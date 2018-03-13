Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде

В понедельник, 12 марта, в Великобритании предположили, что Россия причастна к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля. Украинские спортсмены завоевали еще 3 награды на Паралимпиаде-2018. Нидерландские СМИ опубликовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета Boeing 777 на Донбассе. Такими были главные новости 12 марта в Украине и мире.

Скандал между Британией и Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия, скорее всего, причастна к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, однако окончательно расследование еще не завершено. Такое заявление Мэй сделала после заседания Совета национальной безопасности, на котором объявили последние данные расследования.

Так, по словам Мэй, для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Говорится о веществах класса "Новичок", которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Читайте также: Отравление Скрипаля в Британии: СМИ выяснили, кто выдал экс-разведчика РФ в качестве двойного агента

"It is highly likely that Russia was responsible" says Theresa May following the nerve agent attack on a former spy in Salisbury and his daughter pic.twitter.com/RS6o5hevaS — Sky News (@SkyNews) 12 марта 2018 г.

В то же время премьер Великобритании отметила, что отравление Скрипаля могло произойти или непосредственно после указания из Москвы, или в результате того, что Москва потеряла контроль над своим химическим оружием. То есть не исключается вероятность того, что нервно-паралитическое вещество могли украсть из российских лабораторий.

Мэй также подчеркнула, что Великобритания через посла требует от Москвы объяснений до конца дня 13 марта.

В России такие заявления Британии назвали "цирковым шоу в британском парламенте".

"Вывод — очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", — отметила представительница российского МИД Мария Захарова.

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: по смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, олигарха Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", — добавила Захарова.

Победы на Паралимпиаде-2018

В ночь на 12 марта украинский спортсмен Игорь Рептюх получил третье "золото" Паралимпийских игр-2018 для сборной. Рептюх победил в мужских лыжных индивидуальных гонках (свободным стилем) протяженностью в 20 километров.

Читайте также: Паралимпиада-2018: расписание соревнований

Кроме того, Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко принесли еще 2 награды сборной Украины. Так, Шишкова, которая до этого завоевала "серебро" в биатлонном спринте на 6 километров, на этот раз пополнила копилку сборной Украины еще одной серебряной наградой. Она показала второй результат в лыжных гонках на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

В свою очередь Ляшенко получила бронзовую медаль среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, на третий день соревнований Украина уже имеет 9 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Сбитие "Боинга" на Донбассе

Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla опубликовало имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который в 2014 году над Донбассом выполнял рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур.

Так, издание пишет, что СБУ определила группу из семи человек, причастных к катастрофе самолета. Согласно опубликованной информации, в списке фигурируют имена российских военных Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергей Дубинского и Николая Ткачева.

Читайте также: Рубан располагает информацией о сбитом на Донбассе малазийский Boeing, — журналист

Обломки сбитого Boeing 777на Донбассе

При этом издание опирается на информацию, озвученную в интервью экс-главой СБУ Валентином Наливайченко, который возглавлял спецслужбу в то время, когда произошла авария самолета, а также экс-главным следственным СБУ Василием Вовком. Отмечается, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включая 150 тысяч записей перехваченных телефонных разговоров.

Издание указывает, что команда следователей сконцентрировалась не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет МН-17, а на лицах, которые руководили вооруженным сговором на Донбассе.

Металлические гривны

Национальный банк Украины будет постепенно заменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов.

Поэтому 14 марта в НБУ проведут презентацию новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Отмечается, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Читайте также: В Украине появилась монета в честь украинских добровольцев

Отмечается, что в Украине можно будет рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.