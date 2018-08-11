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Главные новости 11 августа: Российские грузовики на Донбассе и Греция отзывает посла из РФ

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Главные новости 11 августа в Украине и мире
Главные новости 11 августа в Украине и мире / Коллаж 24 канала

Такими были главные новости 11 августа. Беспилотник дальнего действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью пересекли российско-украинскую границу . Греция отозвала своего представителя Андреаса Фриганаса из Российской Федерации. Турция начнет поиск других друзей и союзников если администрация президента США не пересмотрит своего отношения к Анкаре.

Российско-украинскую границу пересекла колонна техники

7 августа в 22:15 беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия зафиксировал колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытым брезентом грузовых отделений. 5 из них грузовики марки "КамАЗ-4310", остальные –неидентифицированных модели.

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Колонна двигалась в восточном направлении по дороге недалеко от населенного пункта Чистяково (неподконтрольна территория, 62 километров к востоку от Донецка). Возле населенного пункта Маныч (неподконтрольна территория, 76километрив восточнее Донецка) колонна повернула на грунтовую дорогу и пересекла границу.

Впоследствии беспилотник зафиксировал другую колонну, состоявшую из главного автомобиля марки "УАЗ" и 6 шестиколесных грузовики марки "КамАЗ" с открытым грузовым отделением, а также один грузовик с кунгом.

Колонна двигалась в западном направлении от границы с Россией о птой же грунтовой дороге.

Две колонны проехали одна мимо другой через 5 минут после того, как вторая колонна въехала в Украине. Ориентировочно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна выехала из Украины по той же грунтовой дороге. Позже ко второй колонне присоединились еще 2 грузовика "КамАЗ", которые также двигались в направлении от границы с Российской Федерацией. Каждая из колонн отдельно останавливалась примерно на 3 минуты рядом с внедорожником, стоявшем в поле вблизи вышеупомянутой грунтовой дороги (в 1,7 километра от границы), а затем снова останавливались около 2 грузовиков, которые стояли на пересечении грунтовой и асфальтной дорог (в 3 5 километрах от места, где колонны пересекли границу),
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих местах, где они останавливались, было видно, как лица, находившиеся в припаркованных транспортных средствах, общались с водителями главных машин каждой из колонн. По наблюдениям Миссии, колонна, которая направлялась в западном направлении в Украину, продолжала движение на запад и остановилась на южной окраине населенного пункта Хрустальный (неподконтрольна территория, 56 километров северо-западнее Луганска) в 01:16 8 августа.

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Смотрите видео с беспилотника миссии ОБСЕ

 

Греция отозвала своего посла из РФ

Греция отозвала своего представителя Андреаса Фриганаса из Российской Федерации. Он будет заменен новым дипломатическим послом.

Господин Фриганас отзывается в Грецию. Он завершает свою миссию в Москве и будет заменен на нового,
– пояснил собеседник агентства.

Известно, что Андреаса Фриганаса назначили послом Греции в РФ в мае 2016 года.


Андреас Фриганас

Ранее министерство иностранных дел Греции назвало высылку греческих дипломатов Москвой своевольным и необоснованным шагом с характером мести.

В ведомстве подчеркнули, что ни одна из стран мира не потерпит попыток подкупа правительственных чиновников и вмешательство во внутренние дела страны.

Россия на данный момент показывает, что, скорее всего, не способна понять принципы внешней политики Греции. С тех пор как она воюет вместе с Турцией выступая, как вооруженный партнер и предоставляет Анкаре ряд средств безопасности, она неуклонно отходит от позиций, соответствующих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. Это показывает, что она не понимает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике,
– заявили в МИД Греции.

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В министерстве отметили, что действия МИД России не основываются на аналогичных мотивах, которыми руководствовалась Греция обладая доказательствами незаконных действий российских чиновников и граждан в стране.

Эрдоган угрожает США найти новых союзников

Если администрация президента США Дональда Трампа не пересмотрит отношение к Анкаре, Турция начнет поиск других друзей и союзников.

Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от неправильного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными. США должны осознать, что у Турции есть альтернативы,
– заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция не будет оставлять без ответа недружественные действия США.

"Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не покажут, что осознают, с какими угрозами сталкивается наша нация, наше партнерство может оказаться под вопросом", – отмечает Эрдоган.

Также президент Турции поднял ряд спорных вопросов, которые возникали в турецко-американских отношениях.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованны тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Украинская бегунья Наталья Прищепа защитила титул чемпионки Европы

После своего победного забега в Берлине украинка поделилась впечатлениями от финала бега на 800 метров, в котором медаль завоевала еще и Ольга Ляхова, чему Наталья была не рада не меньше.

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Я очень рада, что мой оранжевый номерок чемпионки Европы еще на два года остается со мной. Одно дело, когда ты пришел соревноваться, за что-то бороться. А другое – когда ты выходишь на старт с титулом. Мне повезло, что я еще до старта сумела успокоиться, и как-то трезво оценивать ситуацию в забеге, обдумывать, что происходит на дистанции. Я была очень рада, что на пьедестале будет две украинки. Это круто,
– прокомментировала Прищепа.

Напомним, что сборная Украины завоевала уже шесть медалей на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике. Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 километров, Сергей Никифоров завоевал бронзу в прыжках в длину, Анна Рыжкова завоевала серебро в беге на 400 метров с барьерами и Наталья Прищепа вместе с Ольгой Ляховой завоевали золото и бронзу соответственно в беге на 800 метров.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Донецка Война на Донбассе Новости США Реджеп Эрдоган Новости Турции Греция
Источник: 24 Канал
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