия. Saara Aalto – "Monsters"

Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – "Together"

Кипр. Eleni Foureira – "Fuego".

Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

Венгрия. AWS – "Viszlát nyár"

Украина. MELOVIN – "Under the Ladder"

Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love"

Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

Дания. Rasmussen – "Higher Ground"

Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

Нидерланды. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Евровидение 2018: онлайн-трансляция второго полуфинала

На Евровидении 2018 Украину представляет 21-летний исполнитель из Одессы – MELOVIN (Константин Бочаров).

MELOVIN – "Under The Ladder": смотрите видео

Вероятным победителем конкурса называют конкурсантку из Израиля – Netta Barzilai.

Отметим, что участница Евровидения от России Юлия Самойлова с песней I Will not Break по итогам голосования не сумела пробиться в финал песенного конкурса Евровидение-2018.