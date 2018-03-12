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Главные новости 11 марта: второе золото на Паралимпиаде, активисты приехали к Авакову

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Главные новости 11 марта в Украине и мире
Главные новости 11 марта в Украине и мире

Уже во второй день Паралимпийских игр, 11 марта, сборная Украины получила очередную золотую медаль. Активисты устроили пикет у дома Арсена Авакова. В Киевском ресторане устроили драку из-за девушки. Такими были главные новости в Украине и мире 11 марта.

Еще одно золото

Уже во второй день Паралимпийских игр сборная Украины завоевала еще одну золотую медаль. В лыжных гонках на 15 километров среди мужчин стартовало сразу два украинца – Максим Яровой и Тарас Радь.

Они оба пришли к финишу, однако по правилам соревнований, о том кто стал победителем сообщают только в конце. Им стал украинец Максим Яровой.

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Второе место у американского спортсмена, третье – у корейца.

Другой наш соотечественник Тарас Радь в итоге занял седьмое место.

Пикет под окнами Авакова

11 марта в Киеве активисты прибыли к "Крепости", где, по данным журналистов, проживает глава МВД Арсен Аваков. "Крепость" – это комплекс специальных объектов МВД с особым режимом деятельности.

Правда сам Аваков утверждал, что живет в гостиничном номере. Однако по данным журналистов программы "Схем", в 2016 году министр "улучшил свои жилищные условия" и поселился в "Крепости" в Киеве, куда и приехали автопробегом участники акции.

На месте происшествия присутствуют как протестующие, так и журналисты с блогерами. Среди участников акции не наблюдаются никаких партийных флагов. Протестующие требовали отставки Авакова.

Массовая драка из-за девушки

В ночь на 11 марта в киевском ресторане L'Kafa, вспыхнула массовая драка. Участие в схватке приняли сразу 14 человек.

По информации СМИ, ночью в ресторан зашли 8 мужчин в возрасте 30-45 лет. Они сразу пошли танцевать. Один из мужчин толкнул девушку, которая тоже отдыхала в заведении. К этому мужчине мгновенно подпрыгнул другой мужчина, который сидел за столиком вместе с друзьями, и ударил обидчика по лицу.

Охранник заведения рассказал, от удара мужчина упал на вешалку и разбил голову. После этого члены обеих компаний начали драться. Схватку прекратил персонал ресторана.

Работники заведения вызвали "скорую", которая госпитализировала избитого мужчину. А мужчину, который начал драку, задержали работники полиции.

Теги: Новости политики Новости Украины Паралимпиада-2018 Арсен Аваков Новости Киева Полиция Пикет
Источник: 24 Канал
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