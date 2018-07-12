Главные новости 11 июля: протест владельцев "евроблях" и украинские туристы застряли в Анталии
В Киеве протестовали владельцы автомобилей на европейских номерах. Украинские туристы снова застряли за рубежом: они не могут вылететь из Анталии. На Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли важное решение по Крыму. В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Стало известно о состоянии спасенных детей в Таиланде. Такими были главные новости 11 июля в Украине и мире.
В Киеве протестовали владельцы автомобилей на европейских номерах
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Утром 11 июля в Киеве начался протест владельцев автомобилей на иностранных номерах. Они заблокировали правительственный квартал, поэтому в центре Киева образовались пробки.
В Киев приехали владельцы "евроблях" из всех регионов Украины. Организаторы сообщали о 5000 участниках.
Протестующие требовали отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и принятия закона о растаможивании авто на иностранных номерах на выгодных условиях.
Владельцы "евроблях" называют свою акцию бессрочной, говорят, что будут блокировать правительственный квартал до тех пор, пока их не услышат.
Первое требование – это отмена постановления Кабинета министров от 20 июня №475, которое дала возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен. Второе – принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств,
– отметил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.
Активист добавил, что эти требования нужно выполнить сейчас, ведь эта неделя является последней перед тем, как Верховная Рада пойдет на летние каникулы.
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"Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты №8487 и 8488, чтобы они уже были зарегистрированы. Ведь повестка дня дает возможность поставить дату отчета. Если мы не внесем в повестку дня, то мы не сможем рассмотреть его до принятия нового бюджета. Поскольку изменения в Налоговый и Таможенный кодексы принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета", – добавил Ярошевич.
Пользователи соцсетей опубликовали фото акции в центре Киева
По его словам, акция протеста будет проводиться бессрочно, и в ней будут участвовать еще больше владельцев авто с иностранной регистрацией.
"Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас лишь небольшая часть, которую мы смогли собрать за сутки, но многие люди не успели отпроситься с работы или доехать", – сказал он.
Бессрочная акция владельцев авто на иностранных номерах
Также, Ярошевич добавил, что владельцы авто на "евробляхах" будут митинговать только правительственный квартал в Киеве, ведь они "давят только на законодательную и исполнительную власть, то есть на Кабмин и Верховную Раду".
Украинские туристы не могут вылететь из Анталии
Из турецкой Анталии уже двое суток не могут вылететь 543 украинских туриста. Все из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком.
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По состоянию на 16:00 11 июля 2018 в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны были вернуться 543 граждане Украины на Родину,
– отметил украинский дипломат Василий Кирилич.
По его словам, "снова авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто перед кем должен, и бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев".
Дипломат заверил, что украинский консул уже выехал в Анталию для обеспечения коммуникации ответственных сторон с пассажирами – гражданами Украины с целью скорейшего возвращения украинцев домой. Однако, он также отметил, что консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию.
Друзья украинской туристки, которая застряла в аэропорту Анталии, рассказали журналистам 24 канала подробности ситуации.
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В частности, они сообщили, что украинские туристы там уже двое суток, их не кормят, туроператор сначала вообще не появлялся. Спят все на полу и на лавках. Одна из туристок была вынуждена купить билеты за свой счет и вернуться в Украину. Все остальные до сих пор ждут рейс.
Кроме того, трансфер постоянно переносили. Даже сообщали о готовности рейса к посадке, однако украинские туристы считают, что это было сделано, чтобы они начали молчать. В конце концов, рейс потом сняли. Сначала сообщали только о задержках и переносе, и только недавно заявили о поломке. За два дня предложили только один гамбургер, несмотря на то, что среди ожидающих есть и маленькие дети.
Смотрите видео об украинских туристах, которые застряли в аэропорту Анталии
На Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли важное решение по Крыму
1 июля на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Берлине, была принята Берлинская декларация, важной частью которой является резолюция украинской делегации "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь".
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Проект резолюции был внесен членами украинской делегации, а также подписан представителями парламентов Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии Канады, США, Швеции, Испании, Португалии и других стран.
В тексте резолюции в частности, от страны-агрессора требуют немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Черния, Ремзи Маметова, Сейрана Селиева, Владимира Балуха, Александра Костенко, Муслима Алиева, Эмир Усэйна Куку, Вадима Сирыка, Арсена Джапарова, Рефата Алимова и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны и заключены по сфабрикованным делам представителями оккупационной власти в Крыму.
Кроме этого, в документе:
– подтверждается уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и г.. Севастополь;
– в который раз осуждается незаконная оккупация Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также содержится призыв к Российской Федерации прекратить аннексию украинского полуострова;
– в очередной раз содержится призыв к Российской Федерации прекратить агрессию против Украины и полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Стату ООН и Хельсинского заключительного акта, а также других норм и принципов международного права, принципов и обязанностей в рамках ОБСЕ;
– осуждается злоупотребление и практика дискриминации в отношении жителей оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти;
– осуждается противоправное установление Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требуется, чтобы РФ выполняла свои обязательства в области международного права по отношению к исполнению законов, которые действовали в Крыму до оккупации.
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В Брюсселе стартовал саммит НАТО
11 июля в Брюсселе стартовал саммит НАТО. В нем примут участие лидеры 29 стран. Одними из обсуждаемых тем будут отношения между Евросоюзом и США, расходы на оборону и афганская миссия НАТО.
По итогам первого дня саммита, Украине подтвердили ее вероятное членство в Альянсе.
Участники саммита НАТО в конце первого дня приняли итоговую официальную декларацию. В ней часть текста посвящена, тому, что Альянс осуждает российскую агрессию в отношении Украины и вообще то, что РФ разрушает безопасность в мире.
Также НАТО в очередной раз подтвердил намерения дать перспективу членства Украины.
Украина будет членом НАТО, если она сама это захочет и выполнит все необходимые для этого предпосылки,
– говорится в декларации Альянса.
Одним из конкретных последствий первого дня саммита стало то, что Македонию официально приглашают к членству, но между мировыми лидерами нашлись расхождения: Дональд Трамп раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России.
Стало известно о состоянии спасенных детей в Таиланде
В Таиланде врачи рассказали о состоянии 12 спасенных подростков и их тренера, которых извлекли из затопленной пещеры. По словам медиков, состояние пострадавших - удовлетворительное.
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Лишь у одного мальчика обнаружили незначительную легочную инфекцию.
Первая группа пострадавших, которая состоит из четырех мальчиков в возрасте 14-16 лет, была доставлена в больницу 8 июля. От утра 11 июля все они могут нормально ходить и выполнять повседневные дела.
В сети опубликовали первое фото со спасенными детьми
Медики добавили, что все дети находятся в хорошем состоянии, им предоставляется регулярное питание, в том числе продукты с высоким энергетическим содержанием. У двоих из них ранее диагностировали легочную инфекцию, но ребята уже возобновились.
Родственникам позволяют посещать пациентов, но им предлагают носить стерильные халаты, а также не подходить к детям ближе, чем на 2 метра и не прикасаться к ним.
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Относительно последней группы из пяти человек (вместе с тренером), которых достали из пещеры 10 июля, врачи заявили, что начальные обследования показали нормальное артериальное давление и температуру тела среди группы. Установлено, что у одного человека есть слабая форма легочной инфекции.
Всем было предоставлено внутривенную гидратацию, вакцины против бешенства и столбняка, витамин В1 и антибиотики. Подробные анализы будут проводить медицинские специалисты. Родственники могут увидеть пациентов только через стеклянную стену.
Кроме этого, в сети опубликовали фото и видео из больницы, на которых видно спасенных ребят.
Напомним, 23 июня двенадцать подростков футболистов и их тренер заблудились в пещере. В затопленном от дождей подземелье их нашли только на 9 день поисков. В пятницу, 6 июля, во время спасательной операции погиб профессиональный дайвер - офицер Саман Гунан. Бывший морской пехотинец доставил юным футболистам кислородные баллоны, а сам потерял сознание из-за нехватки воздуха. 10 июля стало известно о том, что всех несовершеннолетних и их тренера спасли из затопленной пещеры.
Добавим, что в спасательной операции участвовали также и украинские дайверы.
Как пишет пользователь Наталья Бешта в своем Facebook, почти с первых дней украинские специалисты участвовали в поисково-спасательной операции вместе с волонтерами из других стран мира.
В частности, известно про украинских дайверов Всеволода Коробова и Максима Полежаки (он родился в Украине, но сейчас является гражданином Франции). В затопленной пещере они проходили сложный участок в несколько километров, помогая доставлять специальное оборудование и прокладывая веревку для дайверов по всему маршруту.
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Дайверы из Украины также консультировали местных дайверов по прохождению больших расстояний и ориентированию в условиях затопленных пещер.
Еще один украинец Олег Чистов работал в международной группе с целью обследования ландшафта над пещерой и поиска альтернативных каналов, с помощью которых можно было бы добраться до места дислокации детей.
Украинские ученые, в свою очередь, присылали предложения по возможному быстрому и эффективному способу спасения детей.
Кстати, в эксклюзивном интервью 24 каналу украинец Олег Чистов, который помогал спасать детей в Таиланде, рассказал о том, в чем опасность пещеры, в которой дети провели 17 дней, почему их спасение – это чудо и о том, в чем заслуга тренера футболистов.