Главные новости 10 июля: конец спасения детей в Таиланде, скандал с "Слава Украине" продолжается

В Таиланде завершилась операция по спасению детей из затопленной пещеры. Скандал со "Слава Украине" в исполнении представителей сборной Хорватии набрал серьезные обороты. В Киеве похоронили отца Независимости Украины Левка Лукьяненко. Такими были главные новости 10 июля в Украине и мире.

Спасение детей в Таиланде: все прошло успешно

10 июля в Таиланде завершилась операция по спасению детей, которые не могли выбраться из затопленной пещеры. В итоге спасателям удалось эвакуировать всех 12 мальчиков и их футбольного тренера.

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Заметим, что дети застряли в пещере, куда пошли на экскурсию, еще в конце июня. Спасатели со своей стороны отмечали, что 10 июля – последний день, когда критически важно достать их оттуда, потому что в стране ожидаются дожди, которые могли бы полностью затопить пещеру.

В целом операция по спасению проходила в три этапа. В воскресенье, 8 июля, первыми вывели слабых мальчиков, а в последим вышел тренер.

Известно, что во время эвакуации из пещеры каждого ребенка сопровождали два водолаза. Сейчас всех пострадавших доставят в больницу.

Смотрите сюжет 24 канала о ходе операции в Таиланде

"Слава Украине" по-хорватски

После победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все же оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение".

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К слову, Вукоевич подчеркнул, что он сам заплатит штраф, хотя экс-советник министра молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер сообщил об открытии счета для сбора средств. Вызвался заплатить за Вукоевича и президент ФФУ Андрей Павелко, который даже в совет пришел в форме сборной Хорватии.

"Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. В ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", – отметил Вукоевич.

Между тем, в Министерстве иностранных дел считают, что в ФИФА поступили позорно.

"Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это – позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж", – заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев .

Зато международная футбольная организация решила повторно рассмотреть инцидент с Видой за возглас "Слава Украине!", а все потому, что было опубликовано еще одно видео с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, где он снова здоровается патриотическим в отношении Украины приветствием.

Добавим, что 10 июля украинские активисты собрались под посольством Хорватии с требованием не увольнять футболиста Огнена Вукоевича за лозунг "Слава Украине".

Сюжет 24 канала об акции под посольством Хорватии в поддержку Вукоевича

Левко Лукьяненко ушел в вечность

Во вторник, 10 июля, в клубе Кабинета министров Украины началось прощание с украинским диссидентом, Героем Украины и автором Акта провозглашения независимости Украины Левком Лукьяненко.

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Так, под домом правительства собралось тысячи людей, чтобы попрощаться с Героем Украины Левком Лукьяненко. Среди них присутствовали родные и близкие, собратья, которые вместе с ним в 70-х годах сидели в советских тюрьмах. Также пришли люди, которые вместе с ним в 1991 году поднимали флаг Украины и провозглашали независимость.

Киев провел в последний путь Лукьяненко

После того, как завершилась церемония прощания, процессия отправилась во Владимирский собор. На отпевание пришли Президент Украины Петр Порошенко с женой.

Похоронили же Льва Григорьевича на Байковом кладбище.

Лукьяненко похоронили на Байковом кладбище в Киеве

Как прощались и хоронили Левко Лукьяненко в Киеве: видео