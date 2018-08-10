Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ

Киевский райсуд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в отношении истязания людей. На Запорожье произошло ужасное ДТП с отдыхающими, в котором погибло 6 человек, среди них – дети. Украинского политзаключенного Владимира Балуха в изоляторе в Крыму навестила мать. В Украине представили новую самоходную гаубицу "Богдана". Такими были главные новости 10 августа

Суд закрыл дело Кернеса

Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского главы Геннадия Кернеса и его охранников в отношении истязания людей.

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Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского главы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и прекратил уголовное дело.

Это решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Полтавской области в течение 7 дней со дня его оглашения.

По факту закрытия судом дела Кернеса в ГПУ уже открыли уголовное производство.

Это резонансное событие уже прокомментировал сам городской глава Харькова.

Я ожидал оправдание. Почему. Потому что три года мы могли видеть всех свидетелей... Ни один свидетель ничего не сказал. Доказательств нет,

– заявил Кернес.

Смертельное ДТП на Запорожье

В Запорожской области на трассе Харьков – Симферополь днем 10 августа произошла ужасная авария, жертвами которой стали шесть человек.

Столкнулись грузовик и микроавтобус с пассажирами.

Маршрутка с людьми возвращалась из курортной Кирилловки в Запорожье.

Сначала сообщалось о 5 погибших пассажирах микроавтобуса, однако впоследствии количество жертв возросло до шести человек, среди которых пятеро детей.

По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Запорожье:

Водителя грузовика задержали.

Балуху разрешили встретиться с матерью

Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже почти 150 дней, смогла навестить сына в изоляторе временного содержания в оккупированном Крыму.

По словам матери политзаключенного, Владимир Балух выглядит очень плохо.

Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет. Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит, как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю что и он болел, и поясница болела, и нога, и вообще все было плохо, а он мне говорил что все хорошо,

– рассказала Наталья Балух после посещения сына.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Новая украинская САУ "Богдана"

Украинские оборонные предприятия построили по стандартам НАТО новую самоходную гаубицу "Богдана".

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на Житомирском полигоне ВСУ, где проходили испытания пушки.

Турчинов сообщил, что "Богдана" имеет "натовский 155-миллиметровый калибр".

"Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", – подчеркнул секретарь СНБО.