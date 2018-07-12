Главные новости 11 июля: протест владельцев "евроблях" и украинские туристы застряли в Анталии

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Утром 11 июля в Киеве начался протест владельцев автомобилей на иностранных номерах. Они заблокировали правительственный квартал, поэтому в центре Киева образовались пробки.

В Киев приехали владельцы "евроблях" из всех регионов Украины. Организаторы сообщали о 5000 участниках.

Протестующие требовали отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и принятия закона о растаможивании авто на иностранных номерах на выгодных условиях.

Владельцы "евроблях" называют свою акцию бессрочной, говорят, что будут блокировать правительственный квартал до тех пор, пока их не услышат.

Первое требование – это отмена постановления Кабинета министров от 20 июня №475, которое дала возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен. Второе – принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств,

– отметил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

Активист добавил, что эти требования нужно выполнить сейчас, ведь эта неделя является последней перед тем, как Верховная Рада пойдет на летние каникулы.

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"Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты №8487 и 8488, чтобы они уже были зарегистрированы. Ведь повестка дня дает возможность поставить дату отчета. Если мы не внесем в повестку дня, то мы не сможем рассмотреть его до принятия нового бюджета. Поскольку изменения в Налоговый и Таможенный кодексы принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета", – добавил Ярошевич.

Пользователи соцсетей опубликовали фото акции в центре Киева

По его словам, акция протеста будет проводиться бессрочно, и в ней будут участвовать еще больше владельцев авто с иностранной регистрацией.

"Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас лишь небольшая часть, которую мы смогли собрать за сутки, но многие люди не успели отпроситься с работы или доехать", – сказал он.

Бессрочная акция владельцев авто на иностранных номерах

Также, Ярошевич добавил, что владельцы авто на "евробляхах" будут митинговать только правительственный квартал в Киеве, ведь они "давят только на законодательную и исполнительную власть, то есть на Кабмин и Верховную Раду".

Украинские туристы не могут вылететь из Анталии

Из турецкой Анталии уже двое суток не могут вылететь 543 украинских туриста. Все из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком.

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По состоянию на 16:00 11 июля 2018 в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны были вернуться 543 граждане Украины на Родину,

– отметил украинский дипломат Василий Кирилич.

По его словам, "снова авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто перед кем должен, и бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев".

Дипломат заверил, что украинский консул уже выехал в Анталию для обеспечения коммуникации ответственных сторон с пассажирами – гражданами Украины с целью скорейшего возвращения украинцев домой. Однако, он также отметил, что консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию.

Друзья украинской туристки, которая застряла в аэропорту Анталии, рассказали журналистам 24 канала подробности ситуации.

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В частности, они сообщили, что украинские туристы там уже двое суток, их не кормят, туроператор сначала вообще не появлялся. Спят все на полу и на лавках. Одна из туристок была вынуждена купить билеты за свой счет и вернуться в Украину. Все остальные до сих пор ждут рейс.

Кроме того, трансфер постоянно переносили. Даже сообщали о готовности рейса к посадке, однако украинские туристы считают, что это было сделано, чтобы они начали молчать. В конце концов, рейс потом сняли. Сначала сообщали только о задержках и переносе, и только недавно заявили о поломке. За два дня предложили только один гамбургер, несмотря на то, что среди ожидающих есть и маленькие дети.

Смотрите видео об украинских туристах, которые застряли в аэропорту Анталии