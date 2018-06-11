Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России

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Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В субботу, 9 июня, встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина – это Украина!

– подчеркнул политик.

По словам Жебривского, ровно три года назад он был назначен председателем Донецкой области.



"Три невероятно тяжелых, однако насыщенных и интересных года. За это время мне и моей команде удалось внедрить и развивать ряд проектов, ремонтировать дороги, разработать концепцию формирования единого украинского культурного пространства. За эти три года Донецкая область стремительно менялась", – отметил чиновник.



При этом он добавил, что за это время в области было открыто 12 капитально отремонтированных опорных школ, а до 1 сентября откроется еще 12, поэтому до конца 2018 года их будет уже 30.

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"Но главное – оживает украинская сущность Донецкой области. Города и улицы вернули себе исторические названия, в коридорах и кабинетах областной администрации звучит украинская речь, четыре города перевели на украинский все таблички и вывески", – подчеркнул Жебривский.

Кто такой Павел Жебривский?Народный депутат 4-6-го созывов Верховной Рады.

Бывший председатель Житомирской облгосадминистрации (апрель-декабрь 2005 года).

Экс-председатель партии Республиканская платформа (с декабря 2011-го по август 2014-го года). Сложил с себя полномочия председателя партии, чтобы пойти на службу добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта.

Участвовал в боях под Дебальцево, Волноваха и в других городах Донецкой и Луганской области.

После демобилизации в января 2015 года возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.

На должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации пришел ровно три года назад, 11 июня 2015 года.

Отметим, что народный депутат Егор Фирсов в эфире 24 канала заверил, что председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский решил покинуть пост из-за предстоящих президентских выборов, ведь он не захотел "пятнать" себя в фальсификации выборов.



К слову, журналистам 24 канала стало известно, что следующим главой Донецкой области может стать нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

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Новые санкции против России

Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее кибердеятельности.



Решение приняло Министерство финансов США. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.



Под санкции попали Владимир Каганский, которого Минфин США называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

С 2007 года "Дайвтехносервис" поставлял разное подводное оборудование российским ведомствам, в том числе ФСБ. В 2011 году "Дайвтехносервис" получил контракт на создание подводного аппарата для ФСБ стоимостью 1,5 миллиона долларов,

– говорится в сообщении Минфина США.

Также США ввели персональные санкции против Ливии.



Добавим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коминюке по итогам саммита "Большой семерки" (G7). В Госдуме увидели в этом добрый знак для Российской Федерации.



Также 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций, которые Запад ввел против Российской Федерации.

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На встрече "нормандской четверки" впервые обсудят размещение на Донбассе миротворцев ООН

В столице Германии началась встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и России впервые будут обсуждать размещение на Донбассе "голубых касок" ООН.



Такой анонс встречи сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 11 июня перед началом заседания.

Новой темой, о которой мы будем сегодня говорить, станет миссия ООН для восточной Украины. По нашему мнению, она могла бы способствовать мирному процессу и предложить новые рамки,

– отметил глава немецкого МИД.

Кроме этого, он добавил, что Минский процесс надо ускорить, поскольку то, что записано в соглашениях, не выполняется.

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Также он вспомнил свой недавний визит на восток Украины, где люди его спрашивали, когда наконец наступит мир.



"И я не мог дать им удовлетворительного ответа", – признал дипломат.

Что такое Нормандский формат?Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по решению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Трамп-привереда и требовательная Меркель порадовали соцсети

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Социальные сети взорвались волной шуток и мемов на фотографию с саммита лидеров G7, что завершился 9 июня в Канаде. Соответствующее фото было опубликовано на Instagram странице канцлера Германии Ангелы Меркель.